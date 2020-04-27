Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

26 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»

26 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»

Основные вопросы к обсуждению:

С какими проблемами столкнулись медицинские учреждения?

Какие сложности возникли у пациентов?

Как телемедицина может помочь получить медицинскую помощь в новых условиях?

Какие услуги «врач-пациент» можно оказывать удаленно?

Как организовать эффективные телемедицинские консультации «врач-пациент»?

Как рассчитать стоимость подобных услуг?

Какие телемедицинские сервисы доступны гражданам сегодня?

Как выбрать качественный телемедицинский сервис?

Как ситуация с COVID-19 повлияет на развитие телемедицины в России и в мире?

Подтвердили выступление докладом участие дискуссии:

Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности, Atos;

Татьяна Трофимова, начальник ГАУЗ СО «МИАЦ»;

Алексей Образцов, руководителя проектного офиса «Медицина будущего», «Ренессанс страхование»;

Владислав Шерстобоев, генеральный директор, ГК «Эксперт»;

Антон Владзимирский, заместитель директора по науке в НПЦ медицинской радиологии;

представитель компании Dahua Technology.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.