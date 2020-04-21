Kickstarter выставит на улицу 60% сотрудников и снизит зарплаты руководству

У Kickstarter колоссальные проблемы

Известная краудфандинговая онлайн-платформа Kickstarter переживает тяжелые времена. Число новых проектов, размещенных на площадке, в последнее время резко сократилось из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Руководство старается минимизировать издержки, в том числе и за счет сокращения персонала.

Согласно внутреннему документу за авторством главного исполнительного директора (CEO) компании Kickstarter Азиза Хасана (Aziz Hasan), который оказался в распоряжении интернет-издания The Verge, число «живых» проектов на сайте платформы в апреле 2020 г. примерно на 35% меньше в сравнении с показателем прошлого года по состоянию на аналогичную дату. Такой резкий спад популярности платформы у авторов, естественно, привел к серьезному падению выручки компании. При этом, по оценке Хасана, ничто в настоящее время не предвещает существенного улучшения ситуации.

Меры по преодолению кризиса

Резкое падение популярности краудфандингового сервиса привело к тому, что компания начала переговоры о возможном сокращении персонала с профсоюзом, созданным 85 работниками Kickstarter в конце февраля 2020 г. – это примерно 60% всего персонала компании.

Kickstarter ожидают увольнения

Кроме того, принимаются и другие меры, которые, как ожидается, позволят снизить расходы компании во время экономического кризиса. В частности, этого планируют добиться за счет урезания выплат руководству компании, включая самого Хасана и членов совета директоров. Также введено ограничение на наем новых сотрудников. По словам Хасана, компания старается тратить меньше «везде, где только возможно».

Глава Kickstarter также отметил, что в прошлом году компания получила $1,27 млн чистой прибыли, эти средства уже реинвестированы в бизнес, но их все равно недостаточно. Поэтому массового сокращения персонала, по всей видимости, избежать не удастся.

Реакция площадки на пандемию коронавируса

Ранее Kickstarter принял меры, которые, по задумке руководства, должны были простимулировать авторов продолжать публиковать проекты во время пандемии коронавируса. Платформа запустила специальную программу, нацеленную на небольшие проекты, над реализацией которых можно работать из дома.

В то же время площадка начала более тщательно подходить к модерации новых проектов. В частности, было принято решение начать отсев любых кампаний, ведущих к распространению недостоверной информации о пандемии.



Несколько слов о Kickstarter

Американский сервис Kickstarter, запущенный в 2009 г., является одной из самых популярных в мире краудфандинговых платформ, то есть привлекающих средства на воплощение в жизнь самых различных проектов от широчайшего круга непрофессиональных инвесторов.

Особенностью Kickstarter являются то, что деньги там собираются на реализацию конкретных идей – на создание гаджетов, кино, комиксов, видеоигр, музыки и др., а не на финансирование компаний в общем. В случае, если необходимая автору сумма не была собрана за определенный срок, деньги возвращаются обратно инвесторам. Зарабатывает площадка на комиссии за размещение проекта, она составляет 5% от общей суммы привлеченных средств.

По данным официального сайта Kickstarter, за время существования площадки было собрано более $4,9 млрд от 17,7 млн инвесторов. На эти средства были осуществлены более чем 180 тыс. проектов.

Рекорд по объему привлеченных средств на Kickstarter удерживает проект по созданию умных часов Pebble Time, закрытый в марте 2015 г. Он собрал более $20 млн. Вторую строчку рейтинга самых финансово успешных проектов занимает Coolest Cooler – инициатива по разработке многофункционального походного холодильника. Краудфандинговая кампания завершилась в августе 2014 г., однако, как сообщал CNews, к концу 2019 г. далеко не все из инвесторов получили предоплаченные годы назад устройства. В итоге компания Coolest Cooler и вовсе обанкротилась.