Путин разрешил онлайн-продажу лекарств по всей России. Аптеки против

Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. В Российской ассоциации аптечных сетей уверены, что инициатива может привести к росту числа заболевших, поскольку получив лекарства и сбив симптомы люди не устранят причину болезни и продолжат заражать других.



Лекарства онлайн

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям России приобретать лекарственные препараты в интернете с последующей их доставкой. Нововведение распространяется исключительно на безрецептурные лекарства.

Согласно новым правилам, аптеки могут продавать препараты как через интернет-сайт, так и через мобильное приложение. Доставка заказа до места жительства покупателя в данном случае не обязательна – он может самостоятельно забрать его в аптеке, находящейся вблизи от его дома.

По словам Путина, подписанный им указ содержит пункт о необходимости внесения предложений о корректировке нормативной базы с целью повышения ответственности за контрафакт. Это необходимо сделать, «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», – сказал Владимир Путин.

Социально значимые онлайн-аптеки

Владимир Путин подчеркнул, что дистанционная продажа лекарств важна для людей, находящихся на карантине и по ряду причин не способных самостоятельно дойти до аптеки. «В этой связи обращаюсь к правительству и нашим телекоммуникационным компаниям. Нужно задействовать все резервы, чтобы наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее», – отметил Президент России.

Владимир Путин разрешил онлайн-продажу лекарств. Законопроект пока не готов

Под бесплатным доступом в данном случае, вероятно, подразумевается проект «Доступный интернет», запустить который Путин предложил еще 15 января 2020 г. Он должен был заработать 1 марта 2020 г., однако до сих пор нет ни необходимого проекта постановления, ни списка социально значимых веб-ресурсов – только предварительные его версии, в которых на момент публикации материала не было ни единой онлайн-аптеки.

Право реализовывать лекарственные препараты получили не только обычные, но также и ветеринарные аптеки. Для осуществления этого вида деятельности им необходимо иметь лицензию на торговлю лекарственными средствами.

История вопроса

Первые предложения о необходимости регулирования онлайн-торговли лекарствами в России, как сообщал CNews, появились еще в октябре 2017 г. Их высказал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках заседания Правительства России (в предыдущем составе).

«Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правило дистанционной продажи, дистанционной розничной торговли. Продавать можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского и ветеринарного применения. Только те лекарства могут продаваться, которые в обычной сети отпускаются без рецепта», – сказал Медведев.

Следующим этапом стала подготовка законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных препаратов через интернет. Он был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 г., однако дальнейшее его движение было приостановлено, и по состоянию на 18 марта 2020 г. дата второго чтения назначена не была.

В актуальной редакции законопроекта указан срок начала дистанционной продажи безрецептурных препаратов – 1 июля 2020 г. Как пишет ТАСС со ссылкой на первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, депутаты собираются изменить его в связи с распространением коронавируса. «Будем убирать 1 июля», – сказал Исаев.

Аптеки против, АКИТ – за

Против ускоренного принятия законопроекта об онлайн-торговле лекарствами выступила Российская ассоциация аптечных сетей (РААС). Как сообщила ТАСС исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева, дистанционное распространение препаратов может быть опасным. «Мы против ускоренного принятия настоящего проекта, так как легкий доступ к симптоматическим препаратам обеспечит следующую картину: сбив симптомы, пациенты могут стать носителями вируса и заражать других», – сказала Игнатьева, добавив, что подобное может привести к росту заболеваний пневмонией.

Противоположной точки зрения придерживаются в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). «Законопроект не продвинулся в Госдуме дальше первого чтения, даже после призыва президента. Мы очень надеемся, что вместе с новым правительством нам удастся продвинуть эту важную социальную тему. Уже давно существуют технологические решения - по всей России вводится система электронных рецептов и обязательная индивидуальная маркировка лекарств, что позволяет намного прозрачнее, чем в аптечной офлайн-рознице, контролировать оборот лекарств, реализуемых через интернет», – сказал президент АКИТ Артем Соколов.