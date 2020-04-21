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В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации

Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Эльяс Касми

Mail.ru Group создал сервис «Видеозвонки Mail.ru» для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам. В одном чате могут участвовать до 100 человек, и подключаться к нему можно без регистрации в Mail.ru – для этого потребуется лишь ссылка на конференцию.

Видеозвонки через почту

Холдинг Mail.ru Group запустил сервис «Видеозвонки Mail.ru» в составе своего почтового сервиса. Как сообщили CNews представители компании, участвовать в видеоконференциях одновременно могут до 100 человек, и для этого им не требуется регистрироваться в «Почте Mail.ru» и устанавливать фирменное приложение.

На момент публикации материала «Видеозвонки Mail.ru» работали в тестовом режиме. Создать групповую видеоконференцию в ближайшем будущем сможет любой пользователь с почтовым ящиком Mail.ru, а всем остальным участникам доступ предоставляется по специальной ссылке.

Для чего нужен новый сервис

По словам представителей холдинга, проект «Видеозвонки Mail.ru» создавался для использования в качестве инструмента общения как между родственниками, проживающими в разных городах и странах (а в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса – и в одном населенном пункте), так и между партнерами и коллегами по работе. Помимо этого, он пригоден для проведения обучения в онлайн-формате – учителя и преподаватели могут приглашать в конференцию всех учеников класса или студентов группы или потока.

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В «Видеозвонках Mail.ru» нет не только регистрации, но и абонентской платы

«Видеозвонки Mail.ru» также могут пригодиться и для проведения тренингов, тоже попавших под временный запрет с целью снижения темпов распространения коронавируса по России.

Как создать видеозвонок

Mail.ru интегрировал новый сервис в состав веб-версии «Почты», а также в фирменное мобильное приложение под iOS и Android. Пользователь может создать конференцию при написании нового письма или ответе на входящую корреспонденцию и сразу отправить адресату ссылку на нее.

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Так выглядит сгенерированная ссылка на видеочат

Дополнительно видеозвонки будут доступны в «Календаре Mail.ru», что позволит назначать встречи в онлайне на определенные дни. Ссылка на конференцию появится непосредственно в интерфейсе планирования встреч.

Еще один способ доступа к «Видеозвонкам Mail.ru» – кнопка перехода к сервису, размещенная на главной странице портала Mail.ru. Сгенерированную ссылку на чат можно будет передать требуемым контактам посредством любого средства связи с ними.

Видеозвонки в новой ICQ

Видеозвонки можно осуществлять и в других сервисах Mail.ru, но, в отличие от нового проекта, в них потребуется регистрироваться всем участникам. Устраивать видеоконференции можно, к примеру, в мессенджере ICQ New – новой версии легендарной ICQ, дебютировавшей в начале апреля 2020 г.

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Создание видеозвонка в мобильном приложении Mail.ru

Как сообщал CNews, ICQ New получил полностью переработанный интерфейс и возможность осуществлять текстовое, голосовое и видеообщение. Но, если «Видеозвонки Mail.ru» допускают создание видеочатов на 100 человек, то в ICQ New количество их участников ограничено 30. Мессенджер позволяет обмениваться любым медиаконтентом – изображениями, аудиозаписями, контактами и др.

В дополнение к ICQ New и «Видеозвонкам Mail.ru» холдинг Mail.ru Group реализовал возможность видеосвязи в ряде других своих проектов. К примеру, осуществить видеозвонок можно в социальной сети «Одноклассники» и на доске объявлений «Юла».

Конкурирующие сервисы

Возможность участия в конференциях без предварительной регистрации в сервисе реализована не только в «Видеозвонках Mail.ru». Подобное достаточно давно есть в сервисе Zoom, а 3 апреля 2020 г. идентичная функция, получившая название Meet Now, появилась в составе мессенджера Skype, с 2011 г. принадлежащего Microsoft.

Как и сервис Mail.ru, обновленный Skype позволяет генерировать ссылку на чат и рассылать ее пользователям, не имеющим своего аккаунта в нем. В одном чате могут участвовать до 50 человек, и это не единственное ограничение Meet Now.

Так, каждый групповой звонок в Skype «без SMS и регистрации» может длиться не более четырех часов подряд. Кроме того, суммарная длительность такой конференции в день не может превышать десяти часов. Все это можно обойти путем создания нескольких аккаунтов.

Существует и еще одно ограничение: звонок, ссылка на который была сгенерирована при помощи Meet Now, будет осуществляться через браузер – на момент публикации материала приложение Skype для ПК и мобильных устройств не позволяло пользоваться им без регистрации.

После завершения разговора ссылка на него останется открытой. Участникам конференции в течение 30 дней будут доступны запись беседы, а также файлы, которыми они обменивались в процессе.



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