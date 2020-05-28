Huawei нашел сервис на замену YouTube. Он навечно заблокирован в России

10656

На смартфонах Huawei вместо YouTube появится приложение крупного видеосервиса Dailymotion. Он насчитывает 250 млн ежемесячно активных пользователей, но в России, где смартфоны Huawei и Honor пользуются высоким спросом, он заблокирован уже более трех лет. Решение о блокировке пока не было пересмотрено.

О россиянах не подумали

Компания Huawei сообщила о подписании долгосрочного соглашения о сотрудничестве с французским видеохостингом Dailymotion. Он заменит всем известный YouTube на смартфонах компании, но россиянам-владельцам этих гаджетов такое партнерство вовсе не на руку.

Dailymotion – это довольно крупный видеохостинг, поскольку, согласно заявлениям представителей сервиса, его ежемесячная аудитория составляет 250 млн человек. Однако жителей России среди них немного – как сообщал CNews, с января 2017 г. он навечно заблокирован в пределах границ страны. На момент публикации материала провайдеры «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Дом.ру» доступ к нему не предоставляли. Смотреть размещенный на нем контент можно только через VPN.

Куда делся YouTube

Huawei стала партнером Dailymotion с целью обеспечения себе полной независимости от экосистемы Google. С мая 2019 г. Huawei находится под гнетом властей США, которые приказали многим компаниям, в том числе и Google, не работать с ней. Это привело к тому, что с сентября 2019 г. Huawei выпускает смартфоны без сервисов Google, в число которых, помимо прочего, входят магазин приложений Google Play и YouTube.

Huawei откажется от YouTube в пользу французского аналога

Запрет на выпуск мобильников Huawei с сервисами Google распространяется даже на флагманские модели, но сложившаяся ситуация не помешала компании стать лидером по продажам на российском рынке смартфонов в I квартале 2020 г. Лишенная доступа к «гуглосервисам», она начала развивать собственную экосистему под названием Huawei Mobile Services (HMS), в составе которой есть полноценный магазин приложений, а теперь еще и видеохостинг. В рамках сотрудничества с Dailymotion на смартфонах компании появится новое фирменное приложение-плеер для быстрого доступа к контенту сервиса.

Полноценная замена YouTube?

Платформа Dailymotion во многом копирует возможности YouTube с точки зрения взаимодействия с авторами размещаемого на нем контента. Если обычные пользователи получат в свое распоряжение лишь приложение для удобного взаимодействия с сервисом, то авторы роликов смогут зарабатывать на своем творчестве.

Dailymotion, как и YouTube, имеет свою систему монетизации. Чем популярнее видеоролики, тем больше денег они приносят своим создателям. Для гаджетов Huawei также будут подготовлены специальные инструменты обработки видеороликов для последующей загрузки на сервис.

Dailymotion доступен в России только через VPN

По заявлениям представителей Dailymotion, сервис (и видео на нем) доступен на 35 языках мира. С ним сотрудничают крупные медиакомпании со всего мира, в числе которых: Le Monde, l’Equipe, BeIN SPORTS, JPI Media, Marie Claire, NBA G League, Media Prima, One India и другие, а также сервисы MSN, Bing и сотовый оператор Orange.

У YouTube и Dailymotion есть еще одна общая черта – оба сервиса были запущены в начале 2005 г. YouTube старше своего французского конкурента ровно на месяц – он появился 14 февраля 2005 г., тогда как Dailymotion работает с 15 марта 2005 г.

За что Dailymotion невзлюбили в России

На территории России Dailymotion заблокирован по решению Мосгорсуда. Оно было принято после рассмотрения иск российского телеканала «Пятница!».

Канал пожаловался суду на Dailymotion за то, что тот выкладывал в открытый доступ различные телепроекты «Пятницы!», не располагая соответствующим разрешением. В иске были указаны передачи «Ревизорро», «Магаззино», «Пацанки» и ряд других. Телеканал пытался контактировать напрямую с представителями видеохостинга, на протяжении всего 2016 г. отправляя письма с претензиями в его головной офис в Париже, однако никаких результатов это не дало. Следующим шагом было обращение в суд, что и привело в итоге к полной блокировке Dailymotion в России.

Иск был удовлетворен Мосгорсудом 2 декабря 2016 г., и, поскольку после вынесения вердикта ответчик не подал апелляцию, решение суда было направлено в Роскомнадзор, который и реализовал требование по блокировке Dailymotion в конце января 2017 г.

Французский конкурент YouTube, отметим, нередко подвергается блокировке и в других странах. К примеру, с 2011 г. ресурс регулярно блокируется в Казахстане, причины чего не всегда поясняются местными ответственными органами. В мае 2012 г. хостинг был заблокирован в Индии в числе сайтов, транслировавших нелегальный контент, однако в июне 2012 г. ресурс был исключен из этого списка решением индийского суда. В 2014 г. ресурс вновь был заблокирован в Индии, уже в связи с распространением роликов экстремистского содержания.