Браузер Chrome объявил войну на уничтожение уведомлениям на сайтах

В Chrome 84 появится активная по умолчанию система блокировки окон с запросами на получение уведомлений, а также иных запросов, маскирующихся под них. Она вводится в ответ на многочисленные обращения пользователей, которым окна с такими запросами мешают просмотру контента.

Меньше всплывающих окон

Интернет-гигант Google в новом браузере Chrome 84 отключит запросы сайтов на отображение ими уведомлений. Об этом разработчики обозревателя сообщили в своем официальном блоге.

Запросы на показ уведомлений чаще всего отображаются под адресной строкой настольной браузера в виде небольшого, но зачастую мешающего просмотру сайта всплывающего окна. В новой версии Chrome будут отключены по умолчанию, что дает возможность пользователям при необходимости активировать их через меню настроек.

Классическое окно запроса на показ уведомлений в Chrome

Релиз Chrome 84 предварительно запланирован на 14 июля 2020 г. Блокировщик будет работать как в десктопной, так и в мобильной версии браузер – в первом случае он будет скрывать окна с запросами под специальной иконкой в адресной строке, а во втором – под иконкой на панели инструментов.

Мощная антиспам-система

На основе блокировщика запросов на показ уведомлений Google собирается построить новую антиспам-систему, встроенную непосредственно в браузер. С ее помощью она будет бороться далеко не только с обычными запросами, которые можно встретить и на крупных известных сайтах, так и с тем, что маскируется под них.

Пользователь сможет в любой момент включить или выключить систему блокировки окон с запросами

Это означает, что при активном блокировщике Chrome 84 (и последующие его версии) будут защищать пользователя от поддельных окон с запросом, под которыми может скрываться, к примеру, дополнительное окно с формой для ввода персональных данных. Разработчики браузера подчеркнули, что подобные запросы входят в число основных причин для жалоб со стороны пользователей.

Опробовать новую систему можно и до релиза Chrome 84, поскольку она была внедрена (но не задействована по умолчанию) еще в Chrome 80, вышедшем в феврале 2020 г. В базовом меню настроек упоминаний о ней нет – сейчас она доступна исключительно по флагу «chrome://flags/#quiet-notification-prompts» (необходимо ввести его в адресной строке браузера без кавычек). На момент публикации материала Chrome был доступен в версии 84, позволяющей через обычные настройки блокировать или разрешать обычные (не поддельные) запросы на показ уведомлений.

Как быть добросовестным сайтам

Google позволит некоторым сайтам «обходить» запрет на отображение запросов для рассылки уведомлений. Послабления будут касаться исключительно тех ресурсов, которые не были уличены в злоупотреблениями Notifications API – интерфейса интерфейс прикладного программирования, использующегося для отображения системных уведомлений в браузере. В то же время, даже сайты добросовестных веб-мастеров могут попасть в список на блокировку запросов на показ уведомлений. Это коснется тех ресурсов, на которых был зафиксирован большой процент отклонения запросов подтверждения тех или иных полномочий (к примеру, доступов к местоположению, камере или микрофону компьютера).

У упомянутого флага «chrome://flags/#quiet-notification-prompts», запускающего новую антиспам-систему, есть четыре положения – по умолчанию, включено и выключено. Четвертое – это так называемый «адаптивный» режим активации, который и позволяет сайтам из «белого» списка выводить запросы на показ уведомлений (и другие запросы, требующие действий пользователя) в окне браузера.

Помимо этого, после релиза Chrome 84 Google предоставит владельцам сайтов возможность проверять наличие их ресурсов в списке на блокировку такого рода запросов. Этот инструмент получат вебмастеры, зарегистрировавшие свои домены с помощью Google Search Console. Он будет находиться в новом разделе Abusive Notifications Report на панели управления Search Console.

Менее полезное нововведение в Chrome 84

Вместе с новым антиспамом Chrome 84 получит еще одно нововведение, которое, как пишет Forbes, может сломать некоторые веб-сайты. Столь серьезную опасность таит в себе модернизированная система классификации файлов cookie, защищающая их от передачи и скрытой идентификации.

Эту систему Google начала внедрять в феврале 2020 г. с релизом Chrome 80, но в апреле 2020 г. приостановила процесс на фоне пандемии коронавируса. В целом, она направлена на повышение пользовательской безопасности и несет в себе всего лишь одно изменение – поддержку нового атрибута SameSite. Он позволяет вводить запрет на переду cookie по запросу сторонних ресурсов. Специалисты Forbes полагают, что из-за появления нового атрибута часть сайтов могут начать работать некорректно.

Самый популярный браузер

Браузер Chrome существует с сентября 2008 г. За прошедшее с момента релиза его первой версии время он не только стал самым популярным браузером в мире, но и сумел значительно оторваться от своих ближайших конкурентов по количеству пользователей.

За 12 лет Chrome оставил всех конкурентов далеко позади

Согласно статистике StatCounter, на май 2020 г. доля Chrome на мировом рынке браузеров (мобильных и настольных) составляет 63,7%. На втором месте находится Safari – фирменный обозреватель Apple с 18,2-процентной долей. Firefox удерживает третью строчку с результатом 4,46%, а Microsoft Edge, в апреле 2019 г. отказавшийся от собственного движка EdgeHTML в пользу Chromium, занимает пятую позицию в рейтинге (2,18% против мобильного браузера Samsung, у которого 3,33% рынка). Edge совсем ненамного опережает своего предшественника – Internet Explorer (1,57%). Доля Opera составляет 1,89%, а браузера UC – 2,15%.