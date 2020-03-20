«Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот

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OneWeb собирается подать заявление о банкротстве на фоне давления конкурентов в лице Amazon и SpaceX и ухудшающегося финансового положения. Компания привлекла миллиарды инвестиций на строительство сети спутников для обеспечения доступом в интернет всех жителей Земли, но пока не может получить разрешение на осуществление деятельности на территории России. Против него выступают ФСБ и ГКРЧ.

Жертва конкуренции

Компания OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве в связи с финансовым кризисом, в котором она оказалась. Как пишет Bloomberg со ссылкой на приближенных к компании людей, OneWeb сталкивается с высокими затратами и жесткой конкуренцией, что вынуждает ее пойти на эти меры.

OneWeb – это британский производитель спутников, размещаемых на низкой околоземной орбите и обеспечивающих широкополосный доступ в Сеть даже в очень удаленных точках планеты. Компания основана 2012 г., и за восемь лет существования она привлекла около $3,3 млрд инвестиций от ряда крупных компаний. В число инвесторов вошли, в частности, американские Airbus и Qualcomm.

Поддержку OneWeb оказывает и японский холдинг SoftBank Group Corp., являющийся ее крупнейшим инвестором. Он работает в сферах телекоммуникаций, маркетинга, финансов и др. и входит в тройку крупнейших сотовых операторов Японии.

Один из спутников OneWeb

OneWeb станет одной из первых компаний, подавших заявление о банкротстве, среди тех, в которые инвестировал SoftBank. Представители холдинга и самой OneWeb от комментариев о возможном банкротстве будущего провайдера спутникового интернета отказались.

Чем занимается OneWeb

OneWeb развивает одноименную группировку спутников Земли с целью обеспечения всех жителей планеты высокоскоростным интернетом. Все спутники производятся компанией Oneweb Satellites, совместным предприятием OneWeb и Airbus Defense and Space, и являются неотъемлемой частью высокоскоростной глобальной спутниковой широкополосной сети. Космические аппараты весят по 147,7 кг каждый с учетом двух солнечных батарей и плазменной двигательной установки.

Спутники OneWeb выводятся на высоту 1200 км над поверхностью Земли. Первая «партия», состоящая из шести спутников, была выведена 27 февраля 2019 г. ракетой-носителем «Союз-СТ-Б». На момент публикации материала в общей сложности было совершено два запуска ракет со спутниками OneWeb – второй состоялся 6 февраля 2020 г., и на борту ракеты «Союз-2.1б» находилось 34 спутника. Третий запуск запланирован с космодрома «Байконур» на 21 марта 2020 г. Ракета «Союз-2.1б» выведет на орбиту еще 34 спутника.

Подготовка к старту ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb на космодроме «Байконур»

Как сообщал CNews, OneWeb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову. Космические аппараты будут выведены на околополярную орбиту на начальную высоту 450 километров, откуда они поднимутся до своей целевой орбиты высотой 1200 км. Запуск также приурочен к 55-летию первого в истории выхода человека в открытый космос, который состоялся 18 марта 1965 г.

В планы OneWeb входит создание сети, состоящей в общей сложности из 648 спутников. Если распространение коронавируса не внесет в них свои коррективы, то следующий запуск ракеты-носителя с еще 36 аппаратами состоится в мае 2020 г. По заявлению компании, к концу 2020 г. построенная ею сеть обеспечит частичный доступ к интернету, а в 2021 г. – полноценное круглосуточное покрытие Земли.

Главные конкуренты OneWeb

Соперники OneWeb на рынке спутникового интернета, о которых упоминало издание Bloomberg – это в первую очередь компания SpaceX, основанная Илоном Маском (Elon Musk), также владеющим производителем электрокаров Tesla и рядом других корпораций. SpaceX развивает собственный проект спутникового интернета Starlink.

