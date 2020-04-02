Браузер Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности

Браузер Microsoft Edge обогнал по популярности Firefox, сместив его со второго места на третье. Этого результата он добился за неполные пять лет своего существования, в течение которых он пережил смену движка с собственного EdgeHTML на Blink, используемый в Google Chrome.



Успешный браузер Microsoft

Браузер Edge, выпущенный Microsoft одновременно с ОС Windows 10, занял второе место в общемировом рейтинге настольных обозревателей по количеству пользователей. Согласно статистике NetMarketShare за март 2020 г., суммарная доля Edge на рынке браузеров составила 7,59% (второе место) против 7,37% в феврале 2020 г. (третье место) и 5,2% в марте 2019 г. (четвертое место).

Статистика учитывает популярность всех существующих версий Edge для ПК и ноутбуков – на момент публикации материала Microsoft развивала его модификацию на движке Blink, плюс существует верcия для настольных ПК на проприетарном движке EdgeHTML. Показатели мобильных версий Edge под iOS и Android в статистику не включены.

Как дела у других браузеров

Оказавшись на втором месте, Edge сместил на третье браузер Mozilla Firefox, который еще в феврале 2020 г. удерживал вторую строчку с 7,57-процентной долей. В марте 2020 г. она сократилась до 7,19%, а в марте 2019 г. она была равна 9,27%.

Статистика популярности настольных браузеров NetMarket Share. Нажмите для увеличения

Непревзойденным лидером среди всех обозревателей был и остается Google Chrome, существующий с 2008 г., и Edge пока не может догнать его. По состоянию на март 2019 г. его доля составляла 67,88%, и за год она увеличилась до 68,5%.

В пятерку лидеров по результатам марта 2020 г. также входит браузер Apple Safari с долей 3,62% (3,69% в марте 2019 г.). Он находится на пятой позиции, пропустив вперед еще один браузер Microsoft – Internet Explorer с долями 5,87% и 7,34% в марте 2020 г. и марте 2019 г. соответственно.

Итоговый топ-10 браузеров в марте 2020 г. выглядит так: Chrome, Edge, Firefox, IE, Safari, QQ (2,41%), Sogou Explorer (1,88%), Opera (1,14%), «Яндекс.браузер» (1,01%) и UC Browser (0,42%). В марте 2019 г. ситуация была немного иной: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera (1,65%), Sogou Explorer (1,5%), QQ (1,33%), «Яндекс.браузер» (0,97%) и UC Browser (0,44%).

Согласно статистике StatCounter, позволяющей проследить динамику популярности настольных браузеров с января 2009 г. Firefox, вышедший в 2002 г., в течение длительного времени удерживал второе место. С января 2009 г. по ноябрь 2011 г. он уступал лишь Internet Explorer, но в ноябре 2011 г. «серебро» получил Google Chrome.

Internet Explorer когда-то был на вершине. У Edge есть возможность повторить его успех

Firefox оставался на третьей строчке до сентябре 2015 г. и вернуться на второе место ему помог спад популярности Internet Explorer – впереди него был теперь только Chrome. С октября 2015 г. по декабрь 2015 г. вторую позицию вновь занял IE, но в январе 2016 г. Firefox повторно сместил его. В итоге детище Mozilla было вторым по популярности более четырех лет, пока вновь не уступило браузеру, разработанному Microsoft.

История Edge

Первая стабильная версия браузера Microsoft Edge вышла в конце июля 2015 г. в составе дебютировавшей тогда ОС Windows 10. Обозреватель основывался на собственном движке EdgeHTML, что было основным фактором, мешающим ему набирать популярность – на этом движке он работал заметно медленнее Chrome. Помимо этого, Microsoft обновляла свой Edge не так оперативно, как Google свой Chrome, что выливалось в несвоевременную интеграцию поддержки современных веб-стандартов и наличие скрытых уязвимостей, из-за которых пользователи могли, например, лишиться личной информации.

Обновленный Edge на движке Blink

В декабре 2018 г. Microsoft отказалась от дальнейшего развития Edge на проприетарном движке и анонсировала его переход на Blink, используемый, в том числе, и в Chrome. Первая версия полностью переработанного настольного браузера вышла в апреле 2019 г.

Отказу от Edge на базе EdgeHTML предшествовал релиз его мобильных версий под устройства на базе Apple iOS и Google Android. Впервые о планах Microsoft по их выпуску стало известно 4 октября 2017 г., а их премьера состоялась всего через пару дней, 6 октября 2017 г.

Самые популярные настольные ОС

Ресурс NetMarketShare также опубликовал статистику распространения операционных систем для настольных ПК и ноутбуков в марте 2020 г. Первое место удерживает Windows 10 с долей рынка 57.34%, хотя в марте 2019 г. она была равна 43.62% (тоже первое место). «Серебро» получила Windows 7, рыночная доля которой сократилась с 36,52% в марте 2019 г. до 26.23% в марте 2020 г. Основной причиной потери популярности Windows 7 стало полное прекращение ее поддержки, пришедшееся на январь 2020 г.

Статистика популярности настольных ОС. Нажмите для увеличения

В тройке лидеров оказалась Windows 8.1 с результатом 3.69%, хотя в марте 2019 г. она была на четвертом месте (4.13%), уступив тогда «бронзу» Mac OS X 10.14 (5.40%).

Топ-10 популярных настольных ОС в марте 2020 г.: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Mac OS X 10.15 (3,41%), Mac OS X 10.14 (2,62%), Mac OS X 10.13 (1,41%), Windows XP (1,23%), Linux (все дистрибутивы, 1,07%), Windows 8 (0,62%) и Mac OS X 10.12 (0,58%).

Распределение сил на рынке настольных ОС в марте 2019 г.: Windows 10 (43,86%), Windows 7 (36,47%), Mac OS X 10.14 (5,32%), Windows 8.1 (4,18%), Windows XP (2,37%), Mac OS X 10.13 (2,12%), Linux (1,46%), Mac OS X 10.12 (0,94%), Windows 8 (0,79%) и Mac OS X 10.11 (0,66%).