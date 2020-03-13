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Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN

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Безопасность Стратегия безопасности Интернет ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Роскомнадзор сообщил о запуске автоматизированной системы проверки прокси, VPN и поисковиков на соблюдение требований по блокировке доступа к запрещенным сайтам. Санкции к «провинившимся» сервисам пока применяться не будут.

Автоматизированная проверка

В России заработала система контроля VPN и прокси-сервисов, а также поисковых систем. Она полностью автоматизирована, и управляет ей Роскомнадзор.

По информации ТАСС, создание системы обошлось в 19,92 млн руб. Ее разработчик был определен в результате конкурсных закупочных процедур, состоявшихся в апреле 2019 г. Им стал Федеральный испытательный центр (ФИЦ) «Информатика и управление» Российской академии наук (РАН). Изначально контракт оценивался в 25 млн руб.

Без наказания

Новый инструмент Роскомнадзора в автоматическом режиме проверяет, блокируют ли разрешенные в России VPN, прокси-сервисы и поисковые системы доступ к ресурсам, попавшим в реестр запрещенных сайтов. Представители ведомства не сообщили, какие санкции применяются (или будут применяться) к тем, что позволяет своим пользователям посещать подобного рода ресурсы, но отметили, что система по умолчанию не предназначена для блокировки «провинившихся» сервисов.

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В будущем против VPN-сервисов могут быть введены новые санкции

По утверждению Роскомнадзора, в настоящее время система работает в так называемом «режиме опытной эксплуатации». Полноценный запуск состоится до конца 2020 г., без указания более точных сроков.

Согласно закону

Разработка и ввод в эксплуатацию новой системы Роскомнадзора были осуществлены в рамках закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки поставили вне закона технологии, позволяющие обойти блокировку тех или иных ресурсов (анонимайзеры) и VPN-сервисы. Роскомнадзору было предписано ограничить доступ не только к самим анонимайзерам, но и к тем сайтам, на которых содержится руководство по обходу блокировок.

Закон был принят Госдумой 21 июля (373 голосами «за» при двух противниках и двух воздержавшихся) и утвержден Советом Федерации спустя еще четыре дня. 31 июля 2017 г. он был подписан Президентом России Владимиром Путиным, а в силу он вступил 1 ноября 2017 г.

В марте 2019 г., как сообщал CNews, Роскомнадзор начал борьбу за прекращение доступа к запрещенным сайтам через VPN-сервисы. Владельцам 10 из них направлены уведомления о необходимости подключения к реестру запрещенных сайтов.

Уведомления получили владельцы сервисов Kaspersky Secure Connection (принадлежит «Лаборатории Касперского»), NordVPN, Hide my Ass, Hola VPN, Vypr VPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVAnish и VPN Unlimited. «Лаборатория Касперского» сразу пообещала соблюдать закон.

Проверочной системы нет

В настоящее время неизвестно, какой именно механизм использует система Роскомнадзора для проверки работы прокси, VPN и поисковиков, к тому же, нет никакой нормативной базы для этого. Основатель хостинга DipHost и владелец Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин выразил сомнение в самом существовании данной системы – по его мнению, вместо нее для проверки используется статистика операторов связи и провайдеров.

Роскомнадзор не сообщал о ведущейся разработке подобного рода системы. Известно лишь, что ФИЦ «Информатика и управление» передал ее ведомству в конце декабря 2019 г.

Проверки Tor и Telegram Open Network

Роскомнадзор заинтересовался возможностью блокировки запрещенных сайтов в сетях Tor и Telegram Open Network (TON). Tor – это популярная во многих странах мира система прокси-серверов, используемая для анонимного веб-серфинга, а TON – это пока не запущенная блокчейн-платформа, разрабатываемая командой Павла Дурова, основателя социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram, заблокированного в России с апреля 2018 г.

Исследование возможности блокировки «нежелательного» контента в этих сетях, как пишет «Коммерсант», 11 марта 2020 г. заказало ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) – одно из ведомств Роскомнадзора. Стоимость заказа составила 9,2 млн руб. Проверку VPN-сервисов заказ не включает.

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