Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список

Кто будет предоставлять бесплатный доступ к социально-значимым сайтам

Министр связи Максут Шадаев подписал приказ о порядке проведения эксперимента по предоставлению безвозмездного доступа к социально-значимым интернет-ресурсам. Проект получил название «Доступный интернет». Документ об этом опубликован на сайте министерства (PDF на файл-сервере CNews).

Эксперимент будет проводиться с 1 апреля по 1 июля 2020 г. В нем будут участвовать крупнейшие интернет-провайдеры страны: «Ростелеком», «Мобильные телесистемы» (МТС), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и «Эр-Телеком холдинг».

Данные провайдеры будут предоставлять бесплатно доступ к сайтам, указанным в определенном Минкомсвязи перечнем. Бесплатный доступ должен будет предоставляться для абонентов, имеющих действующие договоры с данными провайдерами, при этом он не должен будет прерываться в случае возникновения у абонента задолженности.

Периодом оказания услуги «Бесплатного интернета» будет период после исчерпания предыдущего авансового платежа абонента при условии, что новый платеж еще не внесен.

Граждане не вправе использовать услугу «Бесплатный интернет» для осуществления предпринимательской деятельности.

В список «бесплатных» для россиян сайтов вошел 391 интернет-ресурс

Доступ должен быть бесплатным как к веб-страницам из перечня, так и к соответствующим мобильным приложениям. В то же время в эксперименте будет отрабатываться бесплатный доступ только через сети фиксированные сети без участия сетей мобильной связи.

Сайты создадут отдельные версии без потокового видео

Скорость доступа в рамках услуги «Бесплатный интернет» должна быть такой, как и в тарифном плане абонента. Но если тарифным планом предусмотрена скорость выше 10 Мбит/с, то провайдер вправе ограничить ее данным значением.

По истечении месяца с начала проведения эксперимента рамках доступ в рамках услуги «Бесплатный интернет» должен будет предоставляться к специальным версиям сайтов из указанного Перечня, в которых отсутствует потоковое видео. Владельцы ресурсов, со своей стороны, должны будут создать такие версии сайты.

Бесплатные сайты разделены на 18 категорий: «Социальные сети и сообщества», «Электронная почта, мессенджеры и облачное хранение файлов», «Погода», «Онлайн медиа и новостные агрегаторы», «Карты, транспорт», «Авто», «Культура, литература и искусство», «Образование и обучение», «Здоровье и здоровый образ жизни», «Наука», Спорт», «Государственные органы и сервисы», «Справочные системы», «Работа и карьера», «Финансы», «Доставка», «Агрегаторы и маркетплейсы», «Социальные и волонтерские проекты».

Всего в перечне 391 сайт. На сайтах из разделов про культуру, образование, науку и здоровье потоковое видео в рамках услуги «Доступный интернет» будет транслироваться и по истечении месяца с начала эксперимента.

К каким сайтам будет возможен бесплатный доступ

В первую очередь, в Перечень социально-значимых сайтов входят порталы Mail.ru (принадлежит Mail.ru Group), «Яндекс» и «Рамблер» вместе с множеством их проектов. Из числа активов Mail.ru Group в перечне есть социальные сети «Одноклассники», «Вконтакте» и «Мой Мир», мессенджеры ICQ и Tamtam, службы доставки Delivery-club и «Сбермаркет», российская версия Aliexpress агрегатор объявлений «Юла.ру», образовательная платформа Skillbox, а также «Облачное хранилище».

В числе других социальных сетей в Перечне присутствуют «Профессионалы.ру», «Мир тесен», Livejournal, «Хабрахабр», «Отзовик» и «Закон.ру». Среди проектов «Яндекса», попавших в Перечень, значатся «Яндекс.Маркет», «Яндекс-такси», маркетплейс «Беру», «Яндекс.деньги», «Яндекс.Новости», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Карты», Auto.ru, «Едадил» и другие.

В перечне присутствуют сайты органов государственной власти: Президента, Правительства, Совета Федерации, Госдумы, Верховного суда, Федеральных арбитражных судов, Федеральной налоговой службы, МЧС, Росреестра, Центробанка, Росстата, Фонда социального страхования, Центральной избирательной комиссии, Пенсионного фонда, силовых структур.

