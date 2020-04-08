Firefox научился навязчиво мешать пользоваться другими браузерами

Mozilla встроила в Firefox версии 75 новый скрытый инструмент, собирающий информацию об установленных в системе браузерах, в том числе и выбранном по умолчанию. С его помощью Firefox также будет навязчиво напоминать пользователям о том, что они давно не использовали его.



Навязчивый браузер

В браузере Firefox 75 под Windows появилась новая функция слежки за пользователями и отправки данных напрямую в Mozilla. Нововведение получило название Default Browser Agent и было внедрено без предварительного согласования с пользователями.

При помощи Default Browser Agent обновленный Firefox 75, релиз которого состоялся 7 апреля 2020 г., ежедневно оповещает Mozilla о том, какой браузер в системе используется по умолчанию. Делает это он даже в том случае, если пользователь неделями не запускает его, отдавая предпочтение другим обозревателям – Chrome, Opera, Edge и т. д.

Как это реализовано

Держать Mozilla в курсе о браузере, установленном по умолчанию, Firefox будет при помощи «Планировщика заданий» – штатной функции современных версий Windows. После обновления до версии 75 Firefox без уведомления пользователя создает задачу «Firefox Default Browser Agent XXX», где под XXX скрывается идентификатор, каждый раз уникальный. Частота выполнения задания – один раз в сутки.

Firefox научится напоминать о своем существовании в навязчивой форме

Лишить Mozilla возможности получения дополнительных сведений о пользовательском ПО можно стандартными средствами Windows. Для этого достаточно через меню «Планировщика заданий» удалить требуемую задачу или стереть из памяти ПК файл «default-browser-agent.exe», после чего Firefox перестанет отслеживать название установленного по умолчанию браузера и отправлять его разработчикам. На момент публикации материала не было известно, встроена ли в обновленный Firefox периодическая проверка наличия в «Планировщике» задачи Default Browser Agent и повторного ее автоматического создания.

Еще одна скрытая функция

Default Browser Agent не только уведомляет Mozilla о предпочитаемом пользователем браузере. Согласно описанию функции на сайте разработчиков, в будущем она начнет следить еще и за тем, как часто владелец ПК работает именно в Firefox.

Описание гласит, что в одну из следующих версий своего обозревателя Mozilla добавит возможность периодически напоминать пользователям о том, что они давно не запускали ее браузер. Пока неизвестно, как именно будет реализована подобная функция – к примеру, она может при помощи все той же задачи «Default Browser Agent» регулярно выводить на экран уведомления поверх других окон.

Более полезные нововведения

Firefox 75 получил и ряд других изменений, среди которых – переработанная адресная строка. Теперь одиночным кликом по ней левой кнопкой мыши можно запустить всплывающее окно, при помощи которого можно выбрать активную поисковую систему и перейти на одну из наиболее часто посещаемых страниц.

Если один из таких сайтов уже открыт в другой вкладке, он будет помечен специальным значком, по клику на который браузер запустит открытую вкладку вместо того, чтобы загрузить сайт еще раз в текущем окне.

Для повышения уровня безопасности Mozilla встроила в Firefox функцию сохранения в локальном кеше всех доверенных сертификатов Web PKI, известных Mozilla. За счет этого была улучшена совместимость с некорректно настроенными web-серверами.

В дополнение к этому в браузер научился не загружать изображения, находящиеся в данный момент вне видимой области страницы. Они будут загружены лишь тогда, когда пользователь прокрутит страницу до места их расположения. По мнению разработчиков, это нововведение позволит сократить потребление браузером оперативной памяти, снизить трафик и повысить скорость открытия страниц при медленном интернет-соединении.

Изменения, внесенные в Firefox 75, затрагивают версии браузера под все настольные платформы. К примеру, пользователи Linux теперь могут установить обновленный браузер при помощи утилиты Flatpak. Помимо этого, клик по адресной строке в Linux-версии теперь работает так же, как в Firefox под Windows и macOS. Другими словами, одиночный клик левой кнопкой мыши приведет к выделению всего содержимого строки без копирования в буфер обмена, а двойной клик выделяет лишь одно слово. Также поддерживается и тройной клик, по которому браузер выделит все содержимое адресной строки и поместит его в буфер обмена.

Добавим, что Mozilla будет выпускать новые версии Firefox в срок, несмотря на пандемию коронавируса.