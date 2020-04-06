Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys

8672
Безопасность Телеком Интернет
, Текст: Роман Георгиев

В альтернативной операционной системе для сетевых и встраиваемых устройств выявлена серьезная уязвимость, которая может приводить к полной компрометации устройств. Исправления уже опубликованы.

Открытая альтернатива

Открытая операционная система OpenWRT, на базе которой функционируют миллионы роутеров и встраиваемых устройств, уязвима перед атакой, позволяющей запускать под ней произвольный код. Среди уязвимых устройств — разработки Asus, D-Link, Linksys, MikroTik, Netgear, TP-Link и другие.

OpenWRT представляет собой модульную операционную систему на базе Linux, которая может использоваться как альтернативный вариант официальных прошивок для встраиваемых и сетевых устройств: роутеров, шлюзов, точек доступа, одноплатных компьютеров и т. д.

В описании говорится, что OpenWRT — это не «статичная прошивка», а полностью перезаписываемая файловая система с функцией управления пакетами, так что под каждое устройство можно подобрать только те пакеты и модули, которые необходимы для конкретных задач. Для разработчиков OpenWRT представляет собой фреймворк для создания отдельных приложений без необходимости писать всю программную оболочку для встраиваемого устройства. Для пользователей — при условии, что они обладают нужной квалификацией, это возможность использовать устройство произвольным образом.

OpenWRT обновляется в среднем чаще, чем официальные прошивки, так что в некоторых случаях эта операционная система оказывается лучшим выбором. Но опять же, если пользователь в состоянии с ней управиться.

linuks600.jpg

Уязвимость в OpenWRT на основе Linux ставит под угрозу миллионы роутеров

Уязвимость (CVE-2020-7982) обнаружилась в основном диспетчере пакетов OPKG. Баг позволяет злоумышленникам обходить проверку целостности скачиваемых пакетов .ipk, а это открывает возможность внедрять вредоносное содержимое в них. И поскольку OPKG работает с root-правами и полномочиями на запись по всей файловой системе, это может приводить к полной компрометации устройства.

Для эксплуатации уязвимости злоумышленнику потребуется перехватить и подменить данные, которые уязвимое устройство обменивается с веб-сервером (с которого происходит скачивание) или подменить DNS-настройки первого, чтобы перенаправить трафик с официального ресурса downloads.openwrt.org к веб-серверу злоумышленника. Вредоносный пакет должен иметь те же размеры, что и легитимный.

Исправления есть, но...

Патч к уязвимости был выпущен в январе 2020 г. (версии 18.06.7 и 19.07.1), однако впоследствии обнаружилась еще одна проблема — уязвимость (CVE-2020-8597, не связана с OpenWRT напрямую), которую тоже недавно пришлось исправлять. Рекомендуется скачивать самые последние версии OpenWRT.

Эта вторая уязвимость затрагивает демон протокола PPP (pppd), присутствующий во всех UNIX-подобных операционных системах, включая Linux и его деривативы. Проблема в pppd может приводить к запуску произвольного кода и полному захвату контроля над операционной системой. Исправления выпущены в конце февраля 2020 г.

«Чем чаще обновляется та или иная программа, тем выше вероятность и обнаружения в ней ошибок, и скорейшего их исправления, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SECConsultServices. — Оперативность исправлений — это фактор безопасности, и OpenWRT в этом плане находится в выигрышном положении. Узким местом однако остается установка обновлений конечными пользователями. Автоматическое обновление реализовано (и реализуемо) далеко не всегда».

Другие материалы рубрики

Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве

Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список

Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля

Zoom раскрывает посторонним чужие имена, адреса и фотографии. Под угрозой пользователи «Яндекса»

Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового?

Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках