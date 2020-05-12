Коронавирусных безработных начали вербовать для ограбления банкоматов

Киберзлоумышленники рассылают заманчивые и поначалу невинные на вид предложения подработок людям, оставшимся без источника доходов. Эксперты считают, что подобный подход к вербовке может оказаться весьма продуктивным в сложившихся условиях.

Предложение, от которого пока возможно отказаться

Компания PhishLabs обнаружила, что жителям США и Канады, которые остались без работы, начали активно рассылать предложения удаленной работы, иногда обещая заработок до $5 тыс. Поначалу адресату письма предлагается поработать «личным помощником», который будет выполнять различные поручения. В других случаях будут предлагать частичную занятость с выполнением домашних и разъездных работ. До определенного момента совершенно рутинных и невинных.

Однако, утверждается в публикации PhishLabs, в какой-то момент такому удаленному работнику может быть предложено осуществить перевод финансовых средств незаконного происхождения.

Агенты по транспортировке средств

Использование «денежных мулов» — расхожий способ легализации средств, преступным образом выведенных через цифровые коммуникационные каналы. Деньги переводятся на контролируемые преступниками счета или предоплаченные карты, затем человек, выполняющий роль «денежного мула», обналичивает средства через уличный банкомат, а потом — уже через другой банкомат, например, вносит наличность на сторонний счет, оставляя себе небольшую комиссию. Иногда также используются всякие системы мгновенных платежей и переводов типа WesternUnion. Главная цель — сделать невозможным отслеживание и возврат нелигитимных транзакций.

В некоторых случаях «денежные мулы» могут и не знать, что их используют в преступных целях, но чаще всего речь идет о сознательном соучастии.

Жители США все чаще получают от киберпреступников заманчивые предложения подзаработать в качестве «денежных мулов»

Практика найма «денежных мулов» — давняя и широко распространенная. Обычно в объявлениях их называют «агентами по обработке платежей» или «агентами по транспортировке средств» и т. д. Деятельность «мулов» рассматривается как сугубо незаконная, и они могут получать весьма продолжительные тюремные сроки.

Подобное уже наблюдалось в прошлом

«Злоумышленники увидели в пандемии коронавируса самые широкие возможности для незаконного обогащения и пользуются ими с большим энтузиазмом, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — С уверенностью можно прогнозировать повышенный рост киберпреступности в ближайшие месяцы по всему миру: чем больше людей остаются без работы, тем успешнее будут вербовочные усилия кибермошенников. И далеко не всегда речь будет идти об использовании втемную».