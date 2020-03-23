Запертые на карантине австралийцы обрушили сайт госуслуг. Он недоступен целый день

Портал MyGov (австралийский аналог «Госуслуг») не выдержал единовременного наплыва 55 тыс. пользователей и перестал работать. Все эти люди хотели получить экономическую помощь в связи с закрытием многочисленных мелких бизнесов по всей стране и невозможности выйти на работу из-за коронавируса.



Австралийские «хакеры»

В Австралии перестал работать портал государственных услуг MyGov (my.gov.au). Сбой в его работе случился из-за резкого наплыва посетителей, желающих получить экономическую помощь из-за сложившейся в стране ситуации и, по сути, устроивших DDoS-атаку на него.

Выход MyGov из строя совпал с закрытием развлекательных заведений по всей Австралии из-за пандемии коронавируса. С 23 марта 2020 г. в стране не работают спортивные залы, рестораны, кафе, бары, казино, а также спортивные площадки и ночные клубы. Об этом всех жителей страны заранее предупредил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон (Scott Morrison). Теперь владельцам этих заведений, ввиду отсутствия клиентов, теперь тоже требуется экономическая помощь.

Сайт австралийских госуслуг «лежит» уже несколько часов

В сумме правительство Австралии выделит на поддержку населения 189 млрд австралийских долларов (приблизительно 8,7 трлн руб. по курсу ЦБ на 23 марта 2020 г.) или около 9,7% ВВП страны. Эти деньги будут направлены на помощь компаниям и частным предпринимателям, выплаты пенсий и социальных пособий различным категориям населения. Примерно 14,1 млрд австралийских долларов из этой суммы (647,5 млрд руб.) пойдут на выплаты работающему населению, временно неспособному зарабатывать деньги в связи с закрытием компаний из-за коронавируса.

Игнорирование мер безопасности

На момент публикации материала сайт MyGov по-прежнему оставался недоступен. Невозможность оформить заявление на получение помощи в режиме онлайн, как пишет ZDNet, толкнула австралийцев на риск – они стали выстраиваться в очереди перед дверями офисов компаний, оказывающих услуги в рамках госпрограммы Centerlink.

В список этих услуг входят и государственные выплаты пенсионерам, безработным, семьям, опекунам, родителям, а также людям с ограниченными возможностями.

В очередях в Centerlink стоят десятки человек, на большинстве даже нет масок

Выстраиваясь в очереди, превращающиеся в скопление большого числа людей, австралийцы повышают риск заражения коронавирусом. По состоянию на 23 марта 2020 г. эта страна находилась на 16 месте в мире по числу больных новой болезнью, от которой пока нет эффективного средства. Число заразившихся ею в Австралии превысило 1560 человек, из них 7 скончались.

Действия властей

В настоящее время неизвестно, когда именно портал MyGov вновь ввернется в строй. Министр государственных услуг Австралии Стюарт Роберт (Stewart Robert) заявил, что сайт не сломался, а временно вышел из строя потому, что «55 тыс. австралийцев попытались подключиться к нему в одно и то же время. По информации веб-издания News.com.au, на вопрос о том, когда MyGov будет перезапущен, министр ответить затруднился. «В настоящее время наблюдается беспрецедентный спрос на эту услугу. Попробуйте зайти на сайт немного позже – сегодня через несколько часов или даже завтра», – сказал он.

Власти Австралии призывают во избежание заражения коронавирусом не посещать центры Centerlink и подать необходимые заявки через интернет, как только сервис MyGov будет восстановлен, либо по телефону.

Коронавирус ломает интернет

Пока пандемия коронавируса в Австралии угрожает лишь одному веб-сайту, в Европе она может вызвать перебои в работе интернета в целом. Как сообщал CNews, после вынужденного ухода в отпуск или перехода на удаленную работу европейцы стали активнее смотреть Netflix и посещать другие стриминговые сервисы.

Появилась угроза нестабильной работы Сети, и власти ЕС обратились к руководству Netflix с просьбой временно снизить качество вещания и отказаться от HD- и Full HD-контента. Соглашение было достигнуто 20 марта 2020 г., и вслед за Netflix к отказу от HD в Европе прибег и видеохостинг YouTube. 23 марта 2020 г. их примеру последовала компания Facebook, снизив качество видео в одноименной социальной сети и сервисе Instagram.