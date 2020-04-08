Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов»

Новая версия Simply Linux

Как стало известно CNews, компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем на базе ядра Linux, выпустила новую, девятую, версию ОС Simply Linux («Симпли линукс»). От своих предшественников данный релиз отличается, в первую очередь, поддержкой целого ряда альтернативных процессорных архитектур, в частности ARMv8, MIPS (процессоры «Байкал-Т»), «Эльбрус» и RISC-V.

Simply Linux представляет собой нетребовательный к ресурсам бесплатный дистрибутив с набором русифицированных программ, предназначенный для широкого круга пользователей, в том числе новичков в Linux. Цель проекта Simply Linux, как отмечают разработчики, – заинтересовать пользователя ПО, показав комфорт и удобство в работе с ним.

Скачать и использовать Simply Linux могут как частные лица у себя дома, так и организации. По словам Алексея Новодворского, заместителя генерального директора компании «Базальт СПО», дистрибутив прежде всего будет полезен небольшим частным предприятиям и организациям, самостоятельно устанавливающим ОС и не распространяющим ее. Важно также отметить, что Simply Linux не включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи.

Дистрибутив и комплект сопроводительной документации доступны для загрузки с сайтов компании «Базальт СПО» и getalt.org.

Аппаратная кроссплатформенность

Новая версия Simply Linux работает не только на компьютерах архитектуры x86 (32- и 64-разрядные Intel и AMD). Обеспечена широкая поддержка систем на 64-битных процессорах ARMv8.

К примеру, впервые выпущена предварительная сборка Simply Linux для опытных образцовых плат с отечественным процессором «Байкал-М» фирмы «Байкал электроникс».

Кроме того, система теперь работает на популярных одноплатных компьютерах Raspberry Pi 4. По словам представителей компании «Базальт СПО», это первая отечественная сборка для данной платформы. Как уточнил Алексей Новодворский в разговоре с CNews, в отличие от «штатной» ОС Raspbian, сборка Simply Linux 9 под RPI 4 64-битная.

Также уже доступны сборки для другого «одноплатника» – Nvidia Jetson Nano – и вариант для разных систем на ARMv8, протестированный на системе Huawei Kunpeng Desktop под управлением процессора Kunpeng 920, который в Huawei называют «самым производительным чипом на основе архитектуры ARM».

ОС Simply Linux 9 доступна и обладателям отечественных компьютеров «Эльбрус» (101-PC, 401-PC, 801-PC).

Поддерживаются системы на процессорах «Байкал-Т» архитектуры MIPS, представлены версии для компьютеров «Таволга» и предварительная сборка для компьютеров Fastwel МК150-02.

Наконец, как заявляют в «Базальте», впервые в России доступна для тестирования публичная опытная сборка для системы (платы разработчика) Hifive Unleashed на 64-битном процессоре RISC-V, в том числе и дистрибутив для эмулятора qemu

ПО в дистрибутиве

ОС Simply Linux 9 создана на основе ядра Linux 5.4 (4.9 для Nvidia Jetson Nano и 5.6 для RPI 4) c длительным сроком поддержки. Это, как отмечают разработчики, обеспечило увеличение надежности и устойчивости к высоким нагрузкам, поддержку нового оборудования. В качестве системы инициализации выбрана Systemd 243.7,

Графический интерфейс Simply Linux 9 основан на Xorg 1.20.5 и популярной «легковесной» среде рабочего стола Xfce версии 4.14.

В качестве среды рабочего стола Simply Linux 9 используется оболочка Xfce

В комплект Simply Linux включено более 30 полностью русифицированных программ, ориентированных на решение большинства потребностей пользователя. К комплекту приложен широкий спектр драйверов устройств, что значительно упрощает работу с дополнительным оборудованием.

Среди интернет-ПО пользователи дистрибутива смогут найти веб-браузер Chromium 80 c открытым исходным кодом, на его кодовой базе корпорация Google собирает свой Chrome; почтовый клиент Mozilla Thunderbird 68.6.0 и мессенджер Pidgin 2.13.0. В сборке Simply Linux 9 для процессоров ARMv8 вместо Chromium поставляется Firefox ESR 68.6.0.

Для редактирования текстовых документов и таблиц в дистрибутиве предусмотрен офисный пакет Libreoffice 6.3.5.2. Работать с растровой и векторной графикой позволят известные редакторы GIMP (2.10.12) и Inkscape 0.92.4 соответственно.

Simply Linux 9 включает набор популярных приложений. Дополнительные можно установить из репозитория «Сизиф»

За воспроизведение аудио и видео в Simply Linux отвечают плееры Audacious 3.10.1 и VLC 3.0.8 (celluloid 0.19 для систем на ARMv8 и MIPS).

Кроме того, пользователи Simply Linux могут запускать некоторые Windows-приложения с помощью свободной реализации Win32 API – WINE 5.0 (только на x86-совместимых процессорах).

ОС Simply Linux 9 создана на основе репозитория девятой платформы проекта «Сизиф» (Sisyphus), который в августе 2019 г. выпустила и поддерживает компания «Базальт СПО». Если в дистрибутиве ОС не оказалось нужной пользователю прикладной программы, ее можно установить из этого российского репозитория.

История проекта

Первая версия Simply Linux была создана разработчиком ALT Linux Team Денисом Корявовым в 2009 г. Система была рассчитана на начинающих пользователей и пригодна к использованию как дома, так и в офисе. С 2010 г. развитием проекта начала заниматься компания «Альт линукс», которая выпустила несколько новых версий ОС.

После того, как основная команда разработчиков «Альт линукса» создала новую компанию «Базальт СПО», разработка Simply Linux была передана в новообразованную структуру. Развитие ОС продолжилось согласно изначальным принципам: бесплатное распространение, минимальные системные требования, простота использования и др.

Предпоследняя на сегодняшний день версия системы – Simply Linux 8 – увидела свет в июле 2017 г.