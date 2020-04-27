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CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл

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, Текст: Наталья Рудычева

Топ-20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл в 2019 г. заработали на 27% больше, чем годом ранее. На рынке падает спрос на железо, все больше востребованными становятся программные продукты. В числе главных приоритетов — работа с конечными пользователями, оптимизация логистики, прогнозирование с использованием больших данных, повышение эффективности путем использования искусственного интеллекта и роботизации.

Рынок ИТ в ритейле

В 2019 г. оборот розничной торговли в России вырос на 1,6% в сопоставимых ценах по сравнению с 2018 г. до ₽33,532 трлн. Крупнейшие российские розничные сети увеличили выручку в среднем на 3,9%, то есть, росли в два раза быстрее рынка.

При этом, по данным рейтинга «ИТ в ритейле 2020» суммарная выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в розничную торговлю составила ₽68 млрд, что на 27,3% больше, чем годом ранее. Таким образом, темпы роста отрасли вернулись на уровень 2014 г. Пятерка крупнейших поставщиков заработала 66% от совокупной выручки всех участников рейтинга. Порог входа в рейтинг увеличился до ₽674 млн против ₽656 млн в 2018 г.

Основными событиями рынка стали завершение кассовой реформы, внедрение маркировки, скачок розницы в онлайн и интеграция с маркетплейсами.

Крупнейшие поставщики ИТ для ритейла 2019

№ 2019 № 2018 Название организации Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2019 г. (включая НДС, в ₽тыс.) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2018 г. (включая НДС, в ₽тыс.) Рост выручки 2019/2018, в % Крупнейшие заказчики 2019 г.
1 1 Softline Москва 21 833 278 15 268 027 43,0% н/д
2 2 Атол Москва 9 781 212 8 472 250 15,4% Московский метрополитен, Metro C&C, X5 Retail Group, Магнит, Роснефть
3 - Эвотор Москва 6 825 000 6 170 032 10,6% Сбербанк, Мегафон, Военторг, Центросоюз, предприятия малого и среднего бизнеса
4 3 Крок Москва 3 418 384 3 190 656 7,1% X5 Retail Group, М.Видео – Эльдорадо, Ашан, Мерседес-Бенц Рус, Комус, Adidas, Avon Beauty Products Company
5 6 Тегрус Москва 3 094 000 2 945 000 5,1% н/д

Источник: CNews Analytics, 2020

Ознакомиться с полным рейтингом можно в обзоре «ИТ в ритейле 2020».

Программное обеспечение вместо оборудования

В 2019 г. на рынке наблюдался рост спроса на программные решения. Ключевые направления в области автоматизации — это омниканальность, изучение клиентского опыта и маркетинг. В связи с этим востребованы продукты и решения, позволяющие работать с большими данными, прикладные разработки, нацеленные на мобильность и ускорение решения задач. Приоритетной при разработке новых продуктов является задача снижения показателя time-to-market, времени вывода на рынок нового предложения для клиентов. Кроме этого, ритейл активно интересовался технологиями искусственного интеллекта, интернетом вещей, машинным обучением, нейронными сетями, роботизацией. Было реализовано несколько крупных инновационных проектов.

В 2020 г. участники ИТ-рынка не ожидают резкого падения спроса на свои услуги со стороны крупного ритейла. Безусловно, отказы от уже запланированных проектов будут, но вместо них ритейлеры могут начать новые, более актуальные в текущих условиях. В их числе организация удаленной работы, обеспечение информационной безопасности, совершенствование инфраструктуры, развитие онлайн-части бизнеса и т.д.

Подробнее читайте в обзоре CNews «ИТ в ритейле 2020».

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