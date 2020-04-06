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Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео

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Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Минкомсвязи попросило интернет-сервисы отказаться от автоматического воспроизведения видео на страницах и ограничить его разрешение с целью недопущения ухудшения качества интернет-соединения. Эксперты сомневается в необходимости таких мер.

Министр связи обратился к интернет-компаниям

Минкомсвязи разослало ряду интернет-компаний письмо от имени министра связи Максута Шадаева. В письме министр ссылается на Указ Президента России Владимира Путина о введении ограничительных мер в отношении организаций различной организационно-правовой формы.

Ограничительные меры вводятся из-за распространения в России коронавируса и привели к массовому переходу граждан на самоизоляцию, к массовому переходу людей на удаленную работу и обучение, а также к увеличению использования стриминговых сервисов.

Чтобы не допустить снижения качества оказания услуг абонентам, Максут Шадаев просит адресатов письма оптимизировать размещаемый в сети контент, а именно деактивировать на сайтах и в приложениях автоматическое воспроизведение аудиовизуального контента.

Также Шадаев просит ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео контента на уровне «720 пикселей на квадратный дюйм для мобильных приложений и 1080 пикселей на квадратных дюйм при просмотре через веб-браузеры (Так в письме. Правильно было бы не упоминать квадратные дюймы - прим. CNews)».

Кому было направлено письмо

О принятых мерах Шадаев попросил адресатов письма проинформировать до 15 апреля. Пресс-служба Минкомсвязи подтвердила подлинность данного письма.

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Минкомсвязи попросило интернет-сервисы ограничить разрешение онлайн-видео

Адресатами письма значатся десятки организаций, включая «Центральный телеграф» («дочка» «Ростелекома»), Mail.ru Group, геоинформационный сервис 2ГИС, служба знакомств «Мамба», «Рамблер», «Яндекс», «КМ Онлайн». «Хабрахабр», «Роем.ру» и другие. Есть в нем и иностранные сервисы: мессенджер Threema и Wechat, социальные сети Snappy и Snapchat, Soungul Corporation (владелец файлообменника Depositfiles), Mindport Global (владелец файлообменника Turbobit), Files.fm, служба знакомств Badoo, сервис видео-звонков Drotr и др.

Этот список совпадает с Реестром организаторов распространения информации (ОРИ), который с 2014 г. ведет Роскомнадзор. ОРИ должны в течение года хранить на территории России информацию о действиях российских и пользователей, в течение шести месяцев хранить содержимое переданных ими сообщений, а также передавать спецслужбам ключи для дешифровки сообщений своих пользователей.

Мнение экспертов

Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин полагает, что Минкомсвязи написало это письмо с целью имитации действий, направленных на предотвращение последствий распространения коронавируса. В письме, по его мнению, присутствуют очевидные ляпы.

«Очевидно, в Минкомсвязи пытались сказать, что разрешение видео должно быть не больше, чем у FullHD (1920x1080 точек), но вместо этого указали только один из этих параметров – 1080 точек на дюйм, - говорит Кулин . - Кроме того, с целью оптимизации трафика надо не уменьшать разрешение, а менять алгоритм сжатия».

Массовый переход граждан на удаленную работу создает перегрузки для интернет-сетей как в России, так и за рубежом. Так, абоненты «Ростелекома» стали испытывать трудности с доступом к зарубежным сайтам. Компания утверждает, что ведет работы со своими европейскими партнерами по разрешению данной ситуации.

Власти Евросоюза попросили стриминговые сервисы временно прекратить трансляции видео в высоком разрешении. На эту просьбу откликнулись Netflix и Youtube.

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