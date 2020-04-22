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Россияне массово скупают ноутбуки и телевизоры

Интернет E-commerce Техника
, Текст: Владимир Бахур
По данным «Яндекс.Маркет аналитики», спрос на ноутбуки и телевизоры в онлайн-магазинах с начала года растет стремительными темпами. Аналитики связывают рост продаж с изменением курса доллара и ростом числа сотрудников в режиме удаленной работы.

Гречка, ноутбук, телевизор

Число заказов ноутбуков в российских онлайн-магазинах в первые три месяца 2020 г. выросло на 83%, а телевизоров — на 54%. Об этом сообщили CNews эксперты аналитического бизнес-сервиса «Яндекс.Маркета».

На фоне роста курса эксперты отметили соответствующий рост среднего чека в некоторых категориях электроники и бытовой техники. Кроме того, рост спроса на электронику также может быть связан с массовым переходом россиян на режим удаленной работы.

В своем исследовании аналитики соотносили данные об онлайн-заказах из «Яндекс.Маркет аналитики» с данными Центробанка России о курсе доллара в период с января по март 2020 г. Для этого они посчитали корреляцию между курсом и количеством заказов товаров из разных категорий, а также между курсом и средним чеком в разных категориях.

«В момент резкого изменения курса валют продавцам и производителям важно оперативно увидеть, увеличился ли спрос и средний чек в категории, которой торгует магазин, как отреагировали покупатели и другие ритейлеры, стали ли чаще искать и покупать какой-либо товар. Все это очень важно при принятии решений в ситуации, когда рынок волатилен», — отметил Илья Зинченко, руководитель «Яндекс.Маркет аналитики».

Дорогое дорожает быстрее

В своем исследовании аналитики «Яндекс.Маркета» поделили все рассматриваемые группы товаров на три категории – в зависимости от роста курса валюты и от поведения пользователей по частоте покупок и изменению цены покупки.

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Поведение онлайн-покупателей при росте курса доллара

Исследование показало, что по мере роста курса средний чек при покупке акустических систем вырос в марте на 35% по сравнению с февралем, при покупке телевизоров – на 23%, при покупке настольных компьютеров – на 23%, и при покупке планшетов на 14%.

По мнению экспертов «Яндекс.Маркета», увеличение среднего чека может быть следствием нескольких причин. С одной стороны, покупатели в ожидании повышения курса могут выбирать более дорогие модели, с другой стороны, ритейл по той же самой причине оперативно поднимает цены на эти товары.

Одной из причин впечатляющего 83% роста числа онлайн-заказов ноутбуков за первые три месяца 2020 г., по мнению аналитиков сервиса, мог стать массовый переход россиян на режим удаленной работы.

Рынок e-Commerce в эпоху самоизоляции

Данные аналитиков аналитики «Яндекс.Маркета» кореллируют с выводами исследования аналитической компании GfK, проведенного на 13 неделе 2020 г. (23-29 марта). В период начала официального перехода на режим самоизоляции и массового закрытия точек офлайнового ритейла, штучные продажи ноутбуков по сравнению с 12 неделей года подскочили на дополнительные 14%, почти в три раза превысили объем продаж 13 недели прошлого года.

Высокая динамика продаж ноутбуков на фоне массового закрытия магазинов электроники была обусловлена в основном приростом онлайн-покупок, которые, по данным GfK, уже в четыре раза превысили прошлогодние показатели этого же периода.

Аналитики GfK также отметили рост продаж в сегменте крупной бытовой техники. Например, на 21% увеличились продажи стиральных машин по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Рост спроса в GfK объясняют желанием покупателей приобрести технику по ценам старого валютного курса.

В категории смартфонов на 13 неделе 2020 г. наблюдался спад продаж в штуках на 4% по отношению к аналогичной неделе прошлого года. Прирост наблюдался только в сегменте премиальных смартфонов с ценой более 50 тыс. руб. – на 25% в штуках к 13 неделе 2019 г.

В сегменте телевизоров наибольший рост наблюдался также только в высоком ценовом диапазоне более 50 тыс. руб.

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