«Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян

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Проект «Доступный интернет» по бесплатному доступу к сайтам властей может привести к росту цен на услуги связи на фоне отказа Минкомсвязи компенсировать затраты операторов связи на его реализацию. Этот отказ ведомство планирует закрепить в законе.

Новые траты для россиян

Реализация проекта «Доступный интернет» может привести к значительному росту цен на услуги всех операторов связи. Стоимость может вырасти на 20%.

Рост может стать следствием отказа Правительства России компенсировать операторам затраты на предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Такие опасения выразили представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет «Коммерсант». В него входят, в том числе, операторы «Мегафон», Tele2, «Вымпелком» (бренд «Билайн») и интернет-гигант «Яндекс».

Операторы, по данным издания, предложили два варианта компенсаций своих расходов. Один из них заключается в предоставлении налоговых льгот для всех провайдеров-участников проекта «Доступный интернет». Второй способ компенсации – это запуск особых тарифов с минимальной фиксированной абонентской платой, которую необходимо вносить на ежемесячной основе.

Россиянам придется заплатить за бесплатный интернет из своего кармана

Проект «Доступный интернет» подразумевает обеспечение россиянам бесплатного доступа к ряду ресурсов, которые будут признаны социально значимыми. Запустить проект предложил Президент России Владимир Путин 15 января 2020 г. в рамках послания к Федеральному собранию.

Власти против компенсаций

Над проектом по возмещению операторам расходов на обеспечение доступа к социально-значимым сервисам до смены Правительства в январе 2020 г. работал прежний состав Минфина. Подготовка документа, как ожидалось, должна была быть завершена до 1 июля 2020 г. Дополнительно к сентябрю 2020 г. должен был быть утвержден порядок ведения реестра затрат на предоставление бесплатного доступа. Помощь ведомству в работе над этим проектом оказывало и Минкомсвязи, в итоге высказавшееся против любых компенсаций.

11 марта 2020 г. глава Минкомсвязи Максут Шадаев лично заявил о том, что Министерство выступает против введения компенсаций операторам связи и интернет-провайдерам за бесплатный доступ к значимым веб-ресурсам. «Наша позиция как регулятора – не компенсировать», – отметил министр.

Отсутствие компенсаций пропишут в законе

16 марта 2020 г. стало известно, что Минкомсвязи работает над поправками к закону «О связи», которые предусматривают предусматривающие возможность бесплатного доступа к социально значимым веб-ресурсам. Срок подготовки законопроекта – 26 марта 2020 г.

Как сообщают «Ведомости», внесение изменений в законопроект связано с тем, что в его актуальной версии отсутствуют положения о бесплатном доступе к тем или иным веб-ресурсам и сервисам. Руководитель юридического департамента AVG Capital Partners Эльдар Назмутдинов добавил также, что сейчас у властей нет законного права обязать операторов реализовывать проект «Доступный интернет» за свой счет.

Размеры затрат и проект по их компенсации

Операторы связи, как сообщал CNews, еще в феврале 2020 г. подсчитали, что их расходы на реализацию проекта «Доступный интернет» могут достичь 150 млрд руб. в год в зависимости от количества ресурсов, которые войдут в список социально значимых. Также они подсчитали, что объем трафика на гоcуслуги и сайты властей составляет 15% от общего.

Минкомсвязи России с такой оценкой не согласно. В ведомстве полагают, что суммарные ежегодные затраты всех операторов на функционирование «Доступного интернета» составят 5,7 млрд руб. Что касается трафика на портал госуслуг и сайты властей, то, по мнению Министерства, он не превышает 1% от общего.

Представители «Ростелекома» отметили, что проект «Доступный интернет» повлечет за собой дополнительные расходы и для коммерческих сервисов, если те попадут в перечень социально значимых ресурсов. Это будет связано с тем, что они будут вынуждены увеличить расходы на серверы и размер платежей операторам за трафик.

Перечня значимых сайтов по-прежнему нет

Операторы опасаются роста расходов еще и потому, что итогового списка социально значимых сайтов и сервисов, к которым необходимо предоставлять бесплатный доступ, до сих пор не существует. Предварительная версия перечня была разработана Минкосвязи еще 24 января 2020 г. и в этот же день передана операторам, а финальная версия должна была быть подготовлена к не позднее 1 марта 2020 г., в день, на который был назначен запуск проекта.

Первая версия перечня включала, в дополнение к сайтам властей и госулуг, включала соцсети «Вконтакте», «Одноклассники», «Мир тесен», «Дневник», «Мой мир», «В кругу друзей» и «Фотострана». Вместе с ними в ней присутствовали почтовые сервисы yandex.ru, mail.ru и km.ru, и непопулярный в России мессенджер Bip, принадлежащий турецкому сотовому оператору Turkcell.

По состоянию на 16 марта 2020 г. итоговый список социально значимых ресурсов все еще не существует. 27 февраля 2020 г. Максут Шадаев, сообщил, что он будет готов к апрелю 2020 г.

11 марта 2020 г. Максут Шадаев пояснил позицию Минкосвязи относительно перечня сайтов: «Наша позиция в этой части очень понятная и четкая: перечень тех ресурсов, тех сайтов, которые будут включены для бесплатного получения нашими гражданами, которые являются абонентами, будет включать все социально значимые вещи. То есть это социальные сети, мессенджеры, это сервисы заказа еды, то есть все то, что им нужно в повседневной жизни, то, чем они часто пользуются». На вопрос том, имеет ли он в виду, в том числе, сервисы «Яндекс.еда», Delivery Club и соцсеть «Вконтакте», Шадаев ответил утвердительно.

История проекта

Предложенный Путиным проект «Доступный интернет», согласно предложению бывшего министра связи Константина Носкова, должен был заработать 1 марта 2020 г. Эта дата была установлена по итогам совещания в Минкомсвязи, состоявшегося 21 января 2020 г. С этого дня все провайдеры должны были прекратить взимать с абонентов плату за доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти.

В итоге 1 марта 2020 г. запуск проекта «Доступный интернет» не состоялся – вместо этого он был перенесен на неопределенный срок. Причиной переноса стало то, что Минкомсвязи не удалось вовремя согласовать проект постановления Правительства России, без которого запуск невозможен.

Данный проект постановления был направлен в ряд российских ведомств замминистра связи Олегом Ивановым еще в первых числах февраля 2020 г. Получение документа подтвердили Минюст, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роскомнадзор, Россвязь, Минфин и Минэкономики России.

ФАС и Министерство финансов России по ряду причин раскритиковали проект постановления. Так, антимонопольная служба выразила свое неодобрение присутствию в нем пункта о возмещении операторам связи и интернет-провайдерам расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Свою позицию ФАС аргументировала тем, что на день получения документа перечень самих социально значимых ресурсов не был утвержден.

В то же время Министерство финансов было обеспокоено не этим. По словам представителей ведомства, запуск проекта «Доступный интернет» может стать следствием снижения объемов налоговых поступлений от операторов и провайдеров на фоне снижения их доходов. По итогу, считают в Министерстве, все это может вылиться в повышенную нагрузку на федеральный бюджет.