Разработка проекта началась в 2015 г., и, согласно плану Маска, его сеть будет состоять из, по меньшей мере, 12 тыс. спутников, расположенных на околоземной орбите. В мае 2019 г. была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов весом 227-260 кг каждый. До конца 2020 г. Маск планирует запустить Starlink в США и Канаде, а на 2021-2022 г. он наметил общемировой запуск своего проекта.

Еще один конкурент OneWeb – компания Amazon со своим проектом Kuiper, анонсированном в апреле 2019 г. Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), самый богатый человек в мире, собирается создать сеть из 3236 спутников, которые будут располагаться на орбите на расстоянии от 590 до 630 км от поверхности Земли. В январе 2020 г. Amazon попросила Федеральную комиссию по связи США (FCC) в ускоренном порядке согласовать орбиты и частоты для всех спутников Kuiper. На момент публикации материала ни один из спутников этой системы не был выведен на орбиту.

Проблемы OneWeb в России

Для обеспечения возможности работы ее интернета на территории России OneWeb в 2017 г. организовало совместное предприятие ООО «Уанвеб», вторым участником которого стала Спутниковая система "Гонец"», дочерняя компания «Роскосмоса». OneWeb получила в нем долю в 60%, «Гонец» – 40%.

Сразу после основания компания «Уанвеб» попыталась получить частоты, необходимые для оказания услуг в России. Компания запрашивала частоты в диапазонах 27,5-29,1 ГГц, 29,5-30 ГГц, 14-14,5 ГГц (Земля – космос), а также 17,8-18,6 ГГц, 18,78-19,3 ГГц и 10,7-12,7 ГГц (космос – Земля). В декабре 2017 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) ответила на запрос «Уанвеба» отказом.

Россияне с высокой степенью вероятности не смогут воспользоваться интернетом OneWeb сразу после запуска

Принятие такого решения могло быть связано с тем, что на указанные частоты также претендовала система «Экспресс-РВ», призванная обеспечить связью районы Арктики. Позже, в феврале 2019 г. Госпредприятие «Космическая связь», отвечающее за реализацию проекта «Эксресс-РВ», все же получило необходимые частоты, хотя «Роскосмос», по некоторым данным, и выступал против этого.

В октябре 2018 г. против участия России в проекте OneWeb выступила и Федеральная служба безопасности России (ФСБ). По ее мнению, спутниковая сеть может использоваться в разведывательных целях в ущерб национальной безопасности России. Кроме того, силовиков полагают, что реализация проекта может угрожать рентабельности деятельности отечественных операторов связи, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах, а также поставить россиян в полную зависимость от зарубежных систем связи.

В качестве альтернативы участию в OneWeb ФСБ предлагала организовать собственную систему спутниковой связи при участии Китая, Индии и «других государств, которые не ведут агрессивной политики в отношении России». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда отметил, что проект может быть реализован и без участия России, причем тогда она лишится возможности как бы то ни было на него влиять.

В январе 2019 г. стало известно о том, что ГКРЧ запретила ввозить в Россию терминалы мобильной спутниковой связи лицам, не являющимся операторами связи. Соответствующее решение было принято на заседании ГКРЧ 30 октября 2018 г., однако протокол заседания был опубликован лишь 22 января 2019 г.

OneWeb, по сообщению Reuters, планировала достигнуть компромисса с российскими властями, снизив свою долю в совместном предприятии ниже контрольной. Уже в феврале 2019 г. британско-российское совместное предприятие перешло под контроль российской стороны. Доля «Роскосмоса» в «Уанвеб» увеличилась до 51%, а доля OneWeb сократилась до 49%.

Тем не менее, в июне 2019 г. на портале regulation.gov.ru появился законопроект Минкомсвязи о штрафах для операторов связи, которые используют иностранные спутниковые системы без выполнения необходимых условий.

В августе 2019 г. СП временно отозвало заявку на получение российских частот, чтобы доработать ее в соответствии с актуальными требованиями российского законодательства. Кроме того, компания назначила новым коммерческим директором в России бывшего заместителя директора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Михаила Кайгородова.