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Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет

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Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Маркет
, Текст: Игорь Королев
Минкомсвязи направит Чукотскому округу 445 млн руб. на субсидирование услуг доступа в интернет, которые будут разделены между «Вымпелкомом», «Ростелекомом» и «Мегафоном». До этого ведомство выделило 6,9 млрд руб. «Ростелекому» на прокладку подводного магистрального канала до Чукотки. Но на время прокладки данного канала местные провайдеры вынуждены пользоваться дорогостоящим спутниковым ресурсом.

Субсидии на обеспечение доступного интернета на Чукотке

В распоряжении CNews оказалась обновленная версия федерального проекта «Информационная инфраструктура», являющегося частью национальной программы «Цифровая экономика».

В документе появился новый запланированный результат: обеспечение среднегодового снижения стоимости трафика на услугу доступа к сети интернета, оказываемой оператора фиксированной и мобильной связи на территории Чукотского автономного округа.

Ежегодного стоимость 1 ГБ трафика должна снижаться на 40%. Точкой отсчета, с которой будут сравниваться тарифы, является сентябрь 2019 г. На эти цели в 2020-2022 г. федеральный бюджет выделит 445 млн руб.

Почему Чукотке нужны субсидии на доступ в интернет

Чукотка - единственный российский регион, который в настоящее время не имеет магистрального волоконно-оптического канала связи (ВОЛС). Вместо этого местные интернет-провайдеры вынуждены пользоваться спутниковыми каналами связи. Это приводит к высокой стоимости тарифов на доступ в интернет для граждан и организаций вместе с его низким качеством.

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Минкомсвязи направит на Чукотку 445 млн руб. на субсидирование доступа в интернет

Так, у «Ростелекома» единственный тариф на Чукотке предполагает при скорости доступа в интернет 8 Мбит/с, 4 ГБ внешнего трафика за абонентскую плату 465 руб. в месяц. У другого местного провайдера «Арктика Регион Связь» 1 МБ интернет-трафика стоит от 0,8 руб. до 2 руб.

Безлимитные тарифы в регионе являются экзотикой. Так, у «Арктика Регион Связь» подобного рода тариф обойдется в 16,1 тыс. в месяц при ограничении скорости входящего трафика на уровне 1 Мбит/с и исходящего – на уровне 256 Кбит/с.

Строительство подводного магистрального ВОЛС до Чукотки

В 2019 г. «Ростелеком» выиграл конкурс Минкомсвязи на выделение субсидий с целью прокладки магистрального ВОЛС от города Петропавловск-Камчатский (столица Камчатского края) до города Анадырь (столица Чукотского округа). На эти цели федеральный бюджет в 2019-2022 гг. выделит 6,9 млрд руб.

Протяженность канала составит 2,2 тыс. км, пропускная способность не менее 100 Гбит/с с возможностью увеличения до 8 Тбит/с. Это мероприятие также было включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура».

В 2019 г. занимавший тогда пост вице-премьера Максим Акимов говорил, что строительство магистрального ВОЛС до Чукотки завершится до конца 2022 г. Рассматривался и альтернативный проект – прокладка ВОЛС вдоль энергомоста Магадан - Чукотка. Этот канал сможет зайти еще в ряд населенных пунктов Чукотского округа: Песчанку, Билибино и Певек.

Почему магистральный канал не избавляет от необходимости предоставить субсидии

Но на время строительства магистральных каналов власти Чукотского округа просили обеспечить субсидирование закупки местными интернет-провайдерами спутникового трафика для предоставления населению услуг доступа в интернет по приемлемым ценам. В том числе власти округа хотели, что его жителям 1 ГБ трафика предоставлялся бесплатно.

Представители Минкомсвязи рассказали CNews, что соглашение с властями Чукотского округа на данный счет было заключено в декабре 2019 г. По нему Минкомсвязи предоставит региону денежные средства из федерального бюджета в размере 148 млн руб. ежегодно в течение 2020-2021 гг., которые затем будут распределяться между местными интернет-провайдерами. Также Правительство утвердило Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Чукотскому автономному округу в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при оказании государственной поддержки операторов связи.

Далее власти Чукотского округа договорились с «Ростелекомом» и двумя сотовыми операторами - «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») и «Мегафоном» - о предоставлении им субсидий на аренду спутниковых каналов связи в целях снижения стоимости доступа к сети интернет на территории округа.

Рынок доступа в интернет на Чукотке

По данным аналитического агентства TMT - Consulting, «Ростелеком» занимает 60% на рынке услуг доступа в интернет на территории Чукотского края. На втором месте находится вышеупомянутая компания «Арктика Регион Связь» (принадлежит властям региона), на третьем – «Питон».

Уровень проникновения услуг широкополосного доступа в интернет в регионе составляет 30%. Население округа составляет 50 тыс. человек.

Как пояснил CNews гендиректор спутникового провайдера AltegroSky Сергей Пехтерев, сейчас на территории Чукотки интернет-провайдеры потребляют магистральный трафик от двух космических аппаратов: «Экспресс – АМ5» (принадлежит госпредприятию «Космическая связь») и «Ямал-300» (принадлежит «Газпром космические системы»).

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