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Mail.ru скупает интернет-активы. Потрачено 2 миллиарда

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Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Игорь Королев
Mail.ru Group потратила 2,1 млрд руб. на приобретение трех интернет-активов: платформу видео-рекламы Native Roll, платформу для поиска работы Worki и рекомендательную платформу Relap.

Кого в 2019 г. покупала Mail.ru Group

Холдинг Mail.ru Group потратила 2,1 млрд руб. на покупку трех интернет-платформ. Эта информация следует из годового отчета холдинга.

Платформа видео-рекламы Native Roll

В числе приобретенных активов - компания Native Media, владеющая платформой премиальной видео-рекламы Native Roll. В апреле 2019 г. Mail.ru Group приобрела 50,83% данной компании, затем докупив оставшиеся 49,17%.

Согласно данным базы «Контур-Фокус», до сделки с Mail.ru Group долей размером 61,6% в ООО «Нейтив Медиа» владело петербургское ООО «Сидр». Его равноправными владельцами являются Андрей Бузина и Глеб Буров.

30,8% в ООО «Нейтив Медиа» владел гендиректор компании Антон Бещеков (он сохранил свой пост после сделки с Mail.ru Group). Оставшимися 7,5% владел Дмитрий Островцев.

Рекрутинговая платформа Worki

Также Mail.ru Group приобрела компанию Iconjob, создавшую онлайн-платформу для поиска работы Worki. Целью данной сделки было расширение функциональности онлайн-платформы рекламных рекламных объявлений «Юла» (принадлежит Mail.ru Group) за счет возможности поиска работы. В основе платформы Worki лежит принцип геолокации - то есть соискатель ищет работу рядом с домом.

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Mail.ru Group потратила 2,1 млрд руб. на приобретение трех интернет-активов

В мае 2019 г. Mail.ru Group приобрела долю размером в 51% в Iconjob, затем были выкуплены оставшиеся 49%. Согласно данным базы «Контур-Фокус», до сделки с Mail.ru Group доля размером 51% в в ООО «Айконджоб» принадлежала кипрскому офшору Smelborn Enterprises, 49% - Павлу Гужикову, который занимал пост гендиректора компании.

Отметим, что приобретение Iconjob - не первая покупка, которую Mail.ru Group осуществляет у офшора Smelborn Enterprises. В 2018 г. холдинг приобрел «цифровое» агентство «33 Слона», единственным владельцем которого был данный офшор.

Рекомендательная платформа Relap

Третий актив, приобретенный Mail.ru Group, это компания Surfingbird, создавшая рекомендательную платформу Relap. С помощью этой сделки Mail.ru Group надеется получить синергию от объединения с уже имеющейся у холдинга рекомендательной платформой «Пульс». Relap встраивается в сторонние сайты и предлагает пользователям материалы, схожие с прочитанными ими, а также нативную рекламу.

В мае 2019 г. Mail.ru Group приобрела 100% в ООО «Серфингберд». Согласно данным базы «Контур-Фокус», до того момента практически единственным владельцем компании был кипрский офшор Landseer Trading.

Кого еще в последние годы покупал Mail.ru Group

Mail.ru Group в последние годы ведет активную скупку интернет-активов. Также в 2019 г. была приобретена образовательная онлайн-платформа Skillbox. За долю размером 60,3% в ООО «Скилбокс» было заплачено за 1,6 млрд руб.

В 2018 г. Mail.ru Group потратила 2,5 млрд руб. на приобретение трех интернет-активов: 51% в разработчике мобильных игр PBL Bitdotogames Publishing (торговая марка Bitgames), 100% в упомянутом «цифровом» агентстве недвижимости «33 Слона», состоящем из двух юридических лиц - ООО «33 Слона» и и ООО «Технологии недвижимости», и 100% в компании Consult Universal, разработчике приложения для возврата части потраченных на покупки денежных средств Inshoper.

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