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Спецпроекты

Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Интернет Интернет-ПО Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Project Tor, развивающий технологию «луковой маршрутизации», провел массовое сокращение персонала. У некоммерческой организации возникли финансовые трудности из-за того, что ее спонсоры, в частности американские правительственные структуры, не готовы делиться денежными средствами во время пандемии коронавируса с прежним энтузиазмом.

Сокращения в Tor Project

Американская некоммерческая организация Tor Project, занимающаяся разработкой анонимной сети Tor, сократила более трети сотрудников. Об этом в официальном блоге организации сообщила ее исполнительный директор Изабелла Багерос (Isabela Bagueros).

Согласно публикации, Tor Project пришлось расстаться с 13 из 35 разработчиков из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Основная команда, состоящая из 22 человек, продолжит поддерживать работу серверов и заниматься развитием программного обеспечения, в том числе и Tor Browser («Обозреватель Tor»).

«Кризис сильно ударил по нам, как и по многим другим некоммерческим организациям, а также предприятиям малого бизнеса, и мы были вынуждены принять трудные решения», — отметила Багерос.

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Проект Tor избавился от трети сотрудников

Ресурс Zdnet называет такое решение легко прогнозируемым, поскольку НКО существует исключительно за счет пожертвований. Сегодня, как пишет издание, большинство спонсоров, в число которых входят правительственные структуры США, частные компании и рядовые пользователи, сосредоточены на собственном выживании на фоне экономического кризиса, разгоревшегося из-за пандемии. Из-за этого у команды Tor, по всей видимости, возникли проблемы с привлечением средств.

Напомним, что в начале апреля 2020 г. Федеральная резервная система США объявила о новых мерах по стимулированию национальной экономики в рамках борьбы с коронавирусом на общую сумму в $2,3 трлн.

Источники и размер финансирования

Tor является системой прокси-серверов, поддерживающих «луковую маршрутизацию» — технологию анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Tor дает пользователю возможность сохранять инкогнито в интернете и защищает его трафик от анализа.

Технология, лежащая в основе Tor, была разработана ВМС США для шифрования военных коммуникаций, но впоследствии приобрела статус открытого проекта, доступного всем желающим.

Основная часть средств на развитие Tor поступает от подконтрольных правительству США фондов, однако в последние годы доля таких пожертвований стремительно сокращалась. Так, в 2015 г. она составляла 85%, в 2016 г. снизилась до 76%, а в 2017 г. оказалась на уровне 51%.

В 2013 г. Tor в общей сложности получил правительственные гранты на сумму $1,82 млн по сравнению с $1,24 млн в 2012 г. Из этой суммы $882,3 тыс. были выделены Госдепартаментом США, $830,3 тыс. — Министерством обороны США, $100,3 тыс. — Национальным научным фондом при правительстве США и $10 тыс. — Агентством США по международному развитию. Сумма пожертвований на развитие Tor в 2013 г. увеличилась на 47% по сравнению с 2012 г.

В 2014 г. в правительстве США заявили, что заинтересованы в развитии проекта, так как он способен сохранить жизни интернет-пользователей в таких странах, как Иран и Сирия, чтобы они могли без опаски высказывать свое мнение о действующем политическом режиме.

В 2015 г. Tor Project впервые в своей истории добавил на официальный сайт кнопку для сбора средств от рядовых граждан. Это было связано с желанием анонимной сети избавиться от зависимости от государственных источников финансирования.

На момент публикации данного материала финансовый отчет Tor Project за 2018-2019 гг. на сайте организации отсутствует. Последний из доступных на сегодняшний день отчетов по форме IRS 990 для НКО датирован 2017 г. Согласно документу, крупными жертвователями в тот период выступили подконтрольные правительству США фонд Radio Free Asia ($798 тыс.), фонд SRI International ($635 тыс.) и Национальный научный фонд ($548 тыс.). Государственный департамент США выделил проекту $133 тыс., еще $594 тыс. пожертвовало Шведское управление международного сотрудничества в области развития (SIDA, относится к Министерству иностранных дел Швеции).

Среди действующих спонсоров Tor Project из числа различных государственных структур сегодня числятся: Шведское управление международного сотрудничества в области развития, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), Государственный департамент США, Национальный научный фонд.

По данным официального сайта проекта, организация тратит около $5 млн в год. Примерно 80% всех средств уходит на содержание персонала, в основном программистов. Еще 10% идут на административные расходы, то есть на услуги бухгалтерии, юристов и банков. Оставшиеся 10% тратят на организацию поездок, встреч и конференций.



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