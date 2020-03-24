Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто

Минкомсвязи подготовило требования к социально значимым ресурсам, к которым будет предоставлен бесплатный доступ в рамках проекта «Доступный интернет». Эти сайты должны работать на отечественном ПО и публиковать только российский контент, но новым условиям не соответствуют даже правительственные порталы.

Бесплатный доступ только к полностью российским сайтам

Минкомсвязи внесло предложение по включению в список бесплатных для пользователей социально значимых интернет-ресурсов в рамках проекта «Доступный интернет» только сайтов, работающих на отечественном ПО. Также они должны будут предоставлять доступ исключительно к российскому контенту.

Эти и другие изменения содержатся в новых поправках к законам «Об информации, ИТ и защите информации» и «О связи», разработанными Минкомсвязи и участниками рынка. Как пишет РБК со ссылкой на источник в министерстве, это предварительная версия документа, и в дальнейшем она может корректироваться. По оценке издания, под новые требования подпадает минимальное количество ресурсов.

Новые требования Минкомсвязи

В новых поправках Минкомсвязи выделило пять требований, которым должны соответствовать сайты, чтобы их признали социально значимыми ресурсами. В первую очередь они обязаны использовать домен, относящийся к национальной доменной зоне, и при этом работать на базе ПО, включенного в реестр российского ПО.

Далее такие сайты должны предоставлять доступ строго к российскому контенту и отечественным социально значимым информационным ресурсам. Владелец ресурса должен являться гражданином России или российским юрлицом.

Итоговый перечень социально значимых веб-ресурсов может оказаться очень коротким

В дополнение к этому владелец сайта обязан пользоваться услугами исключительно тех хостингов, чьи владельцы – тоже российские юрлица. Также сайт должен работать на серверах, имеющих заключение о подтверждении производства на территории России, и эксплуатирующих ПО из вышеупомянутого реестра российского софта.

Подготовленные поправки также предусматривают запуск реестра отечественных социально значимых информационных ресурсов. Определением порядка его создания и ведения займется Правительство России.

Подходящих сайтов практически нет

Проект «Доступный интернет» был инициирован Президентом России Владимиром Путиным 15 января 2020 г. в рамках послания к Федеральному собранию. Он должен был быть запущен еще 1 марта 2020 г., однако по состоянию на 24 марта 2020 г. даже не существовало итоговой версии списка социально значимых ресурсов.

Предварительная версия перечня была разработана Минкосвязи 24 января 2020 г. и в этот же день передана операторам, а финальная версия должна была быть подготовлена не позднее 1 марта 2020 г., в день, на который был назначен запуск проекта. 27 февраля 2020 г. глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что он будет готов к апрелю 2020 г.

Первая версия перечня включала, в дополнение к сайтам властей и госулуг, включала соцсети «Вконтакте», «Одноклассники», «Мир тесен», «Дневник», «Мой мир», «В кругу друзей» и «Фотострана». Вместе с ними в ней присутствовали почтовые сервисы yandex.ru, mail.ru и km.ru, и непопулярный в России мессенджер Bip, принадлежащий турецкому сотовому оператору Turkcell. 11 марта 2020 г. Максут Шадаев добавил в список сервисы доставки еды.

Далеко не все ресурсы из предварительного перечня социально значимых сервисов подпадают под новые требования Минкомсвязи. Из списка выбывает как минимум самая популярная российская соцсеть «Вконтакте», использующая веб-сервер nginx, не входящий в реестр российского ПО.

По словам известного ИТ-эксперта и энтузиаста сферы открытых данных Ивана Бегтина, значительное число отечественных веб-сайтов базируется на программном обеспечении, не включенном в состав реестра. В качестве примера, помимо, nginx, он привел популярные движки Wordpress, Drupal и Joomla и сайты, построенные на проприетарном ПО.

Бегтин отметил также, что в настоящее время не утверждены алгоритмы определения социальной значимости того или иного ресурса. «Без специальной комиссии не представляю себе как определять эту социальную значимость», – написал он в своем Telegram-канале.

Бегтин обратил внимание и на пункт о доменных зонах в требованиях Минкомсвязи. «Мониторинг использования кириллических имен доменов органами власти не велся Минкомсвязи и не ведется сейчас. По моим оценкам, скорее всего завышенным, не более 10% органов власти имеют доменные имена сайтов на в национальной доменной зоне. Более того, не все сайты Правительства и Президента России находятся в этой зоне», – отмечает он.

Как пишет РБК, под новые требования Минкомсвязи пока что подпадают только портал госуслуг (gosuslugi.ru) и официальный сайт мэра Москвы (mos.ru), а также некоторые сайты, построенные на российском веб-сервере Bitrix.

История «Доступного интернета»

Предложенный Путиным проект «Доступный интернет», согласно предложению бывшего министра связи Константина Носкова, должен был заработать 1 марта 2020 г. Эта дата была установлена по итогам совещания в Минкомсвязи, состоявшегося 21 января 2020 г. С этого дня все провайдеры должны были прекратить взимать с абонентов плату за доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти.

В итоге 1 марта 2020 г. запуск проекта «Доступный интернет» не состоялся – он был перенесен на неопределенный срок. Причиной переноса стало то, что Минкомсвязи не удалось вовремя согласовать проект постановления Правительства России, без которого запуск невозможен.

Данный проект постановления был направлен в ряд российских ведомств замминистра связи Олегом Ивановым еще в первых числах февраля 2020 г. Получение документа подтвердили Минюст, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роскомнадзор, Россвязь, Минфин и Минэкономики России.

ФАС и Министерство финансов России по ряду причин раскритиковали проект постановления. Так, антимонопольная служба выразила свое неодобрение присутствию в нем пункта о возмещении операторам связи и интернет-провайдерам расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Свою позицию ФАС аргументировала тем, что на день получения документа перечень самих социально значимых ресурсов не был утвержден.

В то же время Министерство финансов было обеспокоено не этим. По словам представителей ведомства, запуск проекта «Доступный интернет» может стать следствием снижения объемов налоговых поступлений от операторов и провайдеров на фоне снижения их доходов. По итогу, считают в Министерстве, все это может вылиться в повышенную нагрузку на федеральный бюджет.

Добавим, что проект «Доступный интернет» может в итоге привести к росту цен на интернет и мобильную связь ввиду того, что российские власти не хотят компенсировать операторам и провайдерам расходы на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Стоимость услуг может вырасти на 20%.

11 марта 2020 г. Максут Шадаев лично заявил о том, что Министерство выступает против введения компенсаций операторам связи и интернет-провайдерам за бесплатный доступ к значимым веб-ресурсам. «Наша позиция как регулятора – не компенсировать», – отметил министр.