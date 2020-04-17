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Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса

Интернет Веб-сервисы Бизнес-приложения Техника
, Текст: Владимир Бахур
Новый почтовый сервис Mail.ru для крупного бизнеса интегрируется в ИТ-инфраструктуру, обеспечивая защищенный доступ к корпоративным данным, локальным системам и учетным записям сотрудников на собственных серверах компании.

Защищенная корпоративная почта on-premise

Mail.ru Group объявила о расширении списка решений для крупного бизнеса новым почтовым сервисом корпоративного класса. Продукт интегрируется в качестве локального (on-premise) инструмента в ИТ-инфраструктуру, обеспечивая соблюдение необходимых политик безопасности, мониторинг перемещения и хранения корпоративной информации, а также защищенное взаимодействие сотрудников с хранением всех данных на собственных серверах организации.

Новая корпоративная почта on-premise интегрируется с другими бизнес-решениями Mail.ru, например браузер, облако Teambox, корпоративный мессенджер Myteam и личный кабинет, позволяя сформировать коммуникационную платформу с единым интерфейсом.

«Продукт создан на базе всем известной Почты Mail.ru, крупнейшего почтового сервиса в стране. У множества россиян есть личные ящики Mail.ru, а значит при внедрении решения, сотрудникам компании не придется переучиваться и привыкать к чему-то новому, что существенно сократит издержки компании», — сказал Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.

Как работает почта Mail.ru для крупного бизнеса

Корпоративный почтовый сервис Mail.ru взаимодействует с внутренними каталогами, синхронизируется с учетными записями сотрудников (Active Directory) и другими локальными системами. Контроль за доступом к данным компании обеспечивают такие инструменты, как доступ к переписке, журналы действий, восстановление удаленных писем. Поддерживается интеграция по API.

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Интерфейс почты Mail.ru для крупного бизнеса

По данным Mail.ru, корпоративный почтовый сервис обладает большой масштабируемостью и высокой нагрузочной способностью. В процессе обработки почтовых данных сервис выбирает оптимальные способы для экономии места в хранилище и снижения нагрузки на ИТ-инфраструктуру компании.

Корпоративный почтовый сервис Mail.ru оснащен расширенными средствами защиты. Против попыток взлома и несанкционированного доступа применяется шифрование и двухфакторная аутентификация, нежелательные письма задерживаются спам-фильтрами Mail.ru, защиту от вирусов обеспечивает технология «Лаборатории Касперского».

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Мобильная версия корпоративной почты Mail.ru

Сервис корпоративной почты дополнен мобильными приложениями для платформ Android и iOS, благодаря чему обеспечивается полноценный доступ ко всей электронной корреспонденции при удаленной работе из дома, в дороге или в отпуске. В дополнение, мобильная почта оснащена необходимыми инструментами для оперативной работы, включая адресную книгу, органайзер встреч и мероприятий, совместный доступ к файлам и другие возможности.

Интерфейс и функциональность почты Mail.ru для бизнеса выглядит привычно для пользователей Mail.ru, включая меню, быстрый поиск по письмам, просмотр файлов различных форматов без скачивания, автоматический ответ на письма и т.д.

В адресной книге корпоративной почты отображаются контакты сотрудников с подробными данными, включая фото, подразделение, должность, телефон и т.п. Вне зависимости от числа сотрудников, географии объектов и частоты взаимодействия, сервис поддерживает возможность объединения адресных книг смежных структур (филиалов, дочерних компаний) в единую корпоративную базу.

При необходимости оформление интерфейса можно брендировать и кастомизировать, например, подстроить под фирменный стиль предприятия. В отличие от обычного почтового сервиса Mail.ru, в веб-интерфейсе корпоративной почты нет отвлекающих от работы баннеров и контекстной рекламы. Для пользователей корпоративной почты Mail.ru предоставляет приоритетную поддержку по вопросам работы с сервисом.



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