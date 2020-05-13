Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Путин обрушился с критикой на неработающий Портал госуслуг

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Владимир Путин прокомментировал сбои в работе сайта госуслуг, вызванные наплывом посетителей, желающих получить выплаты, положенные семьям с несовершеннолетними детьми. Портал был частично или полностью недоступен в течение полутора дней.

Мнение Президента России

Президент России Владимир Путин отреагировал на не работавший в течение длительного времени сайт госуслуг. Ресурс пропал из доступа после после президентского видеообращения 11 мая 2020 г., в рамках которого Путин пообещал единовременные выплаты каждой российской семье, в которой есть несовершеннолетние дети. Президент заявил, что Портал госуслуг не справился с потоком посетителей.

«Одиннадцатого числа после достаточно серьезной проработки с правительством, администрацией я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона поступило на следующий день заявок на Портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И Портал госуслуг не справился с этим объемом обращений», – сказал Президент России. «Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода», – добавил Владимир Путин.

Кто сломал «Госуслуги»

Президент обратился к гражданам России 11 мая 2020 г в 16.00 по Москве. Он говорил, в том числе, о введении в России с 1 июня 2020 г. выплат семьям, в которых есть дети, не достигшие не 15, а 16-летнего возраста. Вместе с этим Владимир Путин подписал указ, о выделении в апреле, мае и июне 2020 г. средств в размере 5000 руб. семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Эта сумма будет выделена на каждого ребенка.

Заявление на получение выплат можно оформить через Портал госуслуг, и он вышел из строя практически сразу после обращения Владимира Путина, не выдержав наплыва россиян, желавших получить эти деньги. CNews удостоверился, что недоступны были настольная и мобильная версии сайта, а фирменное приложение отображало экран с загрузкой.

gos601.jpg

Зайти на «Госуслуги» и на Портал по получению пособий для детей было невозможно даже поздним вечером 12 мая 2020 года

Компания «РТ Лабс», дочернее предприятие «Ростелекома» и одновременно оператор Портала госуслуг, на запрос РБК назвала две причину выхода из строя государственного ресурса. Представители компании подтвердили, что «кратковременные ограничения» связаны с возросшей нагрузкой.

Позже «РТ Лабс» назвала другую причину сбоев в работе «Госуслуг». На этот раз представители компании связали их с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. Также было сказано, что к вечеру 11 мая 2020 г. работа ресурса была восстановлена

Подлинная длительность сбоев

Нестабильная работа «Госуслуг» длилась больше суток – в 12 мая 2020 г. в 22.00 по Москве сайт открывался после нескольких попыток, но не позволял зайти в личный кабинет, выдавая сообщение о недоступности ресурса «по техническим причинам».

gos602.jpg

13 мая 2020 года работа «Госуслуг» была восстановлена

На момент публикации материала «Госуслуги» функционировали в штатном режиме.

Сбои затрагивали как основной Портал госуслуг, так конкретно сервис по получению обещанных Президентом России выплат. Он был запущен Минкомсвязи России 12 мая 2020 г. и доступен по адресу posobie16.gosuslugi.ru.

При этом, как пишет РБК, несмотря на тот факт, что ресурс по приему заявлений на выплаты в течение длительного времени был недоступен для россиян, представители Минкомсвязи заявили, что он был запущен практически сразу после обращения Владимира Путина и подписания им указа о дополнительных выплатах семьям с детьми.

Другие материалы рубрики

В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

В России спешно разрабатывается услуга онлайн-оформления ипотеки

Московские власти открыли онлайн-сервис по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу

Коронавирусных безработных начали вербовать для ограбления банкоматов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

10 бесплатных приложений для планирования: выбор ZOOM

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов