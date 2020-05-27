В России появился проект для поддержки кириллических доменов

Поддержка кириллических доменов и мейлов

АНО «Координационный центр доменов .RU/.РФ» сообщила CNews о запуске программы поддержки кириллических доменов. Созданный для этих целей сайт «Поддерживаю.РФ» призван обеспечить прозрачную поддержку работы с кириллическими и другими доменными именами в программном обеспечении.

Ключевой целью проекта является оказание помощи разработчикам ПО в реализации полноценной поддержки нелатинских доменных имен (IDN, Internationalized Domain Names) и почтовых адресов (EAI, Email Address Internationalization) в кириллических продуктах, отмечается на сайте проекта. Системным администраторам будет оказана помощь в правильном выборе и настройке ПО с поддержкой таких возможностей.

Помимо обширного собрания русскоязычной документации по работе с интернационализированными доменными именами и почтовыми адресами, и их обработке в ПО, на сайте проекта представлен багтрекер, а также постоянно пополняемый каталог различных программ с отметкой о статусе поддержки протоколов IDN и EAI.

В апреле 2010 г CNews сообщил о том, что международный регулятор ICANN официально делегировал России домен «.РФ», при этом Россия стала первой в мире страной, которая получила право на собственный национальный кириллический домен верхнего уровня.

В апреле 2010 г. CNews рассказал о запуске первых четырех доменов в зоне .РФ – их запустили Кремль и Правительство России, координационный центр домена РФ и регистратор RU-Center.

Как сообщили координаторы «Поддерживаю.РФ», проект запущен в честь десятилетнего юбилея домена .РФ. Работа проекта продлится до конца 2020 г., в конце будет проведено награждение наиболее активных его участников.

Для участия в проекте его координаторы приглашают разработчиков ПО, админов почтовых серверов, сотрудников компаний и контрибуторов свободно распространяемого ПО, которые намерены обеспечить или улучшить поддержку кириллических и других доменов и почтовых адресов на национальных языках в своих продуктах.

Проблемы и способы их решения

Реализация поддержки IDN до сих пор представляет проблему для значительной части ПО, несмотря на существование таких доменов на протяжении десятилетия. Зачастую разработчики прибегают к непосредственной конвертации доменов в символы ASCII посредством преобразования Punycode. В итоге из нормально читаемых Unicode-символов, в том числе, кириллических, получаются длинные ACE-последовательности в виде полнейшей абракадабры, которая только пугает неподготовленных пользователей.

«Поддерживаю.РФ» поможет внедрить кириллические доменные имена в ПО

Дополнительной проблемой при использовании кириллических доменов также является поддержка интернационализированных почтовых адресов EAI. Распространение таких адресов почты практически заморожено, поскольку отсутствие соответствующей поддержки EAI любым промежуточным почтовым узлом чревато отказом в доставке почты.

«В национальных доменных зонах контента на национальных языках гораздо больше, чем в общих доменах верхнего уровня, – сказал Андрей Воробьев, директор координационного центра доменов .RU/.РФ. – IDN-домены, к которым относится .РФ, способствуют сохранению языкового многообразия в сети, поддерживают пользователей, которые владеют только родным языком, и помогают большему числу людей стать полноценными интернет-пользователями. Но для прозрачного и простого использования эти домены должны полностью поддерживаться существующим программным обеспечением, и проект Поддерживаю.РФ – шаг к решению этой задачи».

В каталоге, представленном на сайте проекта, есть ПО с отсутствием, полной или частичной поддержке IDN/EAI. Например, популярнейшие веб-серверы Apache и nginx до сих пор не поддерживают стандарты IDN/EAI, равно как и POP3/IMAP-сервер Dovecot.

Полной поддержкой IDN/EAI обладают почтовые серверы Exim версии 4.86 и выше и Postfix 3.0 и выше, библиотека ICU версии 46 и выше, Web-браузер Mozilla Firefox, а также веб-мейл сервер Roundcube версии 1.4.0 и выше. Частично поддерживают IDN/EAI CMS Joomla! и WordPress, а также десктопный e-mail клиент Mozilla Thunderbird.

По словам Марии Колесниковой, руководителя «Поддерживаю.РФ», исследование ЮНЕСКО показало, что 98% веб-страниц содержат контент на 12 национальных языках. Для сохранения позиции и развития присутствия русского языка онлайн нужно прилагать усилия не только в области контента, но и на уровне инфраструктуры интернета. Для этого требуется полноценная экосистема поддержки кириллических доменных имен и почтовых адресов, над которой нужно работать всему русскоязычному интернет-сообществу.

На сайте проекта также предоставлены материалы о правильном использовании доменов и почтовых адресов на национальных языках, описаны сложности, с которыми можно столкнуться при разработке ПО и способы их решения в соответствии с интернет-стандартами. Есть справочный раздел с разъяснением терминов, таких как IDN-домены, EAI, и других.

Для разработчиков коммерческого и свободного ПО и сервисов в рамках развития проекта выкладывается информация о современных стандартах поддержки интернационализированных доменов и почтовых адресов, представлена возможность получить совет или техническую консультацию от специалистов КЦ доменов .RU/.РФ и других разработчиков.

На сайте проекта представлен багтрекер, с помощью которого можно протестировать ПО без поддержки нелатинских доменных имен, описать соответствующие проблемы и предложить доработки. Участники сообщества Open Source могут при желании оказать поддержку или взять на себя внесение в код исправлений, необходимых для поддержки IDN-доменов и EAI почтовых адресов.

В ближайших планах проекта – запуск обучающих курсов по работе с IDN-доменами и EAI-адресами. По итогам есть возможность получения соответствующего сертификата.