Google вдвое урезал расходы на рекламу и полностью прекратил нанимать сотрудников

Google затягивает пояса

Корпорация Google вынуждена значительно сократить расходы на маркетинг, а также полностью приостановить наем новых сотрудников из-за кризиса, возникшего в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники внутри компании.

Журналисты утверждают, что сотрудники отдела маркетинга получили письмо от имени одного из директоров корпорации, содержащее информацию о запрете на прием как новых штатных сотрудников, так и «контрактников».

«Сейчас урезаются бюджеты и приостанавливается наем как в маркетинге, так и по всему Google, – говорится в сообщении. – Нас, наравне с остальными специалистами по маркетингу, попросили сократить бюджет на второе полугодие примерно в два раза».

Позиция корпорации

Представитель Google подтвердил CNBC, что бюджеты на второе полугодие 2020 г. в «некоторых областях» действительно будут сокращены вдвое, хотя и не уточнил, в каких конкретно. Он также опроверг введение полномасштабного запрета на прием на работу нового персонала, однако отказался комментировать, почему директора распространяют противоречащую данному утверждению информацию.

Google урезал вдвое расходы на рекламу и полностью прекратил наем новых сотрудников

«Мы будем замедлять общие темпы найма, при этом продолжая привлекать новую рабочую силу в прежних масштабах в небольшом количестве стратегически важных областей», – цитирует телеканал заявление представителя. По его словам, в то же самое время компания намерена привлечь к работе множество ранее нанятых специалистов, но еще к ней не преступивших.

Слова гендиректора расходятся с делом

CNBC отмечает, что полная приостановка найма и резкое сокращение бюджета представляют собой меры куда более радикальные, нежели описанные неделю назад CEO «материнской» компании Google – Alphabet – Сундаром Пичаи (Sundar Pichai). Тогда он говорил о сокращении вложений в некоторые сферы деятельности Google, начиная с найма.

Однако же в то время речь шла о сокращении затрат на «некритичный для бизнеса маркетинг» и «существенном снижении темпов найма». О возможности столь резкого урезания бюджета и полной приостановки приема на работу нового персонала Пичаи не упоминал.

До начала пандемии Google ожидал увеличения расходов на маркетинг по сравнению с 2019 г. В прошлом году затраты корпорации на продажи и маркетинг составили $18,46 млрд. Сюда входят расходы на рекламу и продвижение продуктов и сервисов, а также выплаты персоналу в сфере продаж и маркетинга. В 2019 г. численность персонала Google, занятого в данных областях, выросла как минимум на 15% в сравнении с 2018 г. Расходы на рекламу и продвижение увеличились на $402 млн.

Влияние пандемии на бизнес

Даже технологическим гигантам вроде Google приходится прибегать к оптимизации расходов на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Представители малого и среднего бизнеса и, тем более, организации, существующие исключительно за счет пожертвований, вынуждены принимать более радикальные меры.

К примеру, некоммерческая организация Project Tor, развивающая технологию «луковой маршрутизации», провела массовое сокращение персонала, уволив более чем треть сотрудников. Финансовые трудности у разработчиков Tor возникли из-за того, что спонсоры, в частности американские правительственные структуры, оказались не готовы делиться денежными средствами во время пандемии коронавируса с прежним энтузиазмом.

Большая часть сотрудников знаменитой краудфандинговой площадки Kickstarter также находится под угрозой увольнения после того, как число «живых» проектов на платформе сократилось на 35% по сравнению с 2019 г. Руководство компании уже снизило собственную зарплату, но, по всей видимости, этого недостаточно.