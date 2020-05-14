Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 г.» состоится 28 мая
28 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 году».
28 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 году».
Основные вопросы к обсуждению:
- Как развивается рынок онлайн-образования?
- Кто является основным пользователем таких услуг?
- Какие направления обучения наиболее востребованы?
- Какие курсы особенно популярны?
- Насколько сложно открыть онлайн-школу?
- Как организовать онлайн-обучение в крупной компании?
- Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков и проконтролировать результат?
- Каким должен быть онлайн-курс, чтобы от него невозможно было оторваться?
- Какое влияние на рынок онлайн-обучения оказал массовый перевод учебных заведений на удаленную работу?
- Какие проблемы удалось выявить благодаря массовому переходу на онлайн-обучение?
- Как будет развиваться рынок онлайн-образования после отмены карантина и возвращению к нормальной жизни?
С докладами выступят:
Надежда Сурова, директор Института управления и социально-экономического проектирования, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, член Экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологии, член Совета Совета Федерации по цифровой экономике;
Владимир Соловьев, руководитель департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, Финансовый университет при Правительстве России;
Александр Муравьев, директор центра развития электронного и дистанционного обучения, Московский физико-технический институт;
Александр Фадеев, проректор по цифровизации-директор центра цифровых образовательных технологий, Томский политехнический университет;
Александр Ефремов, проректор по информационным технологиям, Академия МУБиНТ;
Дмитрий Шумейко, начальник отдела ИТ инфраструктуры, Московский педагогический государственный университет.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.