Власти России открыли агрегаторы с веб-сервисами, необходимыми людям на карантине

В России заработал агрегатор веб-сервисов «Все онлайн», разработанный Минкомсвязи. Он позволяет не выходя из дома смотреть фильмы, учиться, оплачивать счета, играть в игры, читать и т. д. и пригодится в первую очередь тем, кто вынужден находиться дома из-за пандемии коронавируса. Аналогичный агрегатор запустила и компания «Яндекс»



Правительственный агрегатор

Минкомсвязи России запустило портал «Все онлайн» – агрегатор онлайн-услуг для россиян. Проект разработан для предоставления наиболее востребованных услуг людям, оказавшимся в изоляции на фоне распространения коронавируса.

О запуске ресурса «Все онлайн» сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он создавался при участии Автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика», и в настоящее время он доступен по адресам «все.онлайн» и «vseonline.online». Помимо этого, ссылка на него размещена на портале «Госуслуги».

В составе «Все онлайн» есть более 60 популярных в России сервисов

В России на 24 марта 2020 г. зафиксировано 438 случаев заболевания коронавирусом, из них один со смертельным исходом. Вылечиться удалось пока лишь 17 заразившимся. Власти рекомендуют по возможности переходить на удаленную работу и как можно меньше времени проводить на улице и в местах скопления людей.

Что предлагает ресурс

Каталог портала «Все онлайн» на момент публикации материала был разделен на три основные категории – «Учимся», «Бережем себя» и «Отдыхаем». Каждая из них состоит из подкатегорий, общее число которых – 12.

Раздел для тех, кто не может выйти в магазин за продуктами

Так, раздел «Бережем себя» состоит из подпунктов «Контролируй здоровье онлайн», «Заказывай продукты с доставкой, «Перемещайся по городу безопасно, «Пересылай документы и вещи безопасно», «Общайся по телефону без ограничений», и «Сохраняй доступ к миру цифровых сервисов». Раздел «Отдыхаем» состоит из пунктов «Посмотри любимые фильмы и сериалы», «Почитай интересные книги» и «Поиграй в игры, а раздел «Учимся» - из пунктов «Подготовься к жизни в цифровом мире», «Повысь свою квалификацию» и «Помоги детям освоить школьную программу».

По состоянию на 24 марта 2020 г. общее число сервисов из состава агрегатора превышало 60. В списке есть услуги телемедицины Docdoc от Сбербанка и Smartmed от МТС, онлайн-кинотеатры Okko и Ivi, сервисы доставки продуктов на дом «Яндекс.лавка» и Delivery Club, каталоги книг «Альпина.книги» и «Ростелеком.книги» и др. По заявлению Минкомсвязи, по мере развития ресурса список доступных сервисов будет расти.

Агрегатор «Яндекса»

Одновременно с порталом Минкомсвязи «Все онлайн» собственный агрегатор запустила и компания «Яндекс». Проект получил название «Лучше дома», и в его состав, по утверждению представителей компании, вошли сервисы, которые могут пригодиться россиянам, находящимся на карантине или вынужденным работать из дома. Агрегатор доступен по адресу «yandex.ru/doma».

Собственный агрегатор «Яндекса»

На момент запуска «Лучше дома» предлагал четыре основные категории сервисов – образование, отдых, дом и информация. В состав последней вошли сервисы «Яндекс.Кью» и «Расписание», дополненные актуальными подробностями обо всем, что связано с пандемией коронавируса.

Раздел «Дом» разбит на категории «Район», «Услуги» и «Здоровье», и здесь же пользователь может найти сервисы доставки продуктов на дом «Яндекс.лавка» и «Яндекс.еда» и агрегатор такси «Яндекс.такси».

В разделе «Образование» собраны сервисы «Учебник», «Практикум», «Репетитор» и «Академия». Категория «Отдых» - это проекты «Игры», «Эфир», «Коллекции» и «Кинопоиск».

Еще один российский агрегатор

В дополнение к «Все онлайн» и «Лучше дома» россиянам предложен еще один агрегатор онлайн-сервисов, получивший название «Доступ всем» и расположенный по адресу «доступвсем.рф». Проект разрабатывался при участии Минкомсвязи, и в настоящее время собранные в нем сервисы разделены на 13 категорий: «Образование», «Культура», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Игры», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги» и «Связь».

Создатели агрегатора «Доступ всем» отнесли соцсети и мессенджеры к источникам новостей

Группировка сервисов по категориям в данном случае не всегда очевидна. К примеру, в разделе «Новости» присутствуют ссылки на мессенджер ICQ и социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» наряду с «Яндекс.новости» и «Новости Mail.ru».

Раздел «Кино» позволяет быстро перейти на сайты популярных в России видеосервисов и онлайн-кинотеатров, раздел «Связь» дает возможность воспользоваться услугами операторов связи, а «Платежи» открывает доступ пока лишь к одному ресурсу – сайте Сбербанка.