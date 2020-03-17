Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России

Удаленное обучение с бесплатной ВКС

Российская компания TrueConf объявила о возможности бесплатного получения своего флагманского продукта, системы видео конференцсвязи (ВКС) TrueConf Server каждым учебным заведением на территории России и СНГ.

Как рассказали CNews в компании, бесплатные лицензии на использование ВКС-системы TrueConf Server с числом онлайн-пользователей до 1000 доступны всем школам, колледжам и вузам России и СНГ начиная с 16 марта 2020 г.

Бесплатная лицензия TrueConf Server для образовательных учреждений России и СНГ может быть получена до 1 июня 2020 г. Ранее TrueConf также объявила о доступности бесплатных подписок на облачный сервис видеосвязи TrueConf Online. Таким образом в компании намерены помочь компаниям и вузам, зарегистрированным в России, организовать удаленную работу без дополнительного риска для здоровья сотрудников и студентов.

Как работает ВКС-система TrueConf Server

Технологической особенностью ВКС-платформы TrueConf является возможность организовать общение между преподавателями и учениками по видеосвязи в специальных режимах для дистанционного образования. Система позволяет производить запись видеоуроков для того, чтобы отсутствовавшие ученики или студенты смогли изучить материал в удобное для них время.

Схема работы ВКС-системы TrueConf Server

ВКС-система TrueConf Server обеспечивает подключение к онлайн-урокам с любых устройств, доступных учителям и ученикам, включая ноутбуки, настольные ПК, планшеты или смартфоны. Для этого в TrueConf разработали кроссплатформенные приложения для операционных систем Windows, macOS, Linux, Android и iOS.

В систему TrueConf Server встроена платформа WebRTC, которая обеспечивает доступ к онлайн-урокам и вебинарам посредством обычного браузера. Для ее использования не требуется установки каких-либо приложений.

Планирование уроков в ВКС-системе TrueConf Server

Еще одной особенностью программной ВКС-системы TrueConf Server является простота и скорость ее запуска в эксплуатацию. По данным производителя, любая школа или вуз могут развернуть и настроить платформу связи и удаленного обучения в течение 15 минут.

В дополнение, ВКС-система TrueConf Server обладает устойчивостью к перебоям в сети. Это пригодится студентам из регионов с плохим интернет-соединением, которые смогут принимать участие в онлайн-лекциях и семинарах.

ВКС-система TrueConf Server была включена в единый реестр российских программ 20 февраля 2016 г.

Дистанционное обучение в эпоху коронавируса

13 марта 2020 г. состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством заместителя премьер-министра Татьяны Голиковой. По итогам заседания, в частности, Минпросвещения России, Минобрнауки России и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации были даны поручения организовать работу по возможности перевода обучающихся на дистанционную форму обучения.

Минобрнауки уже представило рекомендацию вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта, при этом на официальном сайте ведомства, по данным ТАСС, не позднее 18 марта будет опубликован перечень соответствующих онлайн-курсов.

МГЦ им. М.В. Ломоносова объявил о решении разрешить студентам переход на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса с 17 марта 2020 г. О переходе к использованию дистанционных форм обучения, по данным ТАСС, также сообщили НИТУ «МИСиС», РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГГУ им. Серго Орджоникидзе, МГИМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана и Первый московский медицинский университет им. Сеченова.

Какие российские ИТ-продукты и сервисы стали бесплатными

Российская компания SPIRIT, разработчик системы видеоконференцсвязи VideoMost, сообщила CNews о готовности собственного бесплатного предложения для образовательных учреждений. Как пояснили CNews в компании, комплекс VideoMost будет предоставляться пользователям по модели SaaS на бесплатной основе сроком на 3 месяца.



Ранее CNews сообщил о том, что российский сервис «Битрикс24» с 6 марта предоставляет свою бизнес-платформу в рамках бесплатного тарифа для неограниченного количества пользователей. Ранее тариф «Бесплатный» был доступен только компаниям с числом сотрудников не более 12 человек. Снятие лимита на число сотрудников позволит компаниям перевести сотрудников в режим удаленной работы из дома в условиях распространения коронавируса.



Компания «Код Безопасности» в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19 объявила о начале предоставления с 17 марта бесплатных лицензий СКЗИ «Континент-АП» и Secret Net Studio c пакетом «Максимальная защита» сроком на один год.

С 16 марта онлайн-кинотеатр ivi начал предоставлять возможность оформить месячную подписку за 1 руб. всем новым пользователям. Акция действует до 15 апреля. Пользователям будут доступны тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов, включая эксклюзивные премьеры и культовые блокбастеры. Онлайн-кинотеатр также расширил предложение для бесплатного просмотра по рекламной модели.

Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» предоставляют с 17 марта всем клиентам бесплатный доступ к просмотру отечественных фильмов и сериалов, а также детскому и образовательному контенту. Решение принято для удобства пользователей, которые вынуждены в нынешных условиях находиться дома.

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно всем тем, кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение остаться дома.

Видеоплатформа Premier объявила о том, что с 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга «Газпром-медиа», будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру.

Mail.ru Group объявила о решении предоставить с 19 марта бесплатный доступ для всех организаций к бизнес-мессенджеру Myteam и расширенному пакету бесплатных возможностей в Teambox. Сервисом Teambox теперь могут пользоваться бесплатно до 25 сотрудников, а объем свободного места в хранилище для компаний увеличен до 25 ГБ.

Образовательный портал GeekBrains открыл бесплатный доступ к ряду онлайн-курсов на время карантина, связанного с распространением коронавируса. В спискок бесплатных курсов вошли направления по программированию, маркетингу, дизайну и управлению. Активировать доступ можно до 31 марта.

В период действия ограничений на проведение занятий в школе онлайн-платформа Учи.ру предоставляет бесплатный доступ ко всем образовательным ресурсам платформы для школ и учителей, для учеников во время занятий с учителем.