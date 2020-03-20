Github, принадлежащий Microsoft, забанил сотрудника Microsoft из-за американских санкций

Блокировка Aurelia

Github, популярный веб-сервис для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки, заблокировал сайт, репозитории и доступ к настройкам администратора проекта Aurelia. Об этом сообщил в Twitter его создатель Роб Айзенберг (Rob Eisenberg). В дальнейшем тема обсуждалась на портале Hacker News.

Айзенберг написал, что блокировка непонятным ему образом связана с торговыми санкциями США. В полученном им от администрации Github письме, по словам разработчика, не содержалось внятного объяснения причин, повлекших за собой столь суровые меры.

Aurelia представляет собой современный Javascript-фреймворк с открытым исходным кодом, позволяющий проектировать веб-приложения в соответствии с актуальными открытыми стандартами.

Крупнейший хостинг ИТ-проектов Github вновь ошибочно заблокировал аккаунт разработчика из-за санкций США

Разработка проекта ведется силами международного сообщества, а его исходный код хранится на Github, который с июня 2018 г. принадлежит корпорации Microsoft. Главным разработчиком Aurelia является проживающий в США Роб Айзенберг, по совместительству инженер Microsoft и автор ряда других открытых проектов, таких как Caliburn, Caliburn.Micro и Durandal.

Быстрая апелляция и извинения

Служба поддержки Github в комментариях к твиту Айзенберга ограничилась советом отправить апелляцию и ссылкой на список часто задаваемых вопросов (FAQ) сервиса, не сообщив подробностей о блокировке.

Спустя непродолжительный промежуток времени проект Aurelia объявил о восстановлении нормальной работы сайта и репозиториев. CEO Github Нэт Фридман (Nat Friedman) принес свои извинения сообществу, признав блокировку «ужасной ошибкой». Он также пообещал провести расследование инцидента и принять меры, которые позволят предотвратить возникновение таких ошибок в будущем.

Кроме того, глава Github объяснил необходимость таких блокировок тем, что компания вынуждена соблюдать законодательство США, в том числе в части торговых ограничений со странами и регионами, находящимися в санкционном списке США. Он не стал распространяться на тему причин блокировки в данном конкретном случае, отметив, что Github и так придерживается максимально мягкой трактовки вышеупомянутых юридических норм. По его словам, Github продолжает оставаться единственным крупным хостингом, предоставляющим доступ к публичным репозиториям во включенных в санкционный список странах.

Другие «загадочные» блокировки

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Github принимает жесткие меры в отношении своих пользователей по сомнительным причинам.

Так, в начале марта 2020 г. без объяснения причин были заблокированы репозитории пользователя catamphetamine, веб-разработчика из Москвы, который рассказал об этом на ресурсе Medium. Позже выяснилось, что ее причиной стала жалоба на комментарий якобы оскорбительного характера, оставленный программистом в одном из обсуждений на платформе. В конечном итоге блокировка была снята.

В июле 2019 г. пользователи Github из Крыма пожаловались на необоснованную блокировку. Использование VPN и других средств обхода блокировок не помогало, поскольку заблокированными оказались именно сами репозитории, причем скачать или экспортировать их не представлялось возможным.

В Github тогда объяснили, что сервис предлагает ограниченные услуги пользователям, проживающим в странах и регионах, которые находятся под санкциями США. В перечне таковых оказались Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Ограничения в том числе предполагают и невозможность доступа к сервису публичных репозиториев – он может быть использован только для личной коммуникации. На сайте Github также пояснялось, что сам факт поездки в одну из перечисленных стран или Крым мог привести к блокировке аккаунта, но по возвращении доступ можно было восстановить.

В январе 2020 г. CNews писал о том, что в России может быть запущен отечественный аналог Github. Таким образом власти хотят обезопасить страну от возможного отключения от зарубежных хранилищ кода. На реализацию инициативы Минэкономики и Сбербанка планировали потратить 2,1 млрд руб.