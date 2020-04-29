Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов

Расходы на обеспечение информационной безопасности в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» сокращены на треть до 20 млрд руб. В основном урезание расходов связано с отказом от внебюджетного финансирования поддержки российских разработчиков ПО. Также решено было сэкономить на создании Национального удостоверяющего центра для «Суверенного интернета».

Сокращение расходов на информационную безопасность

CNews проанализировал обновленный федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Первая версия данного документа появилась в декабре 2018 г. и предполагала затраты в период 2018-2021 гг. в размере 28 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники – 12,6 млрд руб.

При этом Совет безопасности предлагал увеличить финансирование из федерального бюджета на 50 млрд руб., в том числе выделить 30 млрд руб. на мероприятия, связанные с созданием так называемого «Суверенного интернета». Однако эти предложения не были реализованы.

В мае 2019 г. была утверждена новая редакция федпроекта «Информационная безопасность». Срок действия документа был расширен до 2024 г. включительно. Объем затрат увеличился до 30,7 млрд руб., из которых 18,1 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, 12,6 млрд руб. – внебюджетные источники.

В последней редакции федпроекта «Информационная безопасность» общая сумма затрат за период до 2024 г. включительно была сокращена в полтора раза до 20 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 17,1 млрд руб., внебюджетные источники – 2,8 млрд руб.

Запланированные результаты федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика»

Запланированные результаты Общее финансирование за 2018-2024 гг. Финансирование из федерального бюджета за 2018-2024 гг. Финансирование из внебюджетных источников за 2018-2024 гг. Общее финансирование за 2019 г. Общее финансирование за 2020 г. Общее финансирование за 2021 г. Общее финансирование за 2022 г. Общее финансирование за 2023 г. Общее финансирование за 2024 г. 1 Определен комплекс мер и осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения 4 728 4 728 0 1 328 1 700 1 700 0 0 0 2 Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми 4 198 3 780 418 820 794 644 646 646 646 3 Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных российских производителей продуктов и услуг ИКТ 1 662 362 1 300 404 619 639 0 0 0 4 Проведены мероприятия по развитию отечественной инфраструктуры телерадиовещания и обеспечения безопасности ее функционирования 1 255 1 255 0 5 750 500 0 0 0 5 Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети интернет с высокой проивзодительностью системы очистки трафика 1 137 1 137 0 207 143 132 335 263 57 6 Реализованы пилотные проекты в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий 980 480 500 0 25 955 0 0 0 7 Создан национальный удостоверяющий центр для обесппечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети интернет 971 971 0 500 471 0 0 0 0 8 Разработаны технологические решения и реализованы пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации 574 574 0 225 199 150 0 0 0 9 Разработана концепция создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий 520 20 500 0 20 500 0 0 0 10 Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий 506 506 0 88 175 243 0 0 0

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

За период до 2021 г. включительно расходы были сокращены до 17,2 млрд руб. – их стало в 1,7 раз меньше, чем было обозначено в федеральном проекте от декабря 2018 г. В то же время сокращению подверглось, в основном, внебюджетное финансирование, его объем за период до 2024 г. включительно уменьшился на 9,8 млрд руб.

Отечественные разработчики ПО недополучат 10 млрд рублей

Больше всего было сокращено финансирование комплекса мер на поддержку проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения (ПО) – с 14,78 млрд руб. до 4,7 млрд руб. То есть размер финансирования уменьшился более чем в три раза. Сокращение, в основном, произошло за счет отказа от внебюджетного финансирования на сумму 9,8 млрд руб.

Ранее предполагалось, что данные расходы возьмут на себя госкорпорация «ВЭБ.РФ», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонд содействию развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд развития промышленности, Российская венчурная компания (РВК) и Фонд «Сколково».

В то же время сохранены расходы на поддержку экспортно-ориентированных российских производителей продуктов и услуг ИТК – они составят 1,66 млрд руб. Из этой суммы 360 млн руб. выделит федеральный бюджет, внебюджетные источники – 1,3 млрд руб. Проектом должен заниматься «Российский экспортный центр».

Сокращение расходов на «суверенный интернет»

Расходы федерального бюджета на создание Национального удостоверяющего центра для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте интернета снизились почти в четыре раза - с 3,7 млрд руб. до 980 млн руб. Этот проект реализуется «Ростелекомом» и относится к группе мероприятий, связанных с созданием так называемого «суверенного интернета» – системы, позволяющей Роскомнадзору в случае возникновения угроз вводить централизованное управление сетями связи.

Расходы на другую часть данного блока мероприятий – создание информационных систем мониторинга маршрутов трафика в сети интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми – остались неизменным. На них будет выделено 4,2 млрд руб., из этой суммы 3,8 млрд руб. направит федеральный бюджет, 420 млн руб. – внебюджетные источники. Таким образом, общие затраты на «суверенный интернет» снизились с 7,94 млрд руб. до 5,18 млрд руб.

Сокращение затрат на киберполигон для обучения руководителей ИТ-безопасности

Затраты на введение в эксплуатацию киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности сократились почти в пять раз: с 1,7 млрд руб. до 364 млн руб. Данный проект реализуется «Ростелекомом».

В то же время в федпроект «Информационная безопасность» вернулись два мероприятия, которые присутствовали в версии документа от декабря 2018 г., но отсутствовали в версии документа от мая 2019 г.

Так, на развитие отечественной инфраструктуры телерадиовещания и обеспечения безопасности ее функционирования федеральный бюджет выделит 1,255 млрд руб. Изначально на эти цели предполагалось выделить большую сумму – 1,85 млрд руб.).

Кроме того, в документ вновь включены затраты на создание защищенной цифровой среды взаимодействия двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД, МЧС и Росгвардии. На эти цели будет направлено 505 млн руб. Ранее Совбез просил выделить на это мероприятие в 20 раз больше – 9 млрд руб.

ФСО и сеть Rsnet

Затраты на достижение остальных поставленных целей федпроекта «Информационная безопасность» остались на прежнем уровне. Создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети интернет (Rsnet) с высокой производительностью системы очистки трафика обойдется федеральному бюджету в 1,14 млрд руб. Данным проектом занимается Федеральная служба охраны (ФСО).

Информационная безопасность и транспорт

Реализация пилотных проектов в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий обойдется в 980 млн руб. Из этой суммы 480 млн руб. выделит федеральный бюджет, 500 млн руб. – внебюджетные источники.

Еще 520 млн руб. будут потрачены на разработку концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий. Практически вся сумма, 500 млн руб., будет взята из внебюджетных источников.

100 млн руб. будет потрачено на разработку типовых технологических решений по созданию защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образцов (компьютерного зрения) для использования на беспилотных транспортных средствах.

Затраты на взаимодействие с созданным ФСБ центром защиты от кибератак

Органы госвласти субъектов России получат финансовую поддержку из федерального бюджета для реализации требований закона «О критической информационной инфраструктуре» в размере 300 млн руб.

Речь идет о взаимодействии с центром противодействия кибератакам Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), созданным ФСБ. Ранее Совбез просил выделить на эти цели значительно большую сумму - 5 млрд руб.

Еще 150 млн руб. будет направлено на создание отраслевого центра ГосСОПКА и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах. Аналогичная сумма будет направлена на создание технологии обработки инцидентов информационной безопасности с использованием искусственного интеллекта для повышения уровня автоматизации процессов принятия решений и уменьшения времени реакции на инциденты.

Мероприятия, сохранившие финансирование

Разработка технологических решений и реализация пилотных проектов по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации обойдется госбюджету в 574 млн руб.

На создание испытательных лабораторий для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий федеральный бюджет выделит 506 млн руб. Проект реализует поволжская компания СМАРТС вместе с ИТМО. СМАРТС уже получила грант в размере 87 млн руб. от подведомственного Минкомсвязи Российского фонда развития информационных технологий.

Создание в Академии криптографии специализированного подразделения, осуществляющего информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий обойдется федеральному бюджету в 440 млн руб.

АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» выполнены отдельные мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика» получит из федерального бюджета 320 млн руб. Еще 225 млн руб. будет направлено на экспертно-аналитическое сопровождение реализации федпроекта «Информационная безопасность».

120 млн руб. будут потрачены на создание опытного образца первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Аналогичная сумма будет направлена на реализацию мер по выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой экономики.

Проведение анализа существующих и перспективных средств защиты информации обойдется в 110 млн руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 50 млн руб., внебюджетные источники – 50 млн руб.

90 млн руб. будут потрачены на внесение в международные организации проектов нормативных актов, направленных на обеспечение использования сети интернет для устойчивого развития экономики, включающие вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети интернет.

Аналогичная сумма потребуется на разработку архитектур и прототипа антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности.

80 млн руб. потребуется для развития значимых платежных систем и обеспечения их информационной безопасности, в том числе в части использования в них российских криптографических средств.