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Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня

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Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня

10 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам».

Регистрация участников

Подтвердили выступление с докладом:

Максим Шадура, ИТ-директор, МТС-Банк.
Тема выступления: «Вызовы нового времени как подтверждение нашей текущей стратегии развития»;

Дмитрий Злодив, директор по управлению проектами Управления апробации новых технологий Департамент ИТ архитектуры, Банк ВТБ.
Тема выступления: «Биометрия в финансовых организациях»;

Евгения Овчинникова, руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанк.
Тема выступления: «Тенденции востребованности финансовых сервисов и технологий во время пандемии»;

Сергей Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк», блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Сбербанк.
Тема выступления: «Как лучшие практики для соцсетей e-com площадок приживаются в корпоративном онлайн-банкинге»;

Илья Щиров, ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка.
Тема выступления: «Chat-bot inhouse за 3 месяца, или Не заменяя, но дополняя людей»;

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, Банк ВТБ.
Тема выступления: «Границы реальности: от AI до VR»;

Александр Глазков, председатель совета директоров, «Диасофт».
Тема выступления: уточняется;

Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-Банк.
Тема выступления: «Система быстрых платежей»;

Представитель компании «ТерраТех».
Тема выступления: уточняется.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок ИТ в финсекторе

  • Система быстрых платежей: как изменится рынок?
  • Что даст банкам новый «Маркетплейс»?
  • Каковы перспективы Единой биометрической системы?
  • Какие дополнительные сервисы появятся в банках?
  • Как развивается инвестиционный бизнес?
  • Какие новые сервисы предлагают страховщики?

Основные технологии

  • Аналитика и большие данные в финансовой сфере.
  • Биометрия в работе финорганизаций.
  • Преимущества аутсорсинга, аутстаффинга или инхауса.

Информационная безопасность

  • Безопасны ли цифровые платежи?
  • Как сделать информационную безопасность удобной?
  • ЦБ РФ диктует правила ИБ.
  • Какие новые ИТ-сервисы предлагают финансовые организации?
  • Что такое умный цифровой банк?
  • Нужен ли финсектору блокчейн?
  • Какую работу можно поручить роботам?

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: of@cnews.ru, Февралева Ольга.

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