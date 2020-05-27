Взбесившиеся алгоритмы YouTube начали блокировать исполнителей классической музыки

Музыканты стали жаловаться на блокировку в YouTube и других сетях записей видео с исполнением классической музыки. Их блокируют по причине нарушения авторских прав, однако композиторы, написавшие эти произведения умерли сотни лет назад. Проблема скрывается в несовершенстве алгоритмов распознавания контента, используемых в современных сервисах.

Алгоритмы соцсетей против Бетховена и Моцарта

Соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube начали блокировать контент исполнителей классической музыки. Как пишет The Washington Post, блокировка происходит автоматически при помощи ботов, действующих по заранее заданным алгоритмам, далеким от совершенства.

О существующей проблеме сообщил изданию руководить американского музыкального коллектива Camerata Pacifica Адриан Спенс (Adrian Spence). По его словам. Он запустил на Facebook трансляцию записанного заранее своего исполнения трио Моцарта (K. 498), также известного как трио «Кегельштатт», но спустя буквально несколько минут с начала стрима социальная сеть прислала ему уведомление о нарушении им авторских прав.

Что стало причиной блокировки

В уведомлении, полученном Адрианом Спенсом, говорилось, что в транслируемом им видео содержатся материалы, якобы нарушающие чужие авторские права. По мнению алгоритмов сервиса, в составе его ролика были фрагменты, принадлежащие компании Naxos of America. Она занимается звукозаписью, и боты Facebook посчитали, что в ролике музыканта содержатся около 80 секунд контента, права на которые принадлежат именно ей.

Фрагмент заблокированного видео Camerata Pacifica с исполнением трио «Кегельштатт»

Адриан Спенс столкнулся с аналогичным отношением со стороны YouTube. Спустя несколько дней после блокировки трансляции на Facebook он попытался провести стрим на этом видеосервисе, но получил в точности такой же результат.

YouTube заблокировал прямой эфир Спенса, в котором транслировалась запись исполнения его коллективом духового квинтета Карла Нильсена (сочинение 43). По словам музыканта, на эту трансляцию поступило сразу пять заявлений о нарушении авторских прав от различных звукозаписывающих компаний, притом они тоже были сгенерированы автоматически, при помощи алгоритмов, а не операторов. Спенс отметил, что пользователи даже не могли подключиться к трансляции – вместо нее YouTube демонстрировал предупреждающую надпись с причинами ее блокировки. «Я не в силах защитить даже свой собственный контент», – сказал музыкант.

Рутинная борьба за авторские права

Единственным способом отстоять свое право транслировать классическую музыку стало для Спенса общение с техподдержкой соцсетей. Он обратился к сотрудникам Facebook и на переписку с ними, по его словам, потратил более шести часов – его направляли от одного специалиста к другому.

В общей сложности у музыканта ушло почти четыре дня на устранение последствий ложного срабатывания алгоритмов Facebook. В настоящее время Спенс и его коллектив могут вести трансляции на этой платформе.

Однако музыкант уточняет, что этим дело не кончилось – ему регулярно приходится проходить один и тот же сценарий по урегулированию споров об авторских правах на классическую музыку. Спенс отметил, что общение с техподдержкой сервисов напоминает ему сильно усложненную систему споров. Специалистов социальных сетей он назвал «Department of Motor Vehicles на стероидах». Department of Motor Vehicles – это американская госструктура, ведающая всеми делами, так или иначе связанными с транспортными средствами – от их постановки на учет до выдачи водительских удостоверений.

Причем здесь Naxos of America

Naxos of America – это крупная звукозаписывающая компания. На момент публикации материала она удерживала права приблизительно на 2,5 млн музыкальных треков. Для защиты этих прав она сотрудничает с различными соцсетями и видеосервисами, включая Facebook и YouTube, и использует их алгоритмы для автоматического определения незаконного использования ее контента.

Представители компании утверждают, что защита авторских прав входит в число наиболее ее важных обязанностей при работе с ее клиентами (музыкантами). По их словам, на рассмотрение претензий, поступивших от пользователей Facebook и YouTube, требуется, в среднем, около недели с момента открытия спора.

«Мы сильно зависим от ботов, которые помогают нам выполнять обязательства перед нашими клиентами. Мы бы хотели помочь платформам в улучшении работы их алгоритмов по идентификации контента, чтобы они были лучше адаптированы для определения классической музыки, однако пока что наш вклад в решение проблемы весьма ограничен», сказал представитель компании Дункан Хаммонс (Duncan Hammons).

Адриан Спенс не одинок

С невозможностью трансляции выступления исполнителей классической музыки столкнулся не только руководитель Camerata Pacifica. Как пишет The Washington Post, идентичный случай произошел с пианистом, преподавателем и композитором Майклом Шеппардом (Michael Sheppard) из Балтимора (США).

Шеппард в прямом эфире на Facebook транслировал исполнение сонаты Бетховена, но соцсеть заблокировала стрим. В описании проблемы было сказано, что права на приблизительно 150 секунд видео принадлежат все той же Naxos of America.

Произошедшее вынудило его обратиться в техподдержку сети, и в своем сообщении он написал: «Бетховен умер в 1827 г. Его музыка очень популярна. Пожалуйста, разблокируйте ее».

Шеппард и раньше сталкивался с подобным поведением соцсетей. Алгоритмы популярных ресурсов неоднократно блокировали его трансляции исполнений произведений Шопена, Баха и Фора. В ряде случаев прямые эфиры продолжались, но без звука. Музыканту даже пришлось опубликовать свое обращение непосредственно к Naxos of America в сети Twitter. В его записи от 9 мая 2020 г. сказано: «Уважаемая Naxos of Amrerica, пожалуйста, перестаньте блокировать аудиодорожку у произведений, авторы которых умерли сотни лет назад. Это приносит 0% пользы, особенно музыкантам, таким как я, которые пытаются зарабатывать на жизнь во время кризиса». Под кризисом Шеппард подразумевал пандемию коронавируса и введенный во многих странах режим самоизоляции. Компания отреагировала на обращение Шеппарда спустя два дня, заявив, что его видео были разблокированы.

Алгоритмы по борьбе с нелегальным контентом, используемые в Facebook и YouTube, действительно далеки от совершенства, несмотря на то, что YouTube не так давно вложил в их развитие около $100 млн. Ярким примером служит ситуация вокруг музыканты и блогера Себастьяна Томчака (Sebastian Tomczak), который выложил на YouTube 10-часовую запись самого обычного «белого шума». Он получил множество уведомлений о нарушении чьих-то авторских прав в 2018 г., хотя сам ролик был размещен на сервисе в 2015 г.