Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc

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Стартап ByteDance, владелец популярного сервиса TikTok, до конца марта 2020 г. запустит облачный сервис для корпоративных клиентов, который станет полноценным аналогом Google G Suite. В основу проекта ляжет популярный в Китае бизнес-мессенджер Lark.



Китайские бизнес-облака

Китайская компания ByteDance готовится к запуску полноценного аналога облачных сервисов Google для корпоративных клиентов (Google G Suite). Проект будет создан на основе существующего универсального бизнес-приложения Lark, в Китае известного под названием Feishu.

Lark – это корпоративный мессенджер, совмещающий в себе календарь, средство видеообщения, а также возможности хранения информации в облаке и редактирования документов в режиме онлайн, как самостоятельно, так и в паре с коллегами. ByteDance запустила его в апреле 2019 г.

Преобразование приложения Lark в полноценный облачный сервис, пишет Bloomberg, ByteDance планирует завершить до конца марта 2020 г. Оно может получить название ByteDance Office Tools. Распространение нового проекта она намерена начать с Китая, о своих планах по выходу на мировую арену компания пока не сообщает.

Владельцы TikTok откроют для себя новую сферу деятельности

Сама ByteDance основана в 2012 г. и в настоящее время, по данным Bloomberg, считается наиболее ценным стартапом в мире. Именно эта компания развивает популярный видеосервис TikTok, основанный на приобретенном ею проекте Musical.ly, ежемесячная аудитория пользователей которого на I квартал 2020 г. превышала 800 млн человек. Также она владеет пользующимся спросом в Китае новостным агрегатором Toutiao.

Основатель компании – китайский интернет-предприниматель Чжан Имин (Zhang Yiming). По состоянию на 2019 г. ByteDance оценивалась в $75 млрд, из которых доля основателя составляла около $16,5 млрд, что делало его самым богатым человеком в Китае.

Состав нового сервиса

В настоящее время известно, что ByteDance Office Tools будет включать в себя как минимум четыре облачных сервиса. В их число входят в первую очередь Docs в качестве альтернативы Google Docs (редактор текстовых документов) и Sheets, который заменит Google Sheets (редактор электронных таблиц).

Вместе с ними ByteDance планирует запустить аналог Google Keep (сервис создания заметок) под названием MindNotes. Альтернативу облачному хранилищу Google Drive составит сервис Cloud Storage.

Войдет ли сам мессенджер Lark в состав облачного сервиса, или же он останется в виде отдельного приложения, на момент публикации материала известно не было.

Очень серьезный конкурент

Влияние ByteDance на рынок корпоративных сервисов в сравнении с более крупными конкурентами пока невелико, однако компания использует различные действенные методы для захвата этого рынка. К примеру, в феврале 2020 г. на фоне эпидемии коронавируса она открыла бесплатный доступ к премиальным функциям Lark всем корпоративным пользователям.

Основатель ByteDance Чжан Имин

Этот шаг привел к резкому скачку популярности приложения – по данным Sensor Tower, количество его ежедневных загрузок из App Store превысило 22 тыс. В дополнение к этому ByteDance запустила отдельное приложение для проведения видеоконференций под названием Feishu Conference.

Над разработкой Lark трудится команда из более чем 1700 человек. Его запуск может расширить возможности смартфонов Huawei, современные модели которых, в том числе и флагманские, лишены предустановленных сервисов Google. Также в настоящее время Lark используется в ряде образовательных учреждений, в частности, в Университете Индонезии.

Ряд других игроков рынка признали в ByteDance сильного соперника. В частности, это сделала компания Tencent, запретив всем без исключения пользователям своих сервисов, в том числе мессенджера WeChat, делиться ссылками на все, что связано с Lark (Feishu). Запрет также распространяется на видеосервис Douyin, который вместе с Musical.ly лег в основу TikTok.

На волне эпидемии коронавируса

По данным исследовательской компании IDC, глобальный рынок корпоративных сервисов, в том числе и облачных, вырос с $14,8 млрд в 2018 г. до $16,5 млрд в 2019 г. Эпидемия коронавируса может стать стимулом к дополнительному его развитию не только в Китае, откуда и получила распространение эта болезнь, но и во всем мире.

Китайские компании, на время эпидемии закрывая офисы, призывают миллионы своих сотрудников работать в режиме онлайн, не выходя из дома. Аналогичные просьбы стали получать работники крупных западных компаний, включая американские Microsoft и Apple. Bloomberg пишет, что ПО, позволяющее работникам работать в коллективе, не находясь при этом в одном помещении, в обозримом будущем будет пользоваться повышенным спросом. Это видно на примере приложения DingTalk от холдинга Alibaba Group – на протяжении нескольких недель оно лидирует в топе самых скачиваемых приложений в Apple App Store среди китайских пользователей. Не отстают от него и аналоги других китайских разработчиков – Cloud Conference и WeChat Work от компании Tencent.