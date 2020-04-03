Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России

Интернет Веб-сервисы Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
Экспертам, студентам и научным лабораториям предоставят доступ к данным о государственных финансах в рамках лаборатории данных, запущенной Счетной палатой на базе портала «Госрасходы».

Запуск лаборатории данных

Счетная палата (СП) России запустила лабораторию данных на базе портала-агрегатора о государственных финансах «Госрасходы». Будущие участники нового проекта – эксперты, студенты, научные лаборатории – смогут получить доступ к необходимым в их работе данным, а также публиковать свои работы в специальном разделе «Дата-лаборатория» портала.

Исследователи также получат возможность обсуждать результаты с профильным сообществом. Часть наработок, как отмечают в ведомстве, будет использована при создании обучающих материалов для инспекторов и госслужащих по всей стране, к такой работе участники лаборатории тоже будут привлечены.

«Одна из наших целей – помогать совместной работе академического сообщества и госорганов, – заявил Иван Бегтин руководитель проектного направления "Открытые данные" Счетной палаты, один из создателей "Госрасходов". – Мы готовы брать на себя, в том числе, взаимодействие с финансовыми органами, с Минфином России, Федеральным казначейством, если будут возникать вопросы и предложения к ним».

dengi600.jpg
Счетная палата запустила дата-лабораторию на базе проекта «Госрасходы»

Аналогичные инициативы уже существуют за рубежом, но в более расширенных трактовках, когда академические учреждения партнерствуют с органами власти, рассказал Бегтин в разговоре с CNews. «Чаще всего это статистические службы, а не органы госфинансов, но везде своя специфика. Такие проекты есть в Великобритании и Австралии: Data61 и UK Data Service», – пояснил он.

В СП дата-лабораторию называют инструментом открытости государства. По мнению председателя ведомства Алексея Кудрина, такие инициативы позволяют «дать оценку эффективности государственных трат».

Напомним, в марте 2020 г. СП провела анализ открытости 50 ФГИС, охватывающих наиболее социально значимые области. Всего лишь 16% из них были оценены как имеющие высокую степень открытости.

Что такое «Госрасходы»

Портал-агрегатор «Госрасходы» основан на открытых данных финансовых госорганов. Эта информация собирается его командой, интегрируется, обрабатывается и визуализируется. База данных «Госрасходов» содержит интегрированную информацию о контрактах, субсидиях, заказчиках, поставщиках, распределителях и получателях субсидий, нацпроектах. В качестве источников данных используются: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru), Единый портал бюджетной системы (budget.gov.ru), Портал государственных программ (programs.gov.ru), паспорта нацпроектов (government.ru), официальные сайты финансовых органов власти и иные официальные сайты органов власти ГИС.

Машиночитаемые данные доступны для академического, экспертного и аудиторского сообщества по API (Application Programming Interface, «интерфейс программирования приложений»), в формате JSON и более простых форматах. На основе данных студенты могут писать свои научные работы, лаборатории проверять гипотезы, а эксперты анализировать контрактную систему страны.

По словам Ивана Бегтина, часть данных «Госрасходы» получают по API, для структурирования других приходится скачивать и преобразовывать десятки и сотни гигабайт информации. Базу данных по национальным проектам специалисты формируют самостоятельно.

«Госрасходы» – это проект Счетной палаты. Его реализуют сотрудники ФКУ «Центр экспертно-аналитических и информационных технологий Счетной палаты». К работе над порталом привлекается экспертное сообщество, в частности, партнер-проект АНО «Инфокультура». На вопрос CNews об источниках финансирования «Госрасходов» Бегтин ответил, что вся разработка ведется за счет внутренних ресурсов СП и ФКУ, а тендеры, гранты или субсидии на его реализацию не выделялись.

Как стать участником дата-лаборатории

Желающим принять участие в работе лаборатории данных необходимо отправить в адрес СП официальное письмо от имени руководства исследовательского центра или университета. В письме, согласно опубликованным на сайте ведомства сведениям, нужно описать исследовательские задачи, обозначить, какие данные и в каких форматах необходимы для работы, а также рассказать, какое содействие исследователи могут оказать СП.

В СП, как объяснил CNews Иван Бегтин, от участников лаборатории, в первую очередь, ожидают помощи в анализе и оценке качества данных. Кроме того, для развития проекта и направления по работе с данными важны обратная связь по функциональности проекта и предложения по его доработке. Ведомство также планирует привлекать экспертов и исследователей из числа участников дата-лаборатории для разработки аналитических индикаторов, а студентов – для сбора и преобразования данных.

По словам Ольги Пархимович, руководителя разработки проекта «Госрасходы», публикация исследований и работ на портале будет осуществляться командой проекта. Предварительный отбор будет проводиться ею же с привлечением, при необходимости, сторонних экспертов. Что же касается критериев отбора, ключевые из них – корректность использования данных, глубина исследования и степень обоснованности выводов.

Другие материалы рубрики

Браузер Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности

Минкомсвязи хочет продавать лекарства онлайн на портале госуслуг

«Ростелеком» признался в перегрузке интернета из-за массового карантина

Сотни тысяч админов по всему миру оказались перед угрозой лишиться своих сайтов

Microsoft запустила в Windows 10 бегущую новостную строку

«Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках