Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового

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Microsoft выпустила первый в 2020 г. крупный апдейт для своего мессенджера Skype. Сервис получил внушительный список нововведений, большинство из которых доступны на всех поддерживаемых платформах. Часть изменений ему досталось от Teams – еще одного мессенджера Microsoft, нацеленного на корпоративных пользователей.

Большое обновление Skype

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление мессенджера Skype. Новая версия с индексом 8.6, как пишет портал Neowin – это самый крупный апдейт приложения среди выходивших за последнее время. (с января 2020 г. Microsoft выпустила в общей сложности пять новых версий Skype). Обновление доступно для скачивания обычным пользователям, хотя за несколько дней до этого установить его могли лишь участники программы бетатестирования.

Изменения носят, по большей части, технический характер, но также есть и небольшая «косметика». Новую версию Microsoft подготовила для всех поддерживаемых платформ, однако не все они получат полный перечень изменений – в первую очередь они достанутся Skype для настольных ПК.

Новые функции

Первое важное нововведение – это переработанный режим видеозвонков. Microsoft добавила возможность расположения на экране до девяти участников разговора по схеме 3х3.

Подобную функцию Microsoft сперва внедрила в другой свой мессенджер – корпоративный Teams. Именно она будет доступна пока только на настольных компьютерах, но в то же время не только под Windows – пользователи ПК под управлением macOS и Linux тоже смогут опробовать ее.

Новый вид окна видеоконференции в Skype

Следующее изменение предоставляет новые возможности по объединению пользователей в группы. Установка Skype 8.6 позволит создавать так называемые «модерируемые» группы, в которых администраторами можно назначать от одного до нескольких пользователей. Данное нововведение будет актуально для групп с большим количеством участников. Еще одна особенность модерируемых групп – определенные функции мессенджера, к примеру, запуск звонков, будут доступны только администраторам.

Вместе с перечисленным в Skype были добавлены новые сочетания клавиш, которые можно использовать, когда окно программы неактивно или вовсе свернуто. Это изменение актуально для Skype под Windows и macOS, а также для веб-версии мессенджера: к примеру, в windows сочетание клавиш «Ctrl+M» позволит включить или выключить звук, а «Ctrl+Е» – завершить звонок. В Windows-версии Skype добавлено более 40 таких сочетаний, а под macOS их 38.

Сочетания клавиш ускорят и упростят взаимодействие с интерфейсом Skype

Последнее изменение связано с обменом текстовых сообщений. Skype теперь позволяет настраивать список реакций (эмоджи), которые пользователь будет отправлять в ответ на сообщение.

Соперничество с Microsoft Teams

Microsoft развивает два собственных мессенджера – корпоративный Teams и пользовательский Skype, которым владеет с мая 2011 г. Она купила его за $8,5 млрд, а сам мессенджер существует с 2003 г. Пандемия коронавируса Covid-19, пишет VentureBeat, вынудила руководство многих компаний перевести своих сотрудников на удаленную работу, что привело к росту спроса именно на корпоративные мессенджеры.

В этой связи над Skype возникла угроза закрытия – Microsoft могла бросить все силы на продвижение Teams, однако сотрудники компании заверили, что оба сервиса будут развиваться параллельно. К тому же, Skype тоже демонстрирует рост: к примеру, в марте 2020 г. он преодолел отметку в 40 млн ежедневно активных пользователей. Microsoft также сообщила о 220-процентном росте суммарной длительности звонков через Skype.

Microsoft Teams

Корпоративный вице-президент Microsoft Джеф Тепер (Jeff Teper), курирующий разработку Microsoft 365, Microsoft Teams, SharePoint и OneDrive, сообщил VentureBeat, что Skype продолжит обновляться и получать новые функции. Также в планы Microsoft входит своего рода объединение двух мессенджеров – разработчики хотят добавить в Microsoft Teams и Skype возможность их взаимодействия.

Моменты истории Skype

Skype был основан в 2003 г., а в 2005 г. его владельцем стала компания eBay, купившая его за $2,6 млрд. в III квартале 2009 г. она продала контрольный пакет Skype за $1,9 млрд в виде денежных средств и $125 млн в виде ценных бумаг. Покупателем выступил консорциум во главе с частным инвестфондом Silver Lake Partners.

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В мае 2011 г. Skype купила Microsoft, сразу приступившая к активному развитию сервиса. К марту 2015 г. у нее была готова первая публичная версия Skype for Business (Skype для бизнеса), а в октябре 2015 г. мессенджер получил функцию синхронного перевода с 50 языков.

В июле 2018 г. был выпущен один из наиболее значимых релизов Skype. В версии 8.0 была добавлена возможность бесплатно совершать видеозвонки в качестве HD, независимо от того, с каких устройств говорят собеседники. В систему обмена сообщениями были добавлены метки, состоящие из символа @ и имени пользователя, предназначенные для привлечения внимания этого пользователя в групповом чате. У чатов появились собственные медиа-галереи, которые облегчают поиск файлов, ссылок и фотографий, которыми обменивались собеседники в этом чате. В Skype 8.0 собеседники получили возможность делиться друг с другом файлами размером до 300 МБ. В августе 2018 г. Microsoft добавила в Skype «секретные чаты» с поддержкой сквозного шифрования.

В феврале 2019 г. была полностью прекращена поддержка настольных версий Skype с индексом 7.xx, так называемого «классического Skype». В декабре 2019 г. мессенджер научился звонить пользователям, у которых нет ни аккаунта, ни установленного приложения.