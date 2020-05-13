Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами

CommuniGate Systems анонсировала выход новой версии своей флагманской программной платформы. В CommuniGate Pro 6.3 расширены функциональности ядра и API, что принесло высокую кросс-платформенность и способность к интеграции со сторонними решениями.

Что появилось в новой версии

Новая версия CommuniGate Pro, о выпуске которой объявила компания CommuniGate Systems, получила полностью обновленную архитектуру и новые функциональные возможности на уровне ядра и API. Как отмечает разработчик, в первую очередь «перезагрузке» подверглись блоки, работающие на базе протоколов TLS, ActiveSync и IMAP, также расширены внутренние и кастомные протоколы и интерфейсы XIMSS, CG/PL, CLI.

«Выход CommuniGate Pro 6.3 — веха в развитии платформы, — считает технический директор CommuniGate Systems Дмитрий Акиндинов. — Фактически речь идет о новом продукте с обновленной архитектурой, в рамках которой реализованы новые форматы хранения данных, дополнены и расширены кластерные протоколы, а также механизмы и технологии шифрования».

CommuniGate Pro используют как в небольших офисах, так и в крупных корпорациях

Среди новой функциональности, которой приросла CommuniGate Pro 6.3, стоит отметить широкий набор интеграционных инструментов. Например, с помощью VC Connector становится возможной интеграция с такими популярными ВКС-системами, как Vinteo, VideoMost, Mind, TrueConf, VideoSelector и рядом других. Модуль Messenger Connector отвечает за интеграцию с мессенджерами: Telegram, Facebook Messenger, VK, WhatsApp и другими.

Помимо этого, в CommuniGate Pro 6.3 реализована поддержка сертификатов нового типа и ГОСТовских алгоритмов. Появилась и интеграция двухфакторной аутентификации с мобильными приложениями, следствием чего станет доступным применение второго фактора для доступа по стандартным протоколам. Возможна и интеграция мобильных приложений в управлении доступом к шифрованным данным и электронной подписи.

Чем известна CommuniGate Pro

CommuniGate Pro — программная платформа для создания корпоративных коммуникационных систем, которую используют как в небольших офисах, так и для кластерных инсталляций, обслуживающих миллионы пользователей. Основной функционал CommuniGate Pro — обмен электронной почтой и мгновенными сообщениями, управление календарями, контактами и задачами, доступ к голосовым и видео коммуникациям, свой контакт-центр, хранение и совместная работа с корпоративным контентом.

Ключевыми преимуществами линейки аналитики считают ее высокую кроссплатформенность (доступно развертывание на базе Astra Linux, Альт, РЕД ОС, РОСА и других ОС отечественного производства, Windows, Mac OS, FreeBSD, Solaris), возможность доступа как посредством веб-интерфейса, так и с помощью популярных клиентских приложений, а также наличие единой панели управления администратора.

По словам коммерческого директора CommuniGate Systems Владимира Бургова, CommuniGate Pro 6.3 сохраняет все сопутствующие преимущества платформы — быстрый старт и интуитивно простую настройку, отсутствие необходимости в приобретении нового оборудования, равно как и дополнительного проприетарного ПО, возможность развернуть и пользоваться полным функционалом решения в течение нескольких часов.

«CommuniGate Pro — легендарное российское программное обеспечение, — уверена генеральный директор CommuniGate Systems Мария Тришина. — ПО было создано в начале 90-х российским программистом, и все последующие годы разрабатывалось в России командой отечественных специалистов, что не помешало ему завоевать признание на всех континентах».

Решения компании востребованы по всему миру

CommuniGate Systems — крупный российский разработчик программного обеспечения в области интегрированных коммуникаций. С 1998 г. произведено более 17 тыс. инсталляций в 53 странах мира, заведено 153 млн учетных записей.

Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом министерства цифрового развития и связи РФ и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК.

Среди клиентов компании есть как полностью коммерческие структуры различной величины, так и федеральные и региональные органы исполнительной власти России, системообразующие предприятия с государственным участием.