Из гражданских министерств в Перечень были включены сайты министерств культуры, образования и науки и просвещения. Также к этой категории относятся Портал государственных и муниципальных услуг, ГАС «Правосудие», Портал правовой информации (pravo.gov.ru) и Портал «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru).

В перечень включены справочные ресурсы «Консультант.Плюс», «Гарант», «Кодекс» и Sudact.ru. Среди социальных проектов в Перечне присутствуют сайты Фонда президентских программ, «Мывместе2020.рф», «Доступ всем», «Ассоциации волонтерских центров», Общественной Палаты и спецраздел сайта Росконгресса о короновирусе.

Банки и агрегаторы

Среди финансовых институтов в Перечень вошли сайты Альфа-банка, Газпромбанка, «Московского кредитного банка», Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, банка «Открытие», Райффайзенбанка, Росбанка, Россельхозбанка, «Юникредит банка» и «Почта Банка».

Среди рекуртинговых ресурсов в Перечне присутствуют Headhunter.ru, «Работа.ру», Superjob.ru и «Работа в России». Среди служб доставки в Перечне, помимо упомянутых активов Mail.ru Group, присутствуют «Утконос» и «Почта России».

Из агрегаторов и маркетплейсов в Перечень, помимо активов «Яндекса» и Mail.ru Group, были включены Wildberries, Tiu.ru, Onlinetrade, Drom.ru, ЦИАН, «Банки.ру», «Сравни.ру», Domclick.ru, Blizko.ru, «Из рук в руки», YouDo, «Выберу.ру», «Профи.ру», «Агросервер», Barahla.net, Pulscen.ru и Zoon.ru.

Из картографических и транспортных ресурсов в перечень попали «2ГИС», «Публичная кадастровая карта «Россия» и сайт «Российских железных дорог» (РЖД). В перечне социально-значимых сайтов присутствуют сервис для проведения вебинаров «Вебинар.ру», сайт с прогнозом погоды Gismeteo и сайт с бесплатной юридической консультацией 9111.ru.

Новостные сайты с бесплатным доступом

Из новостных агрегаторов в Перечень попали «СМИ2», Mediametrics и Lentainform. В Перечень были включены сайты целого ряда СМИ, включая «Россия сегодня», Lenta.ru, Gazeta.ru, РБК, «Московский комсомолец», «Российская газета», «Известия», «Аргументы и факты», ТАСС, «Россия-24», «Коммерсант», wi-fi.ru (проект «МаксимаТелеком»), Life.ru, «Взгляд», «Интерфакс», «Вечерняя Москва», «7 дней», Woman.ru, Cosmopolitan.

Также включенными в Перечень оказались сайты федеральных телеканалов: Russia Today, НТВ, «Первый канал», «Россия», ТНТ, «Россия Культура», «Общественное российское телевидение» (ОТР), «Мир», ТВЦ, «Матч», «Звезда», РЕН-ТВ, «Спас», «Домашний», СТС, ТВ-3, «Пятница» «Муз ТВ», «Карусель», «Москва24», 360. Есть в перечне и сайты радиостанций: «Вести FM, «Радио России» «Маяк» и «Вести ФМ».

Среди спортивных ресурсов в Перечне есть сайты «Чемпионат.com», «Спорт-экспресс, «Советский спорт», Sport24.ru, Sportmail, Livesport.ru, Sportsdayly, Sportrbc.ru, Soccer.ru, Nevasport.ru, Oum.ru, Allhockey.ru, Fightime.ru, F1news.ru, Fitseven.ru, Rusbiathlon.ru и другие.

Из автомобильных ресурсов в Перечень были включены Autonews, «Автовзгляд» и «Колеса.ру». Также в Перечне есть сообщество автовладельцев Drive2.ru, сайт для охотников «Охотники.ру», форумы для дачников, порталы для родителей и ряд ресурсов с кулинарными рецептами.

Сайты о культуре, образовании, науки и здоровье

В категории «Культура» присутствуют порталы «Культура.рф» и «Афиша». В этой же категории есть онлайн-библиотеки «Литрес», Rulit, «Самиздат», «Изба-читальня, «На-ка дети», «Проза.ру», «Стихи.ру», Livelib, knigorod.ru, Fantlab.ru, «Онлайн-читать.рф», «Интернет библиотека Алексей Комарова», «Архивы России», «Национальная электронная библиотека», Author Today.

Также в этой категории есть сайты о кино – kinoteatr.ru, Film.ru, «Фильм Про», «Кино афиша», «КГ-Портал» - и сайты целого ряда театров, музеев и организаций культуры.

В категории «Образование» присутствуют следующие сайты: Федеральный портал российского образования, «Российская электронная школа», «Билет в будущее», движения Worldskills, издательства «Просвещение», образовательного центра «Сириус», платформы для проведения олимпиад «Олимпиум», «Российский учебник», «Всероссийские дистанционные олимпиады», «Российский учебник», «Открытое образование», «Олимпиады для школьников», «Всероссийский открытый урок», «Мобильное электронное образование».

Также в этой категории есть сайты «Инфоурок», «Сдам ГИА», «Учи.ру», Amalgama-lab, «Карта слов», «Образовака», «Дневник.ру», Якласс», «Мел.фм», «Фоксворд», Wikireading, Maam.ru, «Урок.рф», «4 ЕГЭ», «Копилка уроков», «Видеоуроки в интернете», «Нетология», «Учеба.ру», «Мультиурок», «Поступи онлайн», «Нетология», «Интернет урок», «История России», «Знайка», «Ваш урок», «Учителя.com», Skyeng, «Педсовет.org», каталог мероприятий для школьников Inlearno.ru, маркетплейс образовательных услуг «Элемент», Myskils.ru, онлайн-учебник по математики 01.match.com, «Образовариум», Rulit.online, Сервис 1С «Образовательные программы приложения онлайн для детей» и другие.

В категории «Здоровье» присутствуют сайты Apteka.ru, «Про докторов», Vidal, Asna, Eapteka, «Здоровье.ру», «Врачи РФ», Medi.ru, Medportal.ru, Aptekamos.ru, Zdorovienfo.ru, Calorizator.ru, Risnet.ru, Medsite.ru, Uteka.ru, Medlinks, Healthperfect.ru, Medical Insider, Docplus.ru, Medihost.ru, Meduniver, Medelement.com, Health-diet.ru, «Док-док», Doctis.ru, «Стопкороновиурс.рф», Cosmed,ru, Medsovet.info, Cosmed.ru, велнес-портал «Живи» и другие.

В разделе «Наука» есть сайты «Киберленинка», информационный ресурс N+1, «Молодой ученый (moluch.ru)», Научная электронная библиотека (elibrary.ru), naked-sciense.ru, Hi-news, Nauka.club, «Наука и жизнь», «Вокруг света», Xumuk.ru «Нуачные статьи.ру»,Element.ru, Ekovolga.com, «Попялрная механика», «Как и почему», National geographic Russia, «Сибак», Spacegid, Ин-спейус.ру», «наука и техника», «Университет без границ», «Лекториум» и другие.

Эксперты предупреждают о трудностях

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков поддерживает идею о перечне социально-значимых ресурсов. «Вместе с другой идеей – об обязательной предустановке российского ПО - это положительно скажется на российских коммуникационных сервисов и социальных сетей, - говорит он. – Однако если операторам связи не будут компенсировать соответствующие расходы, то они переложат их на плечи абонентов».

Со своей стороны, автор Telegram-канала «Зателеком» Михаил Климарев раскритиковал авторов перечня. По его мнению, для доступности ряда крупных ресурсов, помимо их доменов, в перечне должны присутствовать дополнительные доменные имена. Например, для социальной сети «Вконтакте» - это Login.vk.com (авторизация), stats.vk-portal.net (для статического контента), m.vk.com (мобильная версия), cdn-vk.com (CDN-«сервер» для тяжелого контента) и top-fwz1.mail.ru (статистика).

«Для доступности сайта Правительства необходим доступ к сайту schema.org (WWW-консорциум с описанием схем документов), Ogp.me (описание Open Graph протокола) и Webmaster.yandex.ru (для вокабуляра и переводчика), - продолжает Климарев. - А для работы мобильных приложений необходим доступ к магазинам приложений Google Play и Appstore, а также а также платформы Google Cloud (Appspot.com)».