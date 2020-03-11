Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок
Определены участники программы Global Pilots
Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке фонда Altergate отобрали 20 стартапов, которые примут участие в программе Global Pilots. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Microsoft в России. Программа ориентирована на оказание поддержки российским компаниям в выходе на международный рынок и, по заявлению Microsoft, не имеет аналогов в России.
В список участников Global Pilots попали: Navigine, O.vision, Roistar, Getfaster, Transbaza, Geoplat, Sizolution, Addreality, Simformer, Crafttalk, Verme, Brainsoft, Skyeer, Fabrique.ai, IREG, Beorg, NVI solutions, VCV, Dasha.ai и Odus.
О старте приема заявок от стартапов в программу CNews сообщил в конце января 2020 г. К участию приглашались B2B-стартапы с готовым продуктом и выручкой, создающие решения с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности. Предполагалось, что первый поток будет включать до 15 отобранных проектов.
Организаторы получили более 200 заявок от российских проектов. Критериями отбора стали уникальность торгового предложения, анализ конкурентной среды, текущие операционные показатели, готовность к масштабированию на глобальном рынке, потенциал команды и другие.
Как поддержат участников
Участникам обещают индивидуальные и групповые обучающие сессии по таким темам как особенности работы с корпоративными заказчиками, построение масштабируемой облачной ИТ-инфраструктуры, формирование партнерской экосистемы, маркетинг и PR, международные продажи. При поддержке более 50 менторов с опытом работы на глобальном рынке они также научатся привлекать инвестиции и работать с инвесторами, обеспечивать соблюдение международных юридических стандартов (к примеру, европейским общим регламентом по защите данных GDPR) и оформлять права на интеллектуальную собственность. Обучение стартует 10 марта и продлится 12 недель.
|Стартап
|Описание
|Addreality
|платформа, которая включает персонализированную аудиорекламу и видеоролики на экранах, видеостенах и киосках.
|Beorg
|сервис для распознавания документов и оцифровки изображений с помощью нейросетей и алгоритмов, а также краудсорсинговая платформа с распределенными операторами.
|Brainsoft
|экосистема персональной рекламы в торговых центрах, использующая данные онлайн- и офлайн-трекинга.
|Crafttalk
|платформа для автоматизации клиентских коммуникаций: чат-боты, чат-платформа, база знаний, система аналитики и другие.
|Dasha.AI
|голосовой чат-бот, который звонит клиентам, продает товары, отправляет e-mail и общается в чате.
|Fabrique.ai
|система потоковой обработки данных в приложениях, требующих принятия решений в реальном времени (контроль качества, предсказание выхода из строя, выявление аномалий, скоринг, персонализация).
|Geoplat
|программный комплекс на основе искусственного интеллекта для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа.
|Getfaster
|сервис для заказа и доставки товаров повседневного спроса из магазинов. Компания берет на себя запуск и обслуживание онлайн-продаж «под ключ».
|IREG
|онлайн-сервис регистрации авторского права для компаний и пользователей.
|Navigine
|платформа позволяет отслеживать перемещения посетителей, персонала, транспорта на предприятиях.
|NVI solutions
|программный комплекс анализирует видеопоток с рабочим днем сотрудника и контролирует соблюдение техники безопасности, технологии производства.
|Odus
|платформа, на которой можно создать чат-бота для автоматизации звонков и сообщений в мессенджерах.
|O.vision
|бесконтактная пропускная система с технологией распознавания лиц. Устройство устанавливается на турникеты в бизнес-центрах, офисах, на предприятиях и распознает лицо в движении за секунду.
|Roistat
|сервис сквозной аналитики, который помогает оценить эффективность рекламы по более чем 40 показателям.
|Simformer
|платформа для обучения посредством бизнес-симуляций разных процессов: продаж, HR, маркетинга и других.
|Sizolution
|сервис для подбора одежды в онлайн-магазине. Помогает ритейлерам сокращать количество возвратов.
|Skyeer
|облачная платформа для контроля и управления промышленными объектами на основе геопространственных и проектных данных.
|Transbaza
|онлайн-сервис для поиска, аренды, продажи или покупки коммерческого транспорта.
|Verme
|платформа, которая помогает компаниям с большим количеством линейного персонала автоматически составлять трудовые графики и учитывать рабочее время.
|VCV
|HR-сервис на основе искусственного интеллекта, который проводит предварительный отбор резюме, делает автоматизированные звонки кандидатам и записывает видеоинтервью, распознавая лицо и голос.
Источник: Microsoft
Наиболее перспективные стартапы смогут также претендовать на другие виды дальнейшего сотрудничества с организаторами и партнерами Global Pilots, включая участие в программе Microsoft for Startups, предоставляющей молодым компаниям доступ к технологиям и инструментам разработки, консультациям инженеров и архитекторов, а также в программе совместных продаж Microsoft Co-Sell.
Несколько слов об организаторах
Startupbootcamp – международная сеть акселераторов по внедрению инновационных стартапов в работу корпораций, основанная в 2010 г. Помогает структурировать пилотные проекты со стартапами для коммерческих внедрений и поиска новых направлений для развития.
Инвестиционный холдинг Altergate был создан в 2018 г. Евгением Галиахметовым с целью управления капиталом инвесторов на финансовых и венчурных рынках. В сфере венчурных инвестиций Altergate фокусируется на технологических компаниях на ранних стадиях с большим потенциалом роста в своей отрасли. Размер инвестиций для стартапа составляет до $250 тыс. В настоящее время в портфеле Altergate находятся 14 компаний из сфер киберспорта, фудтеха, медицинских, образовательных и финансовых технологий. Особое место в деятельности холдинга занимает направление акселерации стартапов.
EY (ранее Ernst & Young) – крупная британская аудиторско-консалтинговая компания, основанная в 1989 г. У компании 19 офисов в России и ближнем зарубежье.
Ранее Microsoft, EY и технологическая компания Senfino совместными усилиями запустили акселератор стартапов Startberry в Польше. Первый этап программы Startberry стартовал в июне 2017 г. в Варшаве. В его рамках помощь получили 10 бизнес-проектов для создания решений в таких областях как рекрутинг, диагностика заболеваний, финансовая аналитика, искусственный интеллект и внутренние корпоративные коммуникации.