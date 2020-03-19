Google прекращает обновлять браузер Chrome

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Google перенесла сроки релиза новых версий браузера в связи с переводом всех сотрудников на удаленную работу. Новые даты выхода апдейтов пока не установлены, но девелоперы продолжат выпускать небольшие патчи безопасности, которые будут интегрироваться в Chrome 80 – самую актуальную версию обозревателя.



Chrome без обновлений

Компания Google сообщила о приостановке работы над новыми версиями браузера Chrome в связи с пандемией коронавируса. Выпуск следующей версии перенесен на неопределенный срок, и на момент публикации материала самая актуальная версия обозревателя под Windows имела индекс 80.0.3987.149.

Выход новых версий приостановлен и для Chrome OS – собственной операционной системы Google для планшетов и ноутбуков. В данном случае отсутстие апдейтов связано с временно не обновляемым Chrome, на котором она базируется.

Основной причиной отказа от разработки следующих версий Chrome и Chrome OS стал перевод сотрудников Google, проживающих в Северной Америке, на удаленную работу во избежание заражения их коронавирусом. Работать из дома они будут как минимум до 10 апреля 2020 г.

Отметим, что крупные российские ИТ-компании тоже перевели своих сотрудников на удаленную работу в связи с риском заразиться коронавирусом. На этот шаг пошли, в том числе, «Яндекс», «Вконтакте» и «Mail.ru Group». В США из дома работают сотрудники Microsoft, Amazon, Apple, Facebook и др.

Безопасность гарантируется

Google освободил девелоперов лишь от работы над новыми функциями браузера и операционной системы и усовершенствовании имеющихся. Они продолжат трудиться над патчами безопасности, однако сроки их выхода представители компании не раскрывают.

Апдейты не будут выходить как для настольного Chrome, так и для его версии под смартфоны и планшеты

«Мы стремимся обеспечить стабильность, надежность и безопасность Chrome и Chrome OS. Мы будем отдавать приоритет обновлениям, связанным с безопасностью, которые будут включены в Chrome 80», – сказано в сообщении компании, размещенном в ее официальном блоге в Twitter.

Выгода для вебмастеров

Отказ Google от выпуска даже Chrome 81, запланированного на март 2020 г., может сыграть на руку владельцам веб-сайтов. Как сообщал CNews, с этой версии Google намеревалась начать внедрение в Google функции полной блокировки любых загрузок с сайтов по незащищенным HTTP-соединениям. Это означало, что в обозримом будущем доступ сайтам, не перешедшим на протокол HTTPS, мог быть сильно затруднен.

Chrome 81 должен был начать показывать предупреждения о загрузке любого «сомнительного» контента с незащищенных сайтов. В июне 2020 г., планировался выход Chrome 83, в котором должна была быть запрещена загрузка исполняемых файлов (.exe, .apk и др.).

В Chrome 84 (август 2020 г.) Google хотела распространить эти ограничения на различные архивы, включая .zip, .rar, .iso и т. д., а в сентябре 2020 г. (Chrome 85), к ним должны были присоединятся другие потенциально небезопасные файлы – .pdf, .docx и др. В финальную стадию блокировка всех без исключения HTTP-закачек могла перейти, начиная с версии Chrome 86.

Как много времени появилось у веб-мастеров на перевод своих сайтов с HTTP на HTTPS, пока неизвестно – Google не публикует новые даты релиза обновлений Chrome.

Самый популярный браузер

Google выпустила первую версию Chrome в сентябре 2008 г. За неполные 12 лет своего существования он закрепил за собой право считаться самым популярным браузером в мире.

Chrome оставил всех конкурентов далеко позади

Согласно статистике StatCounter, на март 2020 г. доля Chrome на мировом рынке браузеров (мобильных и настольных) составляет 65,22%. На втором месте находится Safafi – фирменный обозреватель Apple с 14,9-процентной долей. Firefox удерживает третью строчку с результатом 4,68%, а Microsoft Edge, в апреле 2019 г. отказавшийся от собственного движка EdgeHTML в пользу Chromium, занимает седьмую позицию в рейтинге (2,17%), лишь ненамного опережая своего предшественника – Internet Explorer (2,04%). От Firefox Edge отделяют три браузера – Opera (2,42%), UC (3,06%) и штатный обозреватель на мобильных гаджетах Samsung (3,53%).