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Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов

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Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Телеком Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Американский суд признал токены Gram из состава блокчейн-платформы TON Павла Дурова ценными бумагами. Решение предварительное и может быть обжаловано, но над TON нависла угроза – платформа до сих пор не запущена, Дуров рискует потерять почти $2 млрд инвестиций, которые планировал потратить на развитие Telegram.

Решение не в пользу Дурова

Суд Южного округа Нью-Йорка (США) признал токены Gram, входяшие в блокчейн-платформу TON, ценными бумагами. Одновременно с этим было принято решение о запрете передачи криптовалюты инвесторам TON. Решение суда, опубликованное на портале courtlistener.com, по обоим пунктам предварительное. Оно вынесено 24 марта 2020 г. и может быть обжаловано в порядке апелляции.

Платформу TON или Telegram Open Network разработал Павел Дуров, основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegam, вместе со своим братом Николаем Дуровым. Впервые о ее разработке стало известно в январе 2018 г.

По данным суда, в настоящее время мессенджер Telegram не приносит братьям Дуровым дохода, а все полученные во время инвестиционных раундов по линии TON средства разработчики вкладывают в развитие сервиса и покрытие расходов на это. В общей сложности в период с января 2018 г. по январь 2020 г. на это было потрачено приблизительно $410 млн или около четверти тех денег, что Дуровы привлекли от инвесторов. В 2018 г. было потрачено $190 млн, в 2019 г. – $220 млн.

Признания Gram ценными бумагами добивалась Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Как писал CNews, она была причастна к временной приостановке развития платформы TON – в середине октября 2019 г. SEC даже добилась запрета на выпуск криптовалюты Gram. Запрет носил временный характер и был связан с тем, что Дуров в рамках своего проекта продавал виртуальные деньги под видом ценных бумаг, которые при этом не были должным образом зарегистрированы в США, чтобы считаться таковыми.

Миллиардные инвестиции

В начале 2018 г. Павел Дуров провел два раунда инвестиций, в ходе которых привлек в общей сложности $1,7 млрд. Сам Павел Дуров в 2018 г. сообщил в SEC о привлечении в ходе только первого раунда инвестиций $850 млн от 81 инвесторов. Их имена он раскрывать не стал.

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Павел Дуров, основатель TON, Telegram и «Вконтакте»

На первом этапе стоимость одного Gram составляла около $0,38. Всего было продано около 2,25 млн за $850 млн. Ко второму этапу инвестиций стоимость Gram выросла до $1,33, и было продано еще 700 млн токенов на сумму $850 млн. Покупателями последних выступили 94 инвестора.

Все инвесторы TON получили в общей сложности приблизительно 2,9 млн токенов Gram, тогда как планировалось к выпуску 5 млн виртуальных монет.

В число вложившихся в TON вошли и крупные российские бизнесмены, и политики, включая бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Операцию по переводу средств экс-министр провел через фонд Batios Holdings Limited. Сумма его вложений составила $20 млн.

Вместе с Абызовым среди инвесторов проекта Дурова оказался и российский миллиардер Роман Абрамович. Суммарный размер его вложений, проведенных через принадлежащий ему фонд Norma Investments Limited, составил $10 млн. К нему присоединился и Михаил Гуцериев, вложивший в проект, по данным SEC, $15 млн, используя собственный фонд Larnabel Ventures.

Длинный список инвесторов пополнил и генеральный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марселек (Jan Marcalek), инвестировавший $7 млн. Дуров также привлек деньги сооснователя Qiwi Сергея Солонина (вложил $17 млн) и сооснователя компании «Вимм-билль-данн» Давида Якобашвили ($10 млн).

Последствия для Дурова

Павел Дуров планировал запустить свой проект до 31 октября 2019 г. В противном случае инвесторам должны вернуть все денежные средства. На 25 марта 2020 г. TON так и не была запущена, однако инвесторы согласились немного подождать и не требовать возврата вложенных ими средств. Запуск блокчейн-платформы предварительно назначен на весну 2020 г., без указания точной даты.

Представители суда, вынесшего предварительное решение о признании токенов Gram ценными бумагами, считают, что в случае вступления его в силу TON так и не будет запущена, и Telegram, как и сам Павел Дуров, понесет критический урон репутации.

В этом случае Дурову все же придется вернуть инвесторам все деньги. В документе суда сказано, что такой исход дела существенно ограничит возможности для запуска новых продуктов, а также возможности привлечения денежных средств для дальнейшего развития самого мессенджера Telegram.



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