Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве

Foursquare объявила о слиянии с геолокационным сервисом и Factual. После объединения новая компания станет владельцем крупнейшей совместной БД о перемещениях пользователей в мире и сможет предоставлять рекламные услуги на основе этих данных владельцам магазинов и различных заведений.



«Геолокационное» слияние

Компания Foursquare, владеющая одноименной платформой геопозиционирования, сообщила об объединении с Factual – репозиторием открытых данных. По информации TechCrunch, после завершения сделки компания сохранит прежнее название.

Условия слияния, в том числе и финансовые, стороны пока не раскрывают. Генеральным директором новой компании станет Дэвид Шим (David Shim), возглавивший Foursquare в декабре 2019 г. (в компанию он пришел летом 2019 г.).

После слияния с Factual Foursquare продолжит заниматься тем, чем занимается с 2014 г. Сама компания существует с 2009 г., когда была запущена одноименная соцсеть, позволявшая пользователям отмечаться («чекиниться») в различных местах – ресторанах, кафе, театрах и других заведениях, а также составлять рейтинг таких заведений на основе и отзывов посетителей.

Foursquare решила максимально сосредоточиться на геолокации и рекламе

В 2014 г. сервис с чекинами был выделен в отдельное приложение Swarm, а теперь уже бывшая соцсеть превратилась в геолокационную рекомендательную платформу Foursquare City Guide, позволяющую пользователям получать рекомендации к посещению тех или иных мест на основе отзывов пользователей Swarm. Также в распоряжении Foursquare есть собственный открытый API, который могут использовать сторонние компании. Один из примеров – сервис Uber, позволяющий своим клиентам благодаря алгоритмам Foursquare вызывать такси, просто указывая всего лишь название заведения, в котором они находятся, без точного адреса.

За 11 лет существования Foursquare добилась высокой, но не чрезмерной популярности. По состоянию на август 2018 г. количество активных пользователей в месяц основного сервиса Foursquare составляло 7,2 млн и 2 млн у Swarm.

Выгода от объединения

Разделение на Foursquare City Guide и Swarm позволило Foursquare привлечь внимание крупных компаний, заинтересованных в ее сервисе рекомендаций. Как сообщал CNews, в 2014 г. Microsoft вложила $15 млн в Foursquare и договорилась с геолокационным сервисом о доступе к его базе данных ресторанов, кафе, баров, магазинов и прочих заведений, планируя использовать эту информацию в Bing и мобильных устройствах на базе Windows. Сооснователь Foursquare Деннис Кроули (Dennis Crowley) подчеркнул, что сделка с Microsoft на тот момент стала для его компании самой крупной, имея в виду объем предоставляемой информации.

В настоящее время в список клиентов Foursquare, использующих ее API, входят Samsung, Apple, AccuWeather, Hilton и др. Часть компаний также используют платформу компании для размещения рекламы своих магазинов и заведений. По информации TechCrunch, выручка Foursquare от всех направлений ее деятельности в 2019 г. достигла $100 млн.

Слева направо: Деннис Кроули, Дэвид Шим, Жиль Эльбаз

Factual, как и Foursquare, был основан в 2009 г. Разработчики позиционировали свой сервис в качестве репозитория открытой информации, но с течением времени Factual сосредоточился в первую очередь на накоплении геолокационных данных.

Эти сведения Factual собирал, чтобы превратиться в маркетинговый сервис. Основатели проекта предлагали своим клиентам (магазинам, заведениям и т. д.) отслеживать эффективность своих рекламных кампаний на основе и информации о количестве людей, посетивших их с момента ее запуска.

Наработки Factual, пишет TechCrunch, оптимально подходят для развития собственных проектов Foursquare. До слияния Factual привлекла, в общей сложности, $104 млн инвестиций. Из них $42 млн предоставили фонды Upfront Ventures и Felicis Ventures

После завершения сделки новая компания станет держателем самой крупной базы геолокационных данных в мире. В ней будут учитываться информация с более чем 500 млн устройств по всему миру, а также сведения о более 14 млрд уникальных пользовательских чекинов. Компания также будет иметь доступ к точкам POI (points of interest) в количестве, превышающем 105 млн, расположенных в 190 странах мира.

Перестановки в руководстве

Гендиректор Foursquare Дэвид Шим после слияния сохранил свой пост, в отличие от главы Factual Жиля Эльбаза (Gil Elbaz). Он оставил эту должность, получив взамен место в совете директоров новой объединенной компании.

Эльбаз, отметим, также является основателем компании Applied Semantics, занимавшейся разработкой рекламного ПО. В 2003 г. компанию купила Google, заплатив за нее $106 млн.

Вместе с бывшим главой Factual в совете директоров оказался и Деннис Кроули, запустил Foursquare вместе с Навином Сельвадураи (Naveen Selvadurai). Дэвид Шим подчеркнул, что основные условия сделки были обговорены компаниями еще до пандемии коронавируса, которым на момент публикации материала заразилось свыше 1,35 млн человек по всему миру и умерло почти 75 тыс.