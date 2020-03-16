«Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram

3307

Карты, деньги, кошелек

Компания «Яндекс» объявила о запуске поддержки денежных переводов в мессенджере Telegram через онлайн-сервис Яндекс.Деньги. По словам представителей компании, «Яндекс.Деньги» стали первым в России сервисом, который интегрировал функцию денежных переводов переводы в Telegram.



Впервые CNews сообщил о запуске поддержки платежей «Яндекса» в платежном API мессенджера Telegram в июле 2017 г., но на тот момент речь шла о платежах формата B2C через «Яндекс.Кассу», благодаря которым магазины и сервисы могли автоматизировать прием оплаты от клиентов и покупателей через чат с собственным Telegram-ботом.

Telegram является мессенджером, доступ к которому в России официально ограничен. В апреле 2018 г. CNews сообщил о том, что мессенджер, созданный разработчиком и бывшим владельцем соцсети «Вконтакте» Павлом Дуровым, больше не может законно работать на территории России.

Постановление о немедленном ограничении доступа к нему вынес Таганский районный суд Москвы. Запрет возник из-за конфронтации ФСБ и Роскомнадзора с Павлом Дуровым, который отказался лишать права на приватность пользователей Telegram. Официальная блокировка Telegram российскими операторами началась 16 апреля 2018 г.

Переводы между пользователями

Как только происходит распознавание номера карты, сервис автоматически создает ссылку на страницу «Яндекс.Денег» для быстрой отправки перевода. Функция отправки переводов по карте между пользователями мессенджера Telegram включается автоматически в момент распознавания номера банковской карты в текстовых сообщениях.

Telegram включил поддержку «Яндекс.Денег»

Как только номер карты распознан, мессенджер автоматически создаст прямую ссылку на страницу «Яндекс.Денег». При переходе по ссылке пользователь получит форму с заполненными данными отправителя. Для совершения перевода остается лишь выбрать источник денег, которым может быть кошелек «Яндекс.Деньги», привязанная к нему карта или любая другая банковская карта.

Telegram-бот «Яндекс.Денег»

По данным пресс-службы «Яндекс.Денег», новая функция перевода денег доступна всем пользователям Telegram в России. Ключевым условием для его использования является наличие у пользователя карты любого российского банка или идентифицированного кошелька в «Яндекс.Деньгах».

Ограничения на Telegram и его популярность

Популярность Telegram продолжает расти даже после начала официальной блокировки мессенджера на территории России. Так, по данным на март 2019 г., Telegram возглавил рейтинг «Топ-платформ» аналитической компании Brand Analytics, став самым цитируемым ресурсом: более чем 3 млн цитирований за февраль 2019 г., месячный прирост на 455 тыс. цитат и 53,5% доля цитируемости относительно всех участников рейтинга.

В апреле 2019 г. CNews сообщал о том, что годовой объем продаж через Telegram составил порядка $11 млн, при этом лидерами по объему продаж стали Россия, США и Испания с оборотом примерно в $1 млн в каждой стране. За год, прошедший с момента начала блокировки мессенджера в России, покупки россиян в Telegram, по данным Admitad, увеличились в денежном выражении на 593%, то есть, практически в семь раз.

По данным «Яндекс.Денег», россияне все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы другим людям. Доля оборота таких переводов, по данным сервиса, выросла за год на 37% и достигла 41% от всех переводов через «Яндекс.Деньги».

Доля переводов с телефонов в «Яндекс.Деньгах» за это время увеличилась на 42%. Большая часть подобных переводов приходится на Android-устройства — до 68%, что на 3% больше, чем годом ранее.