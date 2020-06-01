Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня
10 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам».
Регистрация участников
Подтвердили выступление с докладом:
Максим Шадура, ИТ-директор, МТС-Банк.
Тема выступления: «Вызовы нового времени как подтверждение нашей текущей стратегии развития»;
Дмитрий Злодив, директор по управлению проектами Управления апробации новых технологий Департамент ИТ архитектуры, Банк ВТБ.
Тема выступления: «Биометрия в финансовых организациях»;
Евгения Овчинникова, руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанк.
Тема выступления: «Тенденции востребованности финансовых сервисов и технологий во время пандемии»;
Сергей Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк», блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Сбербанк.
Тема выступления: «Как лучшие практики для соцсетей e-com площадок приживаются в корпоративном онлайн-банкинге»;
Илья Щиров, ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка.
Тема выступления: «Chat-bot inhouse за 3 месяца, или Не заменяя, но дополняя людей»;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, Банк ВТБ.
Тема выступления: «Границы реальности: от AI до VR»;
Александр Глазков, председатель совета директоров, «Диасофт».
Тема выступления: уточняется;
Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-Банк.
Тема выступления: «Система быстрых платежей»;
Представитель компании «ТерраТех».
Тема выступления: уточняется.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок ИТ в финсекторе
- Система быстрых платежей: как изменится рынок?
- Что даст банкам новый «Маркетплейс»?
- Каковы перспективы Единой биометрической системы?
- Какие дополнительные сервисы появятся в банках?
- Как развивается инвестиционный бизнес?
- Какие новые сервисы предлагают страховщики?
Основные технологии
- Аналитика и большие данные в финансовой сфере.
- Биометрия в работе финорганизаций.
- Преимущества аутсорсинга, аутстаффинга или инхауса.
Информационная безопасность
- Безопасны ли цифровые платежи?
- Как сделать информационную безопасность удобной?
- ЦБ РФ диктует правила ИБ.
- Какие новые ИТ-сервисы предлагают финансовые организации?
- Что такое умный цифровой банк?
- Нужен ли финсектору блокчейн?
- Какую работу можно поручить роботам?
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: of@cnews.ru, Февралева Ольга.