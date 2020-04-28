Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%

За квартал до коронавирусного шторма

Консолидированная выручка «Яндекса», согласно данным неаудированной финансовой отчетности по итогам I квартала 2020 г., выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составила 47,0 млрд руб., или $604,7 млн. Чистая прибыль компании взлетела на 76% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 5,5 млрд руб., или $70,7 млн, рентабельность по чистой прибыли составила 11,7%.

Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 г. до 5,1 млрд руб., или $66,2 млн, при этом рентабельность скорректированной чистой прибыли к выручке составила 11,0%.

Одним из драйверов развития компании в прошедшем квартале стало направление «Такси», выручка которого выросла на 49% по сравнению с кварталом годом ранее и достигла 11,37 млрд руб., или 24% в общей выручке компании (20% годом ранее).

Одновременно с этим компания также отозвала свой прогноз по росту выручки на 2020 г., который был представлен 14 февраля 2020 г., одновременно с финансовыми итогами за четвертый квартал и весь 2019 г.

По итогам I квартала 2020 г. компания отчиталась об увеличении доли на российском поисковом рынке, о росте платных кликов и значительном росте направления «Такси», а также об увеличении числа подписчиков «Медиасервисов» и аудитории «Яндекс.Дзена».

По итогам квартала остаток денежных средств и их эквивалентов на счетах компании оценивался в 197,2 млрд руб., или $2,54 млрд на консолидированной основе, в том числе, 30,6 млрд руб., или $393,1 млн средств и депозитов сервиса «Такси».

В рамках борьбы с пандемией коронавируса в течение квартала «Яндекс» запустил проект «Помощь рядом» для поддержки медицинских и социальных служб, а также выделил порядка 1,5 млрд руб. на поддержку водителей, курьеров, программу поддержки СМБ, финансирование образовательных проектов и другие инициативы. Запуск платформы «Яндекс.Школа» со всеми ключевыми образовательными проектами «Яндекса» с видеотрансляцией и групповыми чатами позволил предложить школьникам 5-11 классов полноценное дистанционное обучение по 15 предметам.

«Год начался хорошо, но к середине марта мы начали замечать эффект от коронавируса на рынках нашего присутствия… "Яндекс" стал одним из основных ресурсов, где люди могут получать надежную информацию, учиться дистанционно, смотреть кино и заказывать еду… Создание продуктов для людей и социальная ответственность всегда были одними из важнейших приоритетов компании. А самое главное, что все наши сегодняшние усилия работают на долгосрочную перспективу и позволят "Яндексу" выйти из сложной ситуации ещё более сильной компанией», — сказал Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний «Яндекса».



Рост выручки за счет развития традиционных и новых сервисов

По итогам квартала суммарная выручка «Яндекса» от продажи интернет-рекламы выросла на 11% по сравнению с первым кварталом 2019 г. и составила 30,11 млрд руб., или 64% от общей выручки. В эту сумму вошла выручка от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и сайтах его рекламной сети.

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 26% до 47,0 млрд руб.

По итогам I квартала 2020 г. доля «Яндекса» на российском поисковом рынке достигла в среднем 58,1% с учетом поиска на мобильных устройствах. Для сравнения: годом ранее, по данным «Яндекс.Радар», она составляла 57,0%, в предыдущем квартале — 57,5%. В Рунете доля поисковых запросов к «Яндексу» на Android- устройствах достигла 55,5% (51,2% годом ранее и 54,3% в предыдущем квартале. Количество поисковых запросов выросло по сравнению с первым кварталом 2019 г на 7%, количество платных кликов на сайтах «Яндекса» и его рекламной сети выросло на 23%.

Направление «Такси» (включает «Яндекс.Такси» и Uber, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» и разработку беспилотных автомобилей) увеличило за квартал число поездок на 40% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Улучшение позиций этого направления в компании связывают с ростом доходности онлайн-заказов такси, ростом фудтех-направления, в частности, расширением зоны обслуживания «Яндекс.Лавки», а также быстрым развитием «Яндекс.Такси» для бизнеса.

Сегмент сервисов объявлений, в который входят «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа», принес «Яндексу» по итогам квартала 1,49 млрд руб., то есть, на 35% чем первый квартал прошлого года. Рост сегмента вызван увеличением выручки платных объявлений, а также дополнительных услуг «Auto.ru».

Сегмент «Медиасервисы», включающий «Кинопоиск», «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу, «Яндекс.Студию» и «Яндекс.Плюс», принес компании за прошедший квартал 1,43 млрд руб., что на 95% больше выручки за аналогичный период 2019 г. Рос сегмента обусловлен увеличением выручки от подписок «Яндекс.Музыки» и «Кинопоиска».

Экспериментальные направления, включающие «Яндекс.Драйв», «Дзен», «Геосервисы», «Яндекс.Облако» и «Яндекс.Образование», принесли компании 4,91 млрд руб., увеличившись на 98% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Рост выручки показал в основном каршеринг «Яндекс.Драйв», а также «Геосервисы», «Дзен» и проекты в сфере интернета вещей.

Число подписчиков «Медиасервисов» по итогам квартала достигло 4,3 млн, при этом ежедневная аудитория «Яндекс.Дзена» на конец отчетного периода достигла 14,6 млн человек, показав 57% прирост по сравнению с кварталом годом ранее.

Прогнозы пока строить рано

Отзыв представленного в феврале 2020 г. прогноза в «Яндексе» объяснили невозможностью оценить негативное воздействие пандемии коронавируса на экономическую ситуацию в целом и финансовые результаты компании.

Ранее «Яндекс» прогнозировал по итогам 2020 г. рост выручки на 22-26% по сравнению с 2019 г., за который компания выручила 175,4 млрд руб.

«Второй квартал, очевидно, будет более сложным. Уже сейчас мы фокусируемся на наших расходах, пересматриваем темпы и приоритетные направления инвестиций, чтобы укрепить положение "Яндекса" в будущем. Устойчивое финансовое состояние компании поможет нам справиться с кратковременными трудностями, а также обеспечит возможности для инвестирования в стратегически важные проекты», – отметил Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса».