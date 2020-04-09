Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов

Потери операторов от «бесплатного интернета» существенно вырастут

Потери операторов связи вырастут до 200 млрд руб. в связи с реализацией проекта, в рамках которого планируется предоставить россиянам бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Ирину Левову, руководителя рабочей группы «Доступный интернет» при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ.

С подобной оценкой согласен и неназванный собеседник РБК, представитель одного из операторов связи – участников тестирования проекта. По мнению Левовой, если Минкомсвязи не сократит список социально значимых ресурсов, потери операторов вырастут.

Напомним, что 7 апреля 2020 г. Минкомсвязи представило список из 391 сайта, доступ к которым в пилотном режиме будет осуществляться бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет». Среди них «Яндекс», Mail.ru, «Вконтакте», «Одноклассники». Днем ранее Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до 10 апреля 2020 г. обеспечить бесплатный доступ к сервисам дистанционного обучения и заказа лекарств.

Операторы связи потеряют 200 миллиардов из-за проекта о социально значимых сайтах

В феврале 2020 г. все та же комиссия РСПП оценивала ежегодные расходы российского телекома на проект «Доступный интернет» в 150 млрд руб.

О проекте «Доступный интернет»

«Доступный интернет» – государственный проект, предложенный к реализации Владимиром Путиным 15 января 2020 г. в рамках послания к Федеральному собранию. Он подразумевает обеспечение жителей России полностью бесплатным доступом к социально значимым ресурсам Рунета. Реализовать проект было необходимо к 1 марта 2020 г. – с этого дня провайдеров планировали обязать прекратить взимать с абонентов плату за доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти.

Однако в начала марта 2020 г. стало известно о переносе старта проекта на неопределенный срок. В своем тогдашнем виде он был раскритикован ФАС и Минфином. Кроме того, список ресурсов, подпадающих под действие проекта, на тот момент не был сформирован и утвержден, хотя еще в конце января 2020 г. сообщалось, что Минкомсвязи передало операторам его предварительную версию. В ведомстве это отрицали.



В рамках реализации программы «Доступный интернет» планируется возмещать операторам и провайдерам расходы на бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Над соответствующим проектом совместно работают Минкомсвязи и Минфин. Его подготовка, по плану, будет завершена до 1 июля 2020 г. Минкомсвязи, напомним, первоначально оценило суммарные ежегодные затраты всех операторов в 5,7 млрд руб.

Технические проблемы неисключены

Помимо роста затрат на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, по мнению Левовой, существует вероятность возникновения проблем с доступом к сайтам из списка Минкомсвязи. Поскольку в настоящее время в нем содержатся только доменные имена сайтов, у провайдеров возникнут трудности с отделением трафика с них от остального. Это, в свою очередь, грозит замедлением процесса загрузки сайтов из перечня Минскомсвязи и потерей части их контента, считает Левова.

Ранее автор Telegram-канала «Зателеком» Михаил Климарев также раскритиковал авторов перечня. По его мнению, для доступности ряда крупных ресурсов, помимо их доменов, в перечне должны присутствовать дополнительные доменные имена. Например, для социальной сети «Вконтакте» - это Login.vk.com (авторизация), stats.vk-portal.net (для статического контента), m.vk.com (мобильная версия), cdn-vk.com (CDN-сервер для тяжелого контента) и top-fwz1.mail.ru (статистика).

Наконец, как отмечает Левова, вероятное увеличение количества запросов к бесплатным ресурсам может спровоцировать рост нагрузки на инфраструктуру обслуживающих их серверов и хостинг-провайдеров.