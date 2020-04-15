GitHub радикально снизил цены для разработчиков

Сервис GitHub, с 2018 г. принадлежащий Microsoft, снизил стоимость тарифа Team с $9 до $4. Также он разрешил бесплатно пользоваться приватными репозиториями и подключать к ним неограниченное число разработчиков.

GitHub подешевел

Ресурс GitHub, крупнейшая в мире платформа для хранения и распространения свободного ПО, сделал приватные репозитории полностью бесплатными для всех пользователей и снял с них все ограничения. По информации TechCrunch, теперь пользователи могут создавать любое требуемое количество хранилища, в которые по-прежнему закрыт доступ для посторонних, и подключать к ним сколько угодно участников.

Скорректировав условия пользования бесплатными аккаунтами (тарифный план Free), GitHub модернизировал и платный тариф Team. Изменение было внесено лишь одно – теперь его можно подключить не за $9 в месяц для каждого пользователя (666 руб. по курсу ЦБ на 15 апреля 2020 г.), а за $4 (296 руб.).

Следует отметить, что приватные репозитории впервые стали бесплатными в январе 2019 г. Как сообщал CNews, на тот момент GitHub разрешал подключать к ним не более трех разработчиков.

GitHub стал более доступным

На общедоступные (публичные) хранилища по тарифу Free, как и раньше, тоже нет никаких ограничений. Кроме того, владельцы всех бесплатных профилей получат 500 МБ дискового пространства и до 2000 минут в месяц доступа к новой функции GitHub – Actions, запущенной в ноябре 2019 г. и предназначенной для автоматизации рабочих процессов разработчиков программного обеспечения. Оба условия применимы только для открытых репозиториев.

Изменения в платных тарифах

Условия тарифа Team, в отличие от его стоимости, не изменились. Разработчикам по-прежнему доступны все параметры, предусмотренные планом Free, а также до 3000 минут доступа к GitHub Actions и 2 ГБ дискового пространства для публичных репозиториев.

Самый дорогой тариф GitHub, Enterprise, остался прежним – за $21 в месяц (1554 руб.) пользователи получат до 50 тыс. минут в GitHub Actions и 50-гигабайтное хранилище.

По словам гендиректора GitHub Нэта Фридмана (Nat Friedman), нововведения никак не связаны с пандемией коронавируса. Он заверил, что сервис планировал снять ограничения с бесплатных приватных репозиториев достаточно давно.

О проекте GitHub

GitHub запущен в 2008 г., и за 12 лет его существования к нему присоединилось свыше 28 млн разработчиков программного обеспечения. Общее число хранимых в репозиториях GitHub исходных кодов превышает 80 млн. Услугами GitHub также пользуются более 1,5 млн компаний, включая крупные корпорации, такие как Apple, Amazon и Google. Microsoft является лидером по количеству разработчиков – участников репозитория Microsoft VSCode на GitHub.

Одновременно с основой функцией онлайн-репозитория GitHub также играет роль своеобразной глобальной социальной сети для разработчиков ПО различных направлений. В 2018 г. владельцем GitHub стала корпорация Microsoft, заплатившая за него $7,5 млрд. Гендиректор проекта Нэт Фридман также является вице-президентом Microsoft.

Российский аналог GitHub

В России может появиться отечественный аналог GitHub. Как сообщал CNews, с предложением по созданию такого сервиса в январе 2020 г. выступило Минэкономразвития России. Путем запуска конкурента GitHub власти хотят обезопасить страну от возможного отключения от зарубежных хранилищ кода. На реализацию инициативы Минэкономики может понадобиться сумма в размере 2,1 млрд руб. Первый отечественный репозиторий открытого ПО может появиться к 2021 г., а к 2024 г. их число должно увеличиться до пяти.

Опасения Минэкономики вполне обоснованы, поскольку GitHub уже проявлял определенную «агрессию» к российским разработчикам. В июле 2019 г. сервис начал блокировать аккаунты девелоперов из регионов, на которые распространяются санкции США, включая Крым. Получить к ним доступ нельзя было даже через VPN, потому что заблокированы были именно сами репозитории, причем скачать или экспортировать их тоже не представлялось возможным.