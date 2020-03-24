Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа»

Уволенный глава Роскомнадзора Александр Жаров стал генеральным директором российского «Газпром-Медиа холдинга». Контракт с ним подписан на три года, тогда как на предыдущей должности Жаров проработал почти восемь лет.



Из Роскомнадзора в медиа-холдинг

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен на пост генерального директора АО «Газпром-Медиа холдинг». В должность он вступил 24 марта 2020 г., и руководить холдингом он будет в течение трех лет.

Жаров пришел на смену Дмитрию Чернышенко, возглавлявшему «Газпром-Медиа холдинг» с 2015 г. 21 января 2020 г. Чернышенко получил должность вице-премьера в правительстве премьер-министра России Михаила Мишустина.

Жаров управлял Роскомнадзором почти восемь лет – на эту должность он был назначен 3 мая 2012 г. Освобожден от должности он был, как сообщал CNews, 23 марта 2020 г. – Мишустин отправил его в отставку.

«Для меня эти восемь лет в Роскомнадзоре стали огромным и важным отрезком жизни. Роскомнадзор очень изменился за это время. Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации», – сказал Жаров после своего ухода.

Внеся радиальные изменения в работу Роскомнадзора, Жаров возглавил крупнейший медиа-холдинг в России

На момент публикации материала не было известно, кто станет новым руководителем Роскомнадзора. Его преемником называют Андрея Липова, который сейчас возглавляет в Администрации Президента Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Биография Жарова

Александр Жаров родился 11 августа 1964 г. в Челябинске. В 1987 г. стал выпускником Челябинского государственного медицинского университета, по специальности работал с 1987 по 1996 гг.

В 1998 г. Жаров был назначен на пост советника председателя правления РИА «Вести», а в 1999 г. стал работать пресс-секретарем министерства здравоохранения России. Эту должность он занимал до 2004 г.

В период с 2004 по 2006 гг. Александр Жаров был сперва помощником, а затем пресс-секретарем бывшего председателя правительства России Михаила Фрадкова. В 2006 г. Жаров закончил Российскую академию госслужбы при Президенте России. Он учился на юридическом факультете.

С 2006 по 2007 гг. будущий глава «Газпром-Медиа холдинга» работал заместителем гендиректора Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), а с 2007 по 2008 гг. – директором департамента пресс-службы, информации и протокола Правительства России.

В 2008 г. Жаров получил должность замминистра связи и массовых коммуникаций России Игоря Щеголева. В 2012 г. в рамках смены Правительства, Щеголев стал помощником Президента, а Жаров возглавил Роскомнадзор. В 2018 г. Щеголев покинул Администрацию Президента, но Жаров сохранил свой пост.

Следует отметить, что Андрей Липов, возможный преемник Жарова, тоже является человеком Щеголева: он работал под его началом в Минкомсвязи, а само управление, которое он возглавляет, было создано в Администрации Президента после прихода туда бывшего министра связи.

Как Жаров изменил Роскомнадзор и Рунет

В момент, когда Жаров возглавил Роскомнадзор, ведомство занималось надзором в сфере телекоммуникаций, масс-медиа и персональных данных. Но уже с конца 2012 г. у Роскомнадзора появились первые полномочия в области регулирования интернета, которые за последние годы неизменно разрастались.

В частности, Роскомнадзор запустил Реестр запрещенных сайтов, доступ к которым с территории России ограничен. Изначально в него включались сайты с детской порнографией, пропагандой наркотиков и призывами к суициду. Затем Роскомнадзор стал блокировать сайты с пиратскими материалами, экстремистским контентом, продажей алкогольной продукции и азартными играми. В рамках борьбы с пиратством Роскомнадзор заблокировал торрент-трекеры Rutracker и Rutor и библиотеки «Либрусек» и «Флибуста».

C 2014 г. Роскомнадзор агрегирует решения судов о блокировке сайтов по любым основаниям. При этом сам Роскомнадзор принимает решения только о блокировке сайтов с детской порнографией – в остальных случаях решения о блокировке принимают другие федеральные органы исполнительной власти или суд.

В 2014 г. Роскомнадзору поручили вести реестр блогеров, но через три года от этого отказались. С 2016 г. Роскомнадзор стал вести реестр новостных агрегаторов.

В 2014 г. Роскомнадзор создал реестр организаторов распространения информации (ОРИ) – сайтов и сервисов для общения в сети интернет. Владельцев ОРИ сначала обязали в течение полугода хранить на территории России данные о действиях их российских пользователей. В 2016 г. этот срок был увеличен до одного года, также в течении года владельцы ОРИ должны хранить содержимое переписки своих российских пользователей.

Кроме того, в том же 2016 г. владельцев ОРИ обязали предоставлять спецслужбам ключи для дешифровки содержимого сообщения своих пользователей. Тех, кто не исполняет данное требования, должны блокировать.

Гигантский медиахолдинг

«Газпром-Медиа холдинг», с 24 марта 2020 г. возглавляемый Жаровым, считается ведущим диверсифицированным медиахолдингом России и Восточной Европы. На момент публикации материала в его состав входили девять федеральных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2 и «Супер»), 29 тематических каналов, а также десять радиостанций («Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы» и 101.ru).

Помимо перечисленного, в число активов холдинга входят издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс», спутниковый оператор «НТВ-Плюс» и 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний, включая «Централ Партнершип». В 2019 г. в рамках холдинга были организован центр технологических компетенций, занимающийся разработкой решений для цифровых платформ холдинга, и компания в области мобильных рекламных технологий на основе больших данных. По итогам 2019 г. в штате холдинга числилось около 7800 сотрудников.