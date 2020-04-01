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«Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Техника
, Текст: Игорь Королев
«Яндекс.Такси» отозвала из ФАС ходатайство о покупке своего конкурента – группы «Везет». В сложившихся условиях компания намерена сконцентрировать свои усилия на поддержке текущих партнеров.

«Яндекс.Такси» отозвала ходатайство о покупке активов ГК «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» отозвала из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ходатайство о покупке конкурентов – группы компаний (ГК) «Везет». Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Договоренность о данной сделке была заключена летом 2019 г. Предполагалось, что «Яндекс.Такси» приобретет активы группы компаний «Везет»: программное обеспечение и call-центры. Акционеры «Везет» должны были получить до $71,5 млн наличными и до 3,6% акций «Яндекс.Такси» в зависимости от достижения ключевых целей по операционным и иным показателям.

Структура несостоявшейся сделки

Группа компаний «Везет» была образована в 2017 г. путем слияния двух агрегаторов по заказу такси: Rutaxi (использовал бренды «Везет» и «Лидер») и Fasten (работал под брендами «Такси Сатурн» и Redtaxi). Акционерами объединенной компании стали гендиректор Fasten Евгений Львов и фонд UFG Private Equity, ранее инвестировавший в Fasten $100 млн.

Компания «Яндекс.Такси» была образована в 2017 г. путем объединения сервисов по заказу такси, которые на постсоветском пространстве были у «Яндекса» и Uber. Также «Яндекс.Такси» приобрела сервис по доставке еды Foodfox, который был интегрирован с сервисом Uber.Eats и получил название «Яндекс.Еда».

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«Яндекс.Такси» в третий раз передумала покупать своего конкурента «Везет»

В объединенной компании, зарегистрированной в Голландии под названием MLU, «Яндекс» получил 59,3% акций, Uber – 36,6%. Оставшиеся 4,1% акций достались менеджменту компании. В случае осуществления сделки по покупке активов ГК «Везет» доля «Яндекса» в «Яндекс-Такси» должна была сократиться до 56,2%, Uber – до 35%. Для осуществления сделки нужно было одобрение со стороны ФАС.

Возражения со стороны ФАС и Gett

Однако против сделки выступил еще один агрегатор такси – Gett. Компания направила свои возражения в ФАС, указав, что данная сделка будет «строго негативной для рынка, создаст непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильной осложнение развития существующих».

Глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что решения ведомства по этой сделке могут быть разными в зависимости от региона. В частности, в некоторых регионах ГК «Везет» могла бы получить предписание продать свои активы не «Яндекс.Такси», а его конкурентам.

В октябре 2019 г. «Яндекс.Такси» отозвала свое ходатайство о покупке активов ГК «Везет». В компании объясняли это изменением структуры сделки и включением в ее периметр новых объектов собственности ГК «Везет», включая сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро».

Затем «Яндекс.Такси» подала новое ходатайство о приобретении активов ГК «Везет», но и оно было отозвано: необходимо было предоставить дополнительную информацию для анализа состояния конкуренции на рынке, который затрагивает сделку.

В январе 2020 г. компания снова подала ходатайство в ФАС. Как рассказывал Игорь Артемьев, «Яндекс.Такси» предложил новую методику оценки рынка агрегаторов такси, так как по той модели, которую использовал ФАС, у «Яндекс.Такси» была «зашкаливающая» доля в некоторых городах. При этом глава ФАС говорил, что служба не была готова принять новую модель от «Яндекс.Такси», но продолжала консультации с компанией.

«Яндекс.Такси» не решился покупать ГК «Везет» из-за коронавируса

Теперь ходатайство о покупке активов ГК «Везет» было отозвано уже в третий раз. Пресс-служба «Яндекс.Такси» подтвердила отзыв ходатайства из ФАС, добавив, что сохраняют интерес к самой сделке. Пресс-служба ГК «Везет» отказалась от комментариев.

Источник, знакомый с позицией «Яндекс.Такси», пояснил CNews, что в сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации компания сместила приоритеты в пользу текущих партнеров: водителей и таксопарков. Это необходимо в связи с падением спроса на перевозки такси.

Ранее в «Яндекс.Такси» сообщали о намерение выделять каждый месяц 500 млн руб. на поддержку спроса на свои услуги. За счет данных средств будут предоставляться скидки пользователям по всей территории России.

Падение спроса в крупных городах связано с переходом на удаленную работу. Как пояснял гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, спрос из деловых районов, где сосредоточено большинство офисов и бизнес-центров, а также из аэропортов и вокзалов стал смещаться в спальные районы.

Также «Яндекс.Такси»заявляла о создании специального фонда для финансовой поддержки водителей и курьеров, находящихся на карантине. Объем средств, которые будут направлены в данный фонд, компания не раскрывает.

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