Минкомсвязи хочет по-крупному субсидировать онлайн-образование. Минфин раскритиковал эту идею

Минкомсвязи предложило выделить российским компаниям из сферы онлайн-образования субсидии до 300 млн руб. на развитие и масштабирование из бюджета федерального проекта «Цифровые технологии». Министерство финансов дало отрицательное заключение по инициативе Минкомсвязи, отметив, что часть этих средств смогут получить развлекательные и игровые порталы.



Многомиллионные субсидии

Минкомсвязи России выступило с предложением выделить субсидии компаниям, занятым в сфере онлайн-образования. Как сообщает «Коммерсант», в ведомстве считают, что в настоящее время они сталкиваются с нехваткой средств для развития и масштабирования, необходимого сейчас в период пандемии коронавируса.

Вопрос о субсидиях компаниям, предлагающим услуги онлайн-образования, представители Минкомсвязи подняли в рамках заседания правительственной комиссии, прошедшего 15 мая 2020 г. Они уточнили, что предложение ведомства по выплате субсидий сервисам онлайн-образования и компаниям, представляющим их, связано с двукратным ростом посещаемости этих ресурсов, зафиксированных в период с января по апрель 2020 г.

Министерство предложило разделить все компании из данной сферы на две категории – малые предприятия и компании-лидеры. Первые, в случае если предложение ведомства будет принято, смогут рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 20 млн руб., тогда как субсидии для предприятий-лидеров могут достигать 300 млн руб. Минимальный размер финпомощи представители ведомства не установили.

Источник средств и отбор проектов для финансирования

Минкомсвязи, пишет «Коммерсант», предложило выделять деньги для поддержки образовательных онлайн-сервисов из бюджета федерального проекта «Цифровые технологии». Одновременно с этим вовлекается и частное софинансирование, объем которого должен составить не менее 20% от общего размера субсидий.

Российское онлайн-образование может получить крупные финансовые вливания

Задачу по отбору кандидатов на получение субсидий Минкомсвязи предложило возложить сразу на несколько организаций. В их число вошли Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий.

Минфин высказался против

Инициатива Минкомсвязи не получила одобрения Министерства финансов России. Минфин, по данным «Коммерсанта», подготовил отрицательное заключение по предложению Минкомсвязи, выразив опасение, что часть средств, выделенных на поддержку российских сервисов онлайн-образования, могут смогут получить игровые и развлекательные веб-ресурсы. Минкомсвязи от комментариев по поводу отрицательного заключения Минфина отказалось.

В то же время компании, представляющие сферу российского онлайн-образования, высказались в поддержку проекта Минкомсвязи. «Коммерсант» пишет, что инициативу одобрил, в том числе, основатель ресурса «01Математика» Алексей Зайцев, сообщив, что многим компаниям из этой области действительно не хватает средств на развитие. Участники рынка также подметили, что Минкомсвязи не раскрыло никаких деталей относительно дальнейшего развития ее проекта выдачи субсидий.

Другие меры по поддержке российской ИТ-сферы

Минкомсвязи неоднократно высказывалось о необходимости осуществления поддержки российских ИТ-компаний, которые, как и многие другие, пострадали от пандемии коронавируса. На момент публикации материала эта ИТ-сфера не была включена в перечень пострадавших отраслей.

В конце апреля 2020 г. Минкомсвязи сформировало перечень предложений по поддержке ИТ-бизнеса, в том числе и сервисов онлайн-образования, в сложившейся экономической ситуации. Они были приведены в письме, подписанном главой министерства Максутом Шадаевым и направленном премьер-министру России Михаилу Мишустину и вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

В общей сложности письмо Минкомсвязи содержало 15 предложений. В их число входила отсрочка уплаты налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний и отмена уплаты ими страховых взносов в фонд оплаты труда до конца 2020 г. После прекращения действия отсрочки Министерство предложило предоставить компаниям возможность льготного погашения налогов в течение последующих трех лет. Также были внесены предложения по снижению налога на прибыль с текущих 20% до 12% и обнулению НДС на все услуги, связанные с деятельностью по доставке продуктов, телемедициной и образованием в режиме онлайн.

В начале мая 2020 г. Минкомсвязи направило в аппарат Правительства и Минэкономразвития России, в котором изложило свой прогноз о возможном переходе российской ИТ-отрасли к убыточности по итогам II квартала 2020 г. В нем оно также упомянуло возможность сокращения числа ИТ-специалистов на фоне снижения доходов в этой сфере – во второй половине 2020 г., по оценке ведомства, оно может снизиться в среднем на 27 тыс., и восстановится оно, по прогнозам, лишь к 2024 г.

11 мая, как сообщал CNews, Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на проблемы российской ИТ-сферы, связанные с пандемией коронавируса и падением экономики страны. Сделать это он пообещал в рамках совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое он провел в режиме видеоконференции. «Практически каждую неделю с участием бизнеса мы проводим совещания по поддержке и развитию ключевых отраслей экономики. Такую практику выработки адресных решений, донастройки уже принятых мер в ближайшее время обязательно продолжим. Рассмотрим ситуацию в сельском хозяйстве, легкой промышленности, в сфере связи и ИТ-индустрии», – сказал российский Президент.