Московские власти открыли онлайн-сервис по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу

В Москве стартовал прием заявок в режиме онлайн на оформление субсидий для столичных компаний-представителей малого и среднего. Предпринимателям доступны десять видов субсидий размерами от нескольких сотен тысяч до нескольких сотен миллионов рублей.

Столичные субсидии онлайн

Власти Москвы запустили онлайн-прием заявок от компаний малого и среднего бизнеса на получение городских субсидий. Прием заявок, как сказано на сайте мэра Москвы, реализован на официальном портале Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Малый бизнес Москвы».

Для получения субсидий предпринимателям необходимо загрузить на сайт пакет документов и заверить каждый из них при помощи квалифицированной электронной подписи. Чтобы избежать ошибок, перед подачей заявки можно воспользоваться услугой по предварительной оценке комплекта документов. При необходимости специалисты помогут его доработать. Услуга предварительной оценки предоставляется на бесплатной основе, но на момент публикации материала она была недоступна – ссылка, ведущая на нее, возвращала ошибку 404.

Перед подачей заявления также необходимо выбрать интересующую его субсидию. «Предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение субсидий на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах, на участие в выставках в России и за рубежом, оплату услуг сервисов по доставке еды, а также на развитие и покупку оборудования для малых и средних предприятий, в том числе для гостиниц, соцпредприятий и резидентов технопарков», – сказала заместителя мэра города Наталья Сергунина.

Власти Москвы разрешили столичным бизнесменам заполнять заявки на субсидии через интернет

В Москве действует и прием заявок на субсидии в режиме офлайн. Их можно подать в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития, но исключительно по будням и строго в рабочее время.

Виды и размеры субсидий

На момент публикации материала Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы предоставлял десять видов городских субсидий для малого и среднего бизнеса. Размер субсидий варьируется от его вида и может составить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

К примеру, размер субсидии на участие в выставках (российских и зарубежных) может достигать 700 тыс. руб., а на ведение бизнеса по франшизе (от приобретения оборудования до оплаты взносов франчайзеру) – 1 млн руб. На обучение сотрудников компаний Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы может выделить до 10 млн руб., и такая же сумма может быть предоставлена на закупку оборудования и уплату процентов по кредитам.

Субсидии коммерческим коворкингам могут составить до 1 млн руб., управляющим компаниям технопарков – до 300 млн руб., экспортерам же полагаются субсидии до 3 млн руб. на сертификацию товаров и транспортировку и дополнительный специальный грант на сумму до 10 млн руб. Размер выдаваемых средств на инжиниринг (от создания нового и модернизации существующего продукта до расширения производства) для участников Московского инновационного кластера достигает 50 млн руб., а на оплату услуг сервисов по доставке продуктов питания или на продвижение на торговых площадках в интернете – 700 тыс. руб.

Вместе с этим Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы субсидирует банки, чтобы малый и средний бизнес мог получить кредиты по льготной ставке.

Дополнительно Минэкономразвития России предусмотрены субсидии для поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрены. В частности компании, планирующие выйти на биржу, смогут возместить часть расходов по выпуску акций и облигаций. Помимо этого, московские предприниматели могут получить финансовую поддержку от других столичных департаментов, в том числе от Департамента торговли и услуг или Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Субсидии для российских предпринимателей

1 мая 2020 г., как сообщал CNews, ФНС России запустила веб-сервис для оформления субсидий малым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Получить деньги смогут только те компании и ИП, которые удовлетворяют ряду условий – к примеру, они должны входить по ОКВЭД в список отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса.

Размер субсидий составляет 12,13 тыс. руб. на каждого сотрудника компании. На денежную выплату также могут рассчитывать компании без наемных работников, но в этом случае размер субсидии составит ровно 12,13 тыс. руб.

Оформление заявления на получение субсидии осуществляется в личном кабинете юрлица или индивидуального предпринимателя на сайте ФНС России. Необходимая форма доступна в разделе «Сервисы». При выборе такого способа заполнения заявление будет отправлено в электронной форме, но это заявление также можно заполнить непосредственно на сайте ФНС, без авторизации. В этом случае после его формирования нужно будет распечатать его и отправить обычной почтой в